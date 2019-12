Résumé des principales informations économiques du mardi 3 décembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COÛT DE LA VIE: L'indice des prix à la consommation calculé mensuellement par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est érodé de 0,1% sur un mois comme sur un an, pour s'établir à 101,7 points. L'inflation sous-jacente, soit hors produits frais ou saisonniers, énergie et carburants, est demeurée nulle par rapport au mois d'octobre et s'établit à 0,3% par rapport à novembre 2018, détaille le rapport. Les prix des produits indigènes n'ont pas bougé sur un mois et affichent un renchérissement de 0,3% sur douze mois. Les tarifs des biens et services importés par contre se sont érodés de 0,5% par rapport à octobre et se sont affaissés de 1,5% sur un an.

IMMOBILIER: Les loyers sont restés quasiment stables en Suisse en novembre, lâchant 0,1% par rapport au mois précédent. La tendance à long terme reste favorable aux personnes à la recherche d'un logement, avec un repli de 0,7% des loyers proposés sur les douze derniers mois. La situation est contrastée selon les régions, ont indiqué ImmoScout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi qui publient le Swiss Real Estate Offer Index.

IMMOBILIER: Le marché des surfaces de bureau continue de se redresser en Suisse, du moins dans les villes. Les régions périphériques risquent néanmoins de ne pas profiter de la relance, dans la mesure où d'importantes disparités sont à noter entre centres urbains et zones rurales, ont souligné les économistes de Credit Suisse dans leur étude trimestrielle consacrée à l'immobilier de bureau. A l'aune des prix et des taux de vacances, l'écart est grand entre certains centres-villes et les zones périphériques. Dans les premiers, les surfaces de bureau se font rares et voient leurs loyers augmenter, tandis que dans les secondes, les taux d'offre sont élevés et la commercialisation difficile, remarquent les économistes.

ECHANGES COMMERCIAUX: Les Etats-Unis pourraient prochainement dépasser l'Allemagne comme première destination des exportations helvétiques. Dans ce contexte, la signature d'un accord de libre-échange entre Berne et Washington serait primordial, estime le patron de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. "D'ici un à deux ans, les Etats-Unis vont dépasser l'Allemagne. Cette évolution va se poursuivre, alors que l'Europe risque de souffrir en raison du Brexit et des problèmes (économiques) en Allemagne", a indiqué Martin Naville dans un entretien à AWP.

MATIÈRES PREMIÈRES: Le mastodonte zougois des matières premières Glencore a raboté ses projections de résultats pour l'ensemble de l'exercice en cours. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de tout élément jugé exceptionnel doit désormais s'élever à 12,4 milliards de dollars, dont 2,9 milliards pour les activités de négoce. Les dépenses fiscales et charges d'intérêts de 2,7 milliards, ainsi que les 5,3 milliards dédiés aux investissements devraient brider le flux de trésorerie disponible à 4,4 milliards, selon les dernières projections présentées aux actionnaires de la multinationale de Baar.

MOBILIER: XXXLutz ne semble pour l'instant pas prêt à franchir le Röstigraben. Les six filiales Interio rachetées à Migros sont toutes en Suisse alémanique, le géant autrichien ayant rechigné à acquérir les cinq autres en Suisse romande et au Tessin. Le potentiel de la Romandie est toutefois reconnu, a indiqué à AWP Meinrad Fleischmann, responsable de l'expansion du groupe XXXLutz en Suisse. Après le rachat des magasins d'ameublement Pfister à l'automne, l'appétit du groupe autrichien ne s'est pas rassasié. Le groupe a annoncé vendredi l'acquisition auprès de Migros de six de ses 11 succursales Interio. Le nom de la marque disparaîtra.

LOGICIELS: Le développeur genevois de logiciels bancaires Temenos a décroché un contrat auprès de la poste égyptienne. Celle-ci s'est décidée pour les produits Temenos T24 Transact et Temenos Infinity afin de rassembler 20 systèmes différents sur une seule plateforme numérique. La poste égyptienne (ENPO) est un des plus anciens services postaux, financiers et gouvernementaux au Moyen-Orient avec 30 millions de clients enregistrés, explique le communiqué . Le montant du contrat n'a pas été divulgué.

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS) réagit face à la montée en puissance des acteurs non bancaires, notamment des assurances, dans certaines opérations financières. Dès le 1er janvier, ces sociétés n'auront plus l'obligation d'avoir des réserves minimales pour solliciter des pensions de titres, indique l'institut d'émission mardi. Opérations limitées dans le temps, les pensions de titres permettent à la BNS d'approvisionner l'économie en liquidités. La banque centrale achète ainsi des titres à la société demanderesse, qui voit son compte de virement auprès de la BNS crédité en francs suisses.

CONJONCTURE: Les immatriculations de voitures neuves en Allemagne ont poursuivi en novembre leur rebond par rapport aux mauvaises performances de la fin d'année 2018, mais la production des constructeurs dans le pays reste en baisse. En novembre, 299.200 nouvelles voitures ont été immatriculées dans la première économie européenne, soit 10% de plus qu'en novembre 2018 selon les données publiées par la fédération allemande des constructeurs VDA.

awp