Résumé des principales informations économiques du mardi 3 mai 2022

EMPLOI: L'indicateur de l'emploi du centre de recherches conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a crû de 14,8 points au deuxième trimestre. Il a atteint son plus haut niveau depuis son lancement en 1992, écrit le KOF dans un communiqué. Cette nouvelle progression s'explique par l'embellie en cours dans l'hôtellerie et la restauration. Au premier trimestre, l'indicateur de l'emploi du KOF avait déjà progressé de 12,2 points, ou de 11,5 points selon les chiffres révisés. Ces chiffres laissent augurer une évolution très favorable de la situation sur le front de l'emploi ces prochains mois. Selon l'enquête du KOF, les entreprises considèrent dans l'ensemble que leurs effectifs ne sont pas assez fournis et cherchent à recruter au cours des trois prochains mois.

TRANSPORTS: Le marché automobile suisse continue de peiner en avril, avec un volume inférieur de près de 30% sur un an. Au cours des quatre premiers mois de 2022, il a juste fait un peu mieux que lors du déclenchement de la pandémie de coronavirus. Avec 15'646 voitures de tourisme nouvellement immatriculées en avril, le volume du marché était inférieur de 29,1% à celui du même mois de l'année précédente. "Ce nouveau revers se traduit par une baisse cumulée de 11% depuis le début de l'année, avec seules 69'873 nouvelles immatriculations au cours des quatre premiers mois", a indiqué Auto-Suisse.

BIOTECH: Les entreprises suisses de biotechnologies ont attiré des investissements de 3,33 milliards de francs suisses l'année dernière, ce qui en fait "la deuxième meilleure année en termes de levées de fonds". Le secteur a profité d'une contribution internationale "toujours aussi forte", a indiqué mardi la faîtière Swiss Biotech Association. Sur ces 3,33 milliards, 2,51 milliards ont été investis dans des sociétés cotées, notamment Sophia Genetics avec 234 millions, après son introduction en Bourse (IPO) et ses suites, Bachem (584 millions), Idorsia (600 millions), CRISPR Therapeutics (229 millions) et Polypeptide (191 millions).

PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES: Le géant des accessoires et périphériques informatiques Logitech a accusé un net tassement des recettes et de la rentabilité sur l'ultime partiel de son exercice décalé 2021/22, au regard d'une base de comparaison particulièrement élevée. La performance annuelle constitue néanmoins une nouvelle marque de référence. Retirant ses estimations pour la Russie comme l'Ukraine, le groupe valdo-californien rogne sur ses objectifs pour 2022/23.

TOURISME: A l'instar des saisons précédentes, les Suisses devraient continuer à passer leurs vacances dans leur pays cet été. Après une solide saison hivernale, le marché indigène continuera de soutenir les activités du spécialiste des locations de vacances Interhome, a indiqué l'entreprise. "Les restrictions à l'entrée sur le territoire - parfois fluctuantes - pour les séjours à l'étranger, mais aussi notamment le bel hiver qu'a connu la Suisse ont conduit à stabiliser les réservations à un très haut niveau", explique Roger Müller, responsable pays chez Interhome Suisse. La saison hivernale 2021/2022 a ainsi enregistré le plus grand nombre d'hôtes jamais atteint en près de 60 ans d'existence d'Interhome. Cela a permis de compenser l'absence de clientèle étrangère, a précisé la société.

INDUSTRIE: Oerlikon a entamé l'année 2022 sur une base solide. Dégageant de revenus et des commandes en nette hausse, le conglomérat industriel a vu son résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) bondir de moitié au 1er trimestre à 57 millions de francs suisses. Le groupe schwytzois, qui met fin à ses activités en Russie, a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. L'excédent brut d'exploitation (Ebidta) a pour sa part aussi fortement progressé passant d'une année sur l'autre de 88 à 112 millions de francs suisses, a indiqué l'entreprise établie à Pfäffikon.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La banque centrale d'Australie a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans, une hausse destinée à freiner la flambée de l'inflation dans un contexte préélectoral. La Reserve Bank of Australia a augmenté son principal taux de prêt de 25 points de base pour le porter à 0,35%, la première hausse depuis novembre 2010, invoquant la rapide hausse de l'inflation "à un niveau plus élevé que prévu".

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage de la zone euro a atteint en mars son plus bas niveau historique à 6,8% de la population active, en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent, a annoncé Eurostat. Le taux de février, qui avait été annoncé initialement à 6,8% a été revu en hausse à 6,9%. Depuis décembre, cet indicateur est au plus bas depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998.

SANTÉ: Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a enregistré un chiffre d'affaires de 25,7 milliards de dollars (25,1 milliards de francs suisses) au premier trimestre, en hausse de 77% sur un an, en grande partie grâce aux ventes du vaccin contre le Covid-19 codéveloppé avec l'allemand Biontech. L'entreprise a par ailleurs maintenu sa prévision d'écouler pour 22 milliards de dollars de sa pilule anti-Covid, le Paxlovid, sur l'ensemble de l'année, selon ses résultats financiers publiés.

