Résumé des principales informations économiques du mardi 29 septembre 2020

CORONAVIRUS: La pandémie de coronavirus a eu un impact marqué sur l'emploi au deuxième trimestre avec une baisse importante de la durée du temps de travail, surtout dans les secteurs comme le tourisme fortement touchés par les restrictions sanitaires. Entre avril et fin juin, la durée de travail hebdomadaire effective par personne active occupée a reculé de 9,5% sur un an, a indiqué l'Office fédérale de la statistique (OFS) dans un communiqué.

BANQUES: La pandémie de Covid-19 n'a pas affecté l'approvisionnement des entreprises en liquidités. Les banques suisses ont continué de jouer leur rôle au sein de l'économie helvétique, affirme la faîtière ASB, qui constate parallèlement des indices d'accumulation de provisions pour faire face à d'éventuels problèmes. Entre janvier et mai, les créances gagées ont progressé d'un cinquième, une poussée imputable "sans doute" à la mise en place des crédits transitoires Covid-19 garantis par la Confédération, affirme l'Association suisse des banquiers (ASB), qui publie mardi la dernière édition de son baromètre bancaire. A titre de comparaison, les créances hypothécaires ont augmenté de 1,3% durant la période sous revue.

TRANSPORT AÉRIEN: Le directeur général de Swiss, Thomas Klühr, va abandonner en fin d'année les commandes de la compagnie aérienne à sa propre demande, a indiqué la filiale helvétique du groupe Lufthansa. Son successeur doit être désigné prochainement. Des syndicats s'inquiètent de ce départ en pleine tempête. M. Klühr, qui avait pris la direction de Swiss en février 2016, va également se retirer de la présidence du conseil d'administration de la filiale de vols de vacances Edelweiss, selon un communiqué.

LUXE: Le géant horloger Swatch a été la victime de pirates informatiques ce week-end, menant à l'arrêt de quelques systèmes. Certaines activités sont toujours affectées par cette cyberattaque, selon une information d'AWP confirmée par le groupe biennois. Ce dernier va porter plainte contre inconnu. Durant le week-end, Swatch a identifié des "signes clairs d'une cyberattaque en développement", précise le groupe dans une prise de position écrite. Pour des raisons de sécurité, certains systèmes informatiques ont été mis à l'arrêt de manière préventive avec un impact sur "certaines activités".

IMMOBILIER: La société immobilière Epic Suisse a décidé de reporter son introduction en Bourse (IPO), prévue initialement ce jeudi, en raison de "l'état du marché", indique-t-elle sans fournir davantage de précisions. L'entreprise zurichoise continue à "observer et évaluer" les opportunités d'une IPO à l'avenir. En moins de vingt jours, Epic Suisse est passé de l'enthousiasme à la prudence. Fondée il y 16 ans et spécialisée dans les immeubles de bureaux et de logistique, la société a annoncé le 11 septembre son intention d'être cotée sur SIX.

PHARMA: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique argovien Siegfried a conclu avec le mastodonte pharmaceutique rhénan Novartis un accord de reprise pour deux usines en Espagne. Les deux sites de production, en région barcelonaise, fabriquent des enveloppes ophtalmiques stériles, des gélules ainsi que des capsules destinées aux dispositifs d'inhalation. Sans s'attarder sur les contours financiers de la transaction, l'entreprise de Zofingue assure dans son communiqué disposer déjà des ressources nécessaires, sous la forme de facilités de crédit. Des emprunts convertibles hybrides pourront être émis une fois finalisée l'opération à des fins de refinancement, mais Siegfried ne prévoit pas de procéder à une augmentation de capital.

MATÉRIEL ROULANT: Le constructeur ferroviaire Stadler va livrer jusqu'à 80 tramways à Milan pour un montant total de 172,6 millions d'euros (186,2 millions de francs suisses), a annoncé le groupe thurgovien. Le contrat, d'une durée de six ans, a été conclu avec la société locale de transports publics Azienda Transporti Milanesi (ATM) et comprend une première tranche d'une trentaine de rames de type Tramlink, selon un communiqué de la société basée à Bussnang.

INFORMATIQUE: La faîtière de l'industrie suisse des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'industrie en ligne Swico a publié ses chiffres trimestriels sur la situation économique du secteur. Après la crise pandémique, les TIC ont entamé la reprise et atteignent désormais le seuil de croissance à 100 points. Les TIC en Suisse ont progressé de 16,2 points par rapport au trimestre dernier pour s'établir à 100 points, au niveau du seuil de croissance, d'après une étude publiée.

LUXE: Le géant du luxe LVMH a officiellement lancé lundi la contre-attaque judiciaire face à Tiffany en déposant une plainte dans laquelle il justifie sa décision de ne pas racheter le joaillier par sa mauvaise gestion en temps de pandémie et une demande du gouvernement français. "LVMH a déposé hier soir ses conclusions auprès de la Cour de Justice du Delaware", a déclaré le groupe français dans un communiqué mardi matin, confirmant une information de Bloomberg la veille.

