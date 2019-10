Résumé des principales informations économiques du mardi 29 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: Le tourisme en Suisse continue de remonter la pente. Les nuitées hôtelières comptabilisées au cours de l'été et les prévisions pour l'hiver à venir sont positives, mais le franc fort continue de peser sur la demande étrangère, a expliqué lors d'une conférence de presse Jan-Egbert Sturm, directeur du centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. "Le secteur touristique suisse a perdu des parts de marché au profit d'autres destinations au cours des dernières années, même s'il a profité de la croissance du marché dans son ensemble", a expliqué l'économiste.

IMMOBILIER: Les spécialistes de l'immobilier s'attendent à une envolée des prix dans le secteur. Dans un contexte de taux négatifs, les alternatives d'investissement offrant un bon rendement se font de plus en plus rares, explique le groupe de conseil KPMG. Les prix de l'immobilier devraient progresser ces douze prochains mois, avec des attentes clairement supérieures à celles de l'année précédente, indique un communiqué. Cette hausse est attendue malgré une dégradation des perspectives économiques.

INTÉRIM: Le nombre d'heures travaillées par les intérimaires en Suisse a reculé pour le troisième trimestre consécutif. Depuis le début de l'année, le solde du secteur temporaire est même négatif, a relevé la faîtière Swissstaffing. Le recul s'élève à 5,1% entre juillet et septembre, après -6,1% au deuxième trimestre et -1,3% au premier partiel. Entre janvier et fin septembre, le repli cumulé atteint 4,1%, après une progression l'année dernière de 8,4% de l'emploi intérimaire, a précisé l'association dans un communiqué.

COENTREPRISE: Zur Rose ouvrira une pharmacie intégrée au supermarché du géant orange de Crissier, dans le canton de Vaud, fin février 2020. Il s'agira du premier "shop-in-shop" en Suisse romande, "après le succès rencontré lors de la phase pilote" dans des filiales Migros de Berne, Bâle et Zurich. D'autres sites sont à l'étude. Les produits vendus au sein de la pharmacie intégrée du grossiste en médicaments seront proposés aux "mêmes prix bas attractifs" que ceux pratiqués par Zur Rose pour la vente par correspondance, selon le communiqué . "En moyenne, les médicaments soumis à ordonnance sont 12% moins chers que dans les autres pharmacies" et "jusqu'à 40% pour les médicaments en vente libre et les produits de santé".

TRANSPORTS: Le prestataire de solutions de transport partagé Mobility a décidé d'arrêter son projet de scooters électriques au 4 novembre. Il s'agissait d'un projet pilote dans la ville de Zurich, a indiqué la société. Un an et demi après le lancement du projet, qui mettait à disposition 200 scooters électriques via une application, plusieurs raisons ont justifié cette décision. Le manque de perspectives de rentabilité, le renforcement de la concurrence et les défis technologiques ont eu raison de l'offre.

TECHNIQUES MÉDICALES: Le spécialiste bâlois des implants dentaires Straumann a surpassé les prévisions au troisième trimestre, grâce notamment à des ventes performantes en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 371,1 millions de francs suisses sur ces trois mois, en hausse de 20,7% en un an. Cela correspond à une croissance organique de 18,7%, selon le groupe. Les ventes dépassent les attentes les plus optimistes du consensus AWP.

PHARMA: Le laboratoire rhénan Roche a une nouvelle fois reporté la date butoir pour la finalisation de son projet de rachat de l'américain Spark Therapeutics. L'objectif est de laisser du temps supplémentaire aux autorités de la concurrence étasunienne (FTC) et britannique (CMA) pour achever leur examen de l'opération. La période de souscription des actions en circulation a été étendue au 25 novembre, au lieu du 30 octobre. Elle pourrait encore être prolongée selon les circonstances, prévient Roche.

DÉVELOPPEMENT DURABLE: Les entreprises genevoises semblent avoir intégré les principes du développement durable, ainsi que ses avantages. L'ère du scepticisme, voire de l'opposition est révolu, selon l'auteure d'une étude sur le sujet. "Vous avez même des chefs d'entreprise qui sont le porte-drapeau du développement durable", a souligné Aline Yazgi. Pour la 12e édition de son étude économique, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) a retenu le thème du développement durable. "L'étude sera un outil pour accompagner les entreprises membres de la Chambre et au-delà, la communauté des affaires genevoises", a expliqué le directeur général Vincent Subilia, en conférence de presse.

IMMOBILIER: La chute du groupe américain WeWork, emblème et pionnier du coworking, est un rappel à la réalité: ces bureaux partagés, souvent rassemblés dans des immeubles gigantesques, sont à la mode dans l'univers immobilier mais leur modèle économique reste incertain. "Ce n'est pas très bon pour l'image du coworking car ça met en lumière des faiblesses communes à l'ensemble des acteurs", résume auprès de l'AFP Vincent Desruelles, spécialiste de l'immobilier au cabinet Xerfi.

