Résumé des principales informations économiques du mardi 2octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: Les prix des loyers en Suisse sont restés stables en Suisse en octobre. L'indice de marché publié par homegate.ch s'établit à 113.4 points, au même niveau que les deux mois précédents. En comparaison annuelle, les loyers s'affichent en recul de 0,18%. "La tendance à l'évolution latérale des prix se poursuit", relève le portail immobilier, qui établit ses données en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

CONJONCTURE: La nombre de créations d'entreprises a subi un coup de frein au troisième trimestre en Suisse. Au total, 9704 sociétés ont été enregistrées au Registre du commerce entre juillet et septembre, un recul de 2,95% par rapport à la même période de 2017, annonce Moneyhouse. En début d'année, Moneyhouse pouvait faire état d'un important essor des inscriptions, marqué par plus de 11'000 nouvelles sociétés sur les trois premiers mois et 11'225 au deuxième trimestre. Puis il y a eu une "pause estivale", avec le creux du mois d'août qui a recensé seulement 2913 nouvelles sociétés.

HORLOGERIE: Un accord est intervenu concernant l'allocation de renchérissement en 2019 pour les travailleurs des industries horlogère et microtechnique. Il se base sur un taux d'inflation de 1,2% en août et sur le salaire horloger médian de 5439 francs suisses. L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche, a indiqué le syndicat Unia et la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Il entre en force le 1er janvier prochain.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Ruag a livré un appareil Dornier 228 à la compagnie régionale Aurigny Air Services, basée à Guernesey. Il s'agit du deuxième avion de ce type fourni à la société britannique, annonce mardi le groupe suisse d'armement et d'aéronautique. "Le nouvel avion est prêt pour entrer en service immédiatement sur une ligne régulière", s'est félicité Marc Darby, le directeur général (CEO) d'Aurigny Air Services, dans un communiqué publié par Ruag. La livraison a été effectuée début septembre en Allemagne.

PHARMA: Roche a conclu un accord de licence avec la société américaine Go Therapeutics, qui applique de nouvelles avancées des glycoprotéines au développement de traitements anticancéreux à base d'anticorps. Selon les termes de cet accord, Go accordera à Roche une licence exclusive mondiale pour développer et commercialiser un nouvel anticorps de ciblage glycémique.

IMMOBILIER: Swiss Prime Site (SPS) et Credit Suisse Asset Management (AM) procèdent à un échange d'actifs. La société immobilière soleuroise transfère ses 24,2% dans le complexe commercial zurichois Sihlcity au bras de gestion d'actifs de la banque aux deux voiles, qui en devient du coup l'unique propriétaire. En échange, Credit Suisse AM cède trois biens immobiliers intégralement loués à Zurich et à Worblaufen. L'opération est devisée à 221 millions de francs suisses par SPS, qui souligne que les revenus locatifs annuels de 11,7 millions de francs suisses de ses nouveaux objets sont supérieurs de 0,8 million au produit de sa part dans Sihlcity.

PRIX À LA PRODUCTION: Les prix à la production ont augmenté plus que prévu en août dans la zone euro, en raison surtout du poste énergétique, montrent mardi les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,3% sur le mois et de 4,2% sur un an, indique Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne des hausses de respectivement 0,2% et 3,9%.

AUTOMOBILES: Le groupe Volkswagen a annoncé , après quatre mois d'atermoiements, mettre fin à toutes les fonctions du patron de sa filiale Audi, Rupert Stadler, placé en détention provisoire en Allemagne dans l'affaire du dieselgate. "Le contexte fait que M. Stadler est incapable de s'acquitter de ses fonctions", indique le groupe dans un communiqué, précisant que le dirigeant, le premier haut responsable incarcéré dans l'enquête tentaculaire sur le scandale des moteurs Diesel truqués, souhaite se "concentrer sur sa défense".

AUTOMOBILES: Les propriétaires de voitures diesel anciennes en Allemagne devraient avoir le choix entre une prime à la reprise de leur véhicule ou une mise à jour de leur système antipollution, au terme d'un accord conclu au sein de la coalition au pouvoir dans le pays. A l'issue de longues négociations, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de file de sa coalition ont annoncé ce mardi avoir trouvé un accord permettant de réduire les émissions polluantes dans les grandes villes tout en évitant de recourir aux interdictions de circuler.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé qu'il allait augmenter le salaire minimum de ses employés à 15 dollars de l'heure (14,8 francs suisses) à partir du 1er novembre. Cette mesure "concernera plus de 250.000 salariés ainsi que 100.000 employés saisonniers qui seront embauchés à travers le pays pendant les vacances", indique l'entreprise dans un communiqué.

awp