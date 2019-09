Résumé des principales informations économiques du mardi 3 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

INFLATION: L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable en août 2019 par rapport au mois précédent, à 102,1 points. Le renchérissement atteint sur un an +0,3%, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) . "La stabilité de l'indice par rapport au mois précédent résulte de tendances opposées qui se sont compensées dans l'ensemble", souligne le document.

TRANSPORT: Le nombre de voitures neuves mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein a affiché un net déclin en août sur un an, avec un repli marqué des motorisations diesel. Les propulsions alternatives et notamment les véhicules hybrides ont par contre enregistré un fort engouement. Quelque 19'437 voitures neuves ont été mises en circulation pendant le mois sous revue, une baisse de 9,5% comparé à août 2018, a précisé la fédération Auto-Suisse dans un communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé le nouveau billet de 100 francs suisses. Toujours de couleur bleu, mais plus petite que l'ancienne, la nouvelle coupure met à l'honneur la tradition humanitaire de la Suisse, un aspect représenté par l'eau. Elle entrera en circulation le 12 septembre prochain. Une fois cette opération achevée, la BNS en aura terminé avec l'émission de la 9e série de billets ayant pour thème "La Suisse aux multiples facettes". La première coupure, celle de 50 francs suisses, avait été mise en circulation en avril 2016, avec pas moins de six ans de retard sur le calendrier initial. Elle avait été suivie à des intervalles de six mois à un an des billets de 20, 10, 200 et 1000 francs suisses, rappelle la Banque nationale suisse.

IMMOBILIER: Les loyers ont de nouveau reculé au mois d'août en Suisse, selon les statistiques de la plateforme immobilière Immoscout24. En matière de propriété, le prix des appartements et des maisons a par contre augmenté. En moyenne nationale, les loyers proposés dans le pays ont reculé de 1,3% sur un an et de 1,1% comparé à juillet, a précisé le portail spécialisé dans un communiqué.

ENERGIE: Le groupe énergétique BKW a enregistré un solide premier semestre, parvenant à croître autant au niveau du chiffre d'affaires que de la rentabilité. Grâce à cette bonne performance, la société bernoise a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% sur un an à 1,37 milliard de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) à niveau comparable s'est envolé de 21% à 207 millions. En première partie d'année 2018, l'Ebit avait bénéficié d'éléments exceptionnels découlant du changement de primauté de la caisse de pension BKW, a précisé BKW dans un communiqué.

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: AMS a annoncé officiellement le début de son offre de rachat sur l'allemand Osram, pour une durée prévue de quatre semaines, jusqu'au 1er octobre. Le groupe industriel autrichien coté à la Bourse suisse a placé le taux d'acceptation minimum à 70% des actions de son homologue d'outre-Rhin pour considérer l'opération comme ayant abouti. Le prix proposé de 38,50 euros par titre en espèces constitue "une opportunité unique de s'assurer une prime élevée par rapport au récent cours de l'action", vante AMS dans un communiqué, non sans rappeler qu'il est supérieur de 3,50 euros à l'offre des investisseurs américains Bain Capital et Carlyle, également sur les rangs pour le rachat d'Osram.

MATÉRIEL ROULANT: Une croissance solide et une rentabilité améliorée n'auront pas suffi au constructeur de matériel roulant Stadler Rail au premier semestre. Le groupe thurgovien a déçu les attentes et raboté son objectif de marge opérationnelle en prévision d'une pénalité financière en Grande-Bretagne. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,12 milliard de francs suisses, ce qui représente une hausse de 40% sur un an, indique Stadler Rail, qui a fait son entrée à la Bourse suisse le 12 avril.

PAIEMENT MOBILE: L'application de paiement Twint ambitionne de s'étendre au-delà des frontières helvétiques. Le concurrent suisse d'Apple, Google et Samsung Pay fait partie, avec d'autres fournisseurs européens, des fondateurs de l'European Mobile Payment Systems Association (EMPSA). Selon un communiqué diffusé mardi, l'objectif de l'EMPSA est d'établir des systèmes de paiement mobile au-delà des frontières nationales. En plus de Twint, l'association compte entre autres le belge Bancontact Payconiq Company, l'austro-allemand Bluecode, ainsi que les scandinaves MobilePay et Swish.

CONJONCTURE: Le marché automobile allemand a quasiment stagné en août, dans un contexte de ralentissement de la conjoncture tandis que les exportations des constructeurs allemands continuent de baisser nettement. Les immatriculations de voitures neuves se sont contractées de 1% en août sur un an et ont progressé de 1% pour les premiers huit mois de l'année par rapport à cette période en 2018, selon les chiffres publiés mardi par la fédération des constructeurs allemands (VDA).

CONJONCTURE: L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est contractée en août pour la première fois depuis trois ans, sous l'effet des incertitudes entourant le commerce, selon l'indice de l'association professionnelle ISM. L'indice ISM manufacturier a perdu 2,1 points de pourcentage, à 49,1 points en août. Les analystes s'attendaient à ce que la croissance se maintienne à 51,3% alors que ce baromètre signale un recul lorsque qu'il passe au-dessous de 50 points.

JOUETS: Le bénéfice net du géant de la brique en plastique, Lego, a reculé au premier semestre 2019 à cause des investissements engagés notamment en Chine. De janvier à juin, le bénéfice net du groupe, qui n'est pas coté, s'est contracté de 12%, à 2,671 milliards de couronnes (388 millions de francs suisses) pour un chiffre d'affaires en hausse de 4%, à 14,78 milliards de couronnes, selon des données présentées dans un communiqué.

