Résumé des principales informations économiques du mardi 30 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les nuages continuent de s'amonceler sur les perspectives pour l'économie suisse. Le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est encore détérioré en août et laisse augurer une évolution "peu réjouissante" pour l'économie helvétique. Le baromètre s'est replié en août de 4,0 points à 86,5 points.

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) helvétique a nettement rebondi de 4,2% l'an dernier, après s'être contracté de 2,4% en 2020 au plus fort de la pandémie de coronavirus. A prix courants, le revenu national brut (RNB) s'est apprécié de 5,4%, selon une première estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CONJONCTURE: L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) a enregistré une solide croissance sur les six premiers mois de l'année. La branche voit toutefois les nuages s'amonceler à l'horizon et craint pour l'évolution future de ses activités, indique la faîtière Swissmem. Sur les six premiers mois de l'année, les entrées de commandes ont bondi de 10,1% et se trouvent environ 30% au-dessus du niveau d'avant crise, soit du dernier trimestre 2019.

BANQUES: Les banques opérant en Suisse ont enregistré des résultats solides en 2021, en dépit d'un contexte instable. Le résultat consolidé des 239 établissements bancaires a progressé de 1,4% à 70,9 milliards de francs suisses, indique l'Association suisse des banquiers (ASB) dans son baromètre annuel. Selon la faîtière, cette progression est due à une évolution boursière favorable, notamment à un résultat des opérations de commissions et prestations de services amélioré (+10,9%). Les opérations sur intérêts (+0,8%) ont suivi la même tendance haussière, alors que les opérations de négoce ont reculé de 29,4%.

GESTION D'ACTIFS: Face à la détérioration des marchés financiers, Partners Group a vu sa rentabilité se tasser au premier semestre. Affichant des revenus en repli, le gestionnaire d'actifs zougois a dégagé un bénéfice net de 464 millions de francs suisses, en baisse de plus d'un quart (-26%) au regard des six premiers mois de 2021. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui aussi contracté de 19% à 570 millions de francs suisses, a indiqué le spécialiste du capital-investissement. La marge correspondante s'est inscrite à 64,7%, contre 62,2% douze mois auparavant. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont fléchi de 22% à 881 millions de francs suisses, passant au-dessous de la barre du milliard de francs suisses.

MÉDIAS: L'éditeur diversifié TX Group a pâti sur les six premiers mois de l'année de la conjonction du renchérissement des prix du papier, d'investissements dans la commercialisation de publicité extérieure et d'un important amortissement lié à la coentreprise Swiss Marketplace Group (SMG). Le produit d'exploitation s'est en effet contracté de 1,7% à 445,7 millions, quand l'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et fiscale (Ebit) a été élagué de trois quarts à 3,7 millions.

RENCHÉRISSEMENT: L'inflation est repartie à la hausse en Allemagne en août, à 7,9% sur un an, après deux mois de ralentissement, toujours poussée par la flambée des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine, selon des chiffres provisoires. L'indice des prix a gagné 0,4 point en glissement annuel par rapport à juillet, et revient à son niveau de mai, selon l'institut de statistiques Destatis.

PRIX: L'inflation a ralenti en Espagne en août à 10,4% sur un an, contre 10,8% en juillet, selon une première estimation publiée par l'Institut national de la statistique (INE). Tirée en particulier par les prix de l'énergie, l'inflation, qui n'avait pas ralenti depuis le mois d'avril, est au-dessus de la barre des 10% depuis le mois de juin, un niveau inédit depuis le milieu des années 1980.

INTERNET: Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé un modeste retour aux bénéfices au deuxième trimestre, en dépit du ralentissement économique en Chine et d'un durcissement réglementaire qui ébranle le secteur technologique. Les autorités chinoises se montrent depuis près de deux ans particulièrement intransigeantes à l'égard des entreprises du numérique, pour des pratiques jusque-là tolérées et largement répandues en matière de collecte de données personnelles et de concurrence.

ENERGIE: L'énergéticien français Engie a annoncé que le géant russe Gazprom l'avait informé de réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz auprès de lui "en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de contrats". Les livraisons de gaz russe à Engie avaient déjà considérablement diminué depuis le début du conflit en Ukraine, passant récemment à seulement 1,5 TWh par mois, a précisé Engie dans un bref communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: Un groupe de 46 pilotes de Ryanair a attaqué la compagnie aérienne devant la justice belge pour réclamer des hausses de salaires, après plusieurs mouvements de grève en Europe cet été, a annoncé leur syndicat CSC. Les pilotes ont saisi la semaine dernière le tribunal du travail de Charleroi pour obtenir un rétablissement de leurs salaires à leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

awp