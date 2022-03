Résumé des principales informations économiques du mardi 29 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les économistes interrogés par l'institut de recherches conjoncturelles KOF tablent sur une détérioration de la croissance économique suisse cette année et sur une accélération de l'inflation, dans le contexte de la guerre en Ukraine et d'une flambée mondiale des prix. Les 18 experts sondés par l'institut zurichois ont revu en baisse leurs attentes en matière de produit intérieur brut (PIB). Ce dernier ne devrait plus progresser que de 2,5% cette année, contre +2,8% dans les précédentes estimations, a indiqué le KOF dans un communiqué.

CHOCOLAT: Les ventes de chocolat en Suisse ont retrouvé de l'allant l'année dernière, après avoir fortement fléchi douze mois auparavant, pandémie de coronavirus oblige. Le chiffre d'affaires total réalisé par les fabricants helvétiques a bondi de 11,8% à 1,71 milliard de francs suisses. Un montant cependant en repli de 4,2% au regard de 2019. Les ventes réalisées en Suisse par les 16 fabricants helvétiques de chocolat se sont inscrites l'an dernier à 783 millions de francs suisses, 7,7% de plus qu'en 2020, écrit la faîtière Chocosuisse. Les exportations ont quant à elles affiché une croissance plus soutenue de 15,5% à 926 millions, précise la Fédération des fabricants suisses de chocolat.

MARCHÉS ACTIONS: La Bourse suisse progressait nettement mardi après-midi. L'indice vedette SMI se rapprochait de la barre des 12'400 points, après que des négociateurs russes ont indiqué que la Russie va radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, suite à des pourparlers russo-ukrainiens "substantiels" à Istanbul. Vers 14h40, le SMI gagnait 1,72% à 12'365,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Kühne+Nagel (-2,7%), Vifor (-0,8%) et Swisscom (-0,2%) reculaient. Roche (-0,03%) était quasiment à l'équilibre.

CONFLIT: Le franc se relâchait nettement mardi après-midi et le cours de l'or baissait également, les valeurs refuges réagissant aux progrès dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie faisant espérer un éventuel cessez-le-feu. Vers 14h40, l'once d'or se repliait de 1,64% à 1891,14 dollars. Le cours de métal jaune se négociait ainsi à un plus bas depuis fin février, après avoir flambé à 2070 dollars début mars.

INTÉRIM: Après avoir renoué l'an dernier avec les profits, Adecco confirme ses objectifs financiers à moyen terme. Le géant du placement de personnel anticipe sur le cycle en cours une marge au niveau du résultat d'exploitation Ebita comprise entre 3 et 6%. Le groupe zurichois se dit sur la bonne voie au premier trimestre, tablant sur une solide croissance comme prévu il y a un mois. Le groupe a réalisé de solides progrès durant la première année de mise en oeuvre de la stratégie "Future@Work", se montrant résistant face à un environnement macro-économique volatile, indique le directeur général d'Adecco, Alain Dehaze, cité dans le communiqué.

BANQUES: Des députés américains ont enjoint le directeur général de Credit Suisse, Thomas Gottstein, à détailler la manière dont la banque zurichoise met en pratique le respect des sanctions internationales contre la Russie. Les articles de presse ayant affirmé que Credit Suisse aurait demandé à des investisseurs de détruire des documents liés à des crédits octroyés à de richissimes ressortissants russes ont soulevé "des doutes majeurs" sur le respect par la banque des sanctions décrétées contre Moscou, selon une lettre des députés démocrates Carolyn Maloney et Stephen Lynch qui président respectivement le comité de contrôle et de réforme et le sous-comité de la sécurité nationale.

CIMENT: Le géant du ciment et autres matériaux de construction Holcim a finalement décidé "d'entamer le processus de retrait du marché russe". Mi-mars, il assurait maintenir ses activités sur place. Ce projet de désinvestissement fait suite à la suspension des investissements en capitaux en Russie annoncée le 11 mars, après l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. La multinationale zougoise exploite trois cimenteries, ainsi que trois carrières, et emploie environ 1000 personnes sur place.

GRANDE DISTRIBUTION: Après avoir été portée par les cessions en 2020, la rentabilité de Migros est revenue à la normale l'année dernière. Le nouvel exercice s'annonce cependant difficile, en raison des nombreuses incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine et la flambée mondiale des prix. Le distributeur a promis de contenir la hausse des tarifs. "La guerre en Ukraine et la pénurie mondiale de matières premières, les trop grandes incertitudes et l'augmentation des coûts constituent un défi pour l'exercice en cours", ont averti la présidente Ursula Nold et le directeur général Fabrice Zumbrunnen dans le rapport annuel.

AÉROPORT DE GENÈVE: L'aéroport de Genève est resté dans les chiffres rouges l'an dernier, mais a réduit sa perte d'un tiers par rapport à 2020. Si la fréquentation s'est sensiblement redressée par rapport à l'exercice précédent, les chiffres restent très inférieurs à ceux d'avant la pandémie, indique mardi l'aéroport dans un communiqué. L'exploitant du tarmac de Cointrin a bouclé l'exercice 2021 sur une perte de 88,9 millions de francs suisses, contre 129,5 millions en 2020. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,3% à 209 millions de francs suisses.

awp