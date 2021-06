Résumé des principales informations économiques du mardi 29 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Un tribunal de district de Dallas a condamné Credit Suisse à une amende pour ses activités en lien avec NexPoint Strategic Opportunities Fund (NHF). La grande banque devra payer à Claymore Holding, plaignant en recours collectif de NHF et Highland Capital Management, 121 millions de dollars, selon un communiqué. L'affaire remonte à la crise financière de 2007-2008. Peu avant le krach immobilier, la banque aux deux voiles avait mis sur pied un prêt pour un luxueux complexe de golf dans le désert du Nevada, projet qui a capoté et valu aux investisseurs de perdre presque l'intégralité de leur mise. Ces derniers se sont alors retournés contre Credit Suisse, qu'ils ont accusé d'avoir gonflé la valorisation du placement.

PHARMA: Novartis a obtenu de Swissmedic un feu vert temporaire pour sa thérapie génique Zolgensma (onasemnogene-abeparvovec), pour le traitement de l'amyotrophie spinale (AS). L'autorisation de commercialisation du traitement curatif unique le plus onéreux de l'histoire de l'industrie pharmaceutique court sur une période de deux ans et pourra le cas échéant devenir permanente. Le spectre d'indication reste limitée aux enfants de moins de deux ans. La multinationale rhénane rappelle dans son communiqué que plusieurs bambins ont déjà été traités avec le Zolgensma en Suisse. Après examen individuel de chaque cas, la procédure thérapeutique avait été prise en charge par l'assurance invalidité.

BOISSONS: Nestlé Waters va mener une centaine de projets d'amélioration de la gestion des ressources en eau sur ses 48 sites au niveau mondial d'ici 2025. Quelque 120 millions de francs suisses sont posés sur la table. La multinationale est très régulièrement épinglée pour ses impacts négatifs sur l'environnement. Nestlé Waters veut proposer des "solutions locales" pour aider à régénérer les écosystèmes dans les territoires situés autour de chacun des 48 sites qu'elle exploite, annonce la multinationale dans un communiqué.

DEUX-ROUES MOTORISÉS: Le salon appelé à succéder à Swiss-Moto, la traditionnelle grand-messe annuelle des motos, scooters et accessoires - qui se déroulait généralement fin février à Oerlikon, en périphérie zurichoise - se tiendra dans les halles de Bernexpo du 3 au 6 mars 2022. Baptisé Motofestival, l'évènement "donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison moto avec des expositions spéciales, des démonstrations spectaculaires, des essais routiers, des stands de street food et des concerts hauts en couleurs", assure l'organisateur de foires et salons bernois dans un communiqué.

EMPLOI: Le taux de chômage est resté quasiment stable au premier trimestre 2021 (+0,1 point) pour s'établir à 8,1% de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés par l'Insee. La France compte 2,4 millions de chômeurs, soit 18.000 personnes de plus sur le trimestre, entre fin décembre 2020 et fin mars 2021. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,3 point et "retrouve son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire", indique l'Insee.

CONJONCTURE: La confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en juin au point d'atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie en mars 2020, reflétant une économie qui se redresse, selon l'indice du Conference Board. L'indice s'est établi à 127,3 points, contre 120 en mai (révisé en hausse), soit au-dessus des prévisions des analystes, qui tablaient sur 120 points.

PHARMA: Le géant français Sanofi va investir 2 milliards d'euros (2,2 milliards de francs suisses) d'ici cinq ans dans la recherche et le développement sur l'ARN messager, pour prendre le virage de cette technologie innovante à l'origine des premiers vaccins contre le Covid-19. Le laboratoire a annoncé qu'il allait consacrer 400 millions d'euros par an d'ici à 2025 dans la recherche sur de nouveaux vaccins à ARN messager, des investissements qui devraient se poursuivre au-delà de cette période.

awp