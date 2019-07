Résumé des principales informations économiques du mardi 30 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a vu ses ailes rognées par la hausse des frais de carburant et de maintenance au premier semestre. La compagnie a enregistré une chute de 24% à 245 millions de francs suisses du bénéfice d'exploitation, tandis que le chiffre d'affaires, de 2,58 milliards, s'est maintenu au même niveau que douze mois plus tôt. La filiale de Lufthansa rappelle que le premier semestre 2018, qui fait office de base de comparaison, avait débouché sur un résultat record. Cette année, outre la hausse du carburant, la compagnie a souffert de la "pression continue sur les prix sur le marché européen", en situation de surcapacité, et de la baisse de la demande de fret, relève le communiqué.

TRANSPORT: Edelweiss, filiale de Swiss, ne publie pas de résultats financiers séparés mais le rapport détaillé de Lufthansa, maison mère de Swiss, fait état d'un bénéfice opérationnel (Ebit) semestriel de 215 millions d'euros (quelque 236 millions de francs suisses) pour Swiss et Edelweiss réunies. Swiss a annoncé séparément un résultat de 245 millions de francs suisses. La différence entre le résultat annoncé par Swiss seule et le total Swiss+Edelweiss fourni par Lufthansa ne permet cependant pas de tirer des conclusions car les bases de calcul sont différentes, a précisé une porte-parole de Swiss.

CONJONCTURE: Le dernier baromètre conjoncturel KOF réserve une surprise, indiquant que les perspectives pour l'économie suisse ne sont plus aussi défavorables qu'anticipé pour les prochains mois. Le relevé du mois de juillet fait état d'un bond de 3,3 points par rapport au mois précédent. "Les vents contraires faiblissent", relève le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Après deux mois de baisse et un mois de stagnation, le baromètre de juillet se réchauffe nettement pour atteindre 97,1 points, contre 93,8 points en juin (après révision).

ENERGIE ET AUTOMATION: ABB a remporté un contrat de "plusieurs millions de dollars" pour la modernisation d'une raffinerie de pétrole au Kazakhstan. Le géant zurichois de l'électrotechnique fournira des équipements en vue de la modernisation des installations de la raffinerie de pétrole de PetroKazakhstan Oil Products à Shymkent, au sud du pays d'Asie centrale. La transformation numérique rendue possible par ABB devrait augmenter la productivité et réduire les coûts d'exploitation grâce à la production en temps réel d'informations critiques sur les processus de production, explique mardi AGG. L'entreprise accompagnera également le changement de culture induit par l'adoption de pratiques numériques.

SERVICES FINANCIERS: Le gestionnaire d'actifs GAM a confirmé une perte nette de 13,6 millions de francs suisses au premier semestre, contre un bénéfice IFRS de 25,4 millions un an plus tôt. Dans la foulée, le groupe zurichois va procéder à un remaniement de ses instances dirigeantes. Rapportée en résultat par action, la perte IFRS est de 9 centimes, contre un bénéfice de 16 centimes au premier semestre 2018, précise GAM dans un communiqué. Le résultat opérationnel avant impôts est ressorti de justesse dans le vert à 2,1 millions de francs suisses, après plus de 91,0 millions.

DISPOSITIFS MÉDICAUX: L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann s'approprie les droits commerciaux mondiaux sur la marque Warantec du groupe coréen Yuhan Corporation, en dehors du marché d'origine de ce dernier. Le géant rhénan du secteur injectera pour ce faire un montant encore à déterminer pour doper la production et le réseau de distribution de la gamme Warantec, en échange d'une participation de 33,5% dans la marque.

COMMERCE DE DÉTAIL: Dufry s'est enfoncé dans le rouge au premier semestre. Alors que les ventes du détaillant hors taxe ont progressé, le groupe bâlois a essuyé une perte nette de 99,9 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 13,7 millions douze mois auparavant. Après intérêts minoritaires, la perte nette s'est inscrite à 116,8 millions de francs suisses, contre un montant négatif à hauteur de 9,6 millions à l'issue des six premiers mois de l'an dernier, écrit mardi l'entreprise établie à Bâle.

MACHINES AGRICOLES: Le groupe industriel Bucher a bouclé les six premiers mois de 2019 sur des résultats globalement en ligne avec les attentes du marché. Malgré un essoufflement de la demande dans presque toutes les divisions, la direction confirme ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. Les entrées de commandes entre janvier et juin frôlent les 1,45 milliard de francs suisses, en recul de 4,9% sur un an, a précisé le constructeur de machines agricoles et de véhicules utilitaires zurichois dans un communiqué.

CHIMIE: Le groupe chimique allemand Bayer doit désormais affronter 18'400 procédures déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate de sa filiale Monsanto, un nombre en constante augmentation qui empoisonne l'intégration du groupe américain racheté l'an dernier. Les 63 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) déboursés en juin 2018 faisaient déjà de ce mariage le plus grand pari de l'histoire de Bayer. Mais c'était sans compter l'avalanche de requêtes qui se sont abattues ces derniers mois sur le nouvel ensemble, pour une facture finale difficile à évaluer.

TÉLÉCOMS: Huawei a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% au premier semestre, en dépit des pressions américaines à l'encontre du géant chinois des télécoms soupçonné d'espionnage potentiel au profit de Pékin. Sur la période janvier-juin, le chiffre d'affaires a atteint 401,3 milliards de yuans (57,8 milliards de francs suisses), a annoncé le président en exercice de Huawei, Liang Hua.

JEUX VIDÉO: Le pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo a connu un premier trimestre 2019/20 très mitigé, avec d'un côté de solides ventes de consoles Switch et jeux associés, et de l'autre un manque à gagner dû aux variations défavorables des cours des monnaies. Le bénéfice net des mois d'avril à juin a chuté de 45% sur un an à 16,6 milliards de yens (151,4 millions de francs suisses) et son bénéfice d'exploitation a dévissé de 10% alors même que ses ventes ont progressé de 2,4% à 172 milliards de yens.

BIENS DE CONSOMMATION: Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (P&G) a annoncé avoir inscrit une charge pour dépréciation d'actifs de 8 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) liée aux rasoirs Gillette. Cette provision a plongé le bilan du fabricant des détergents Tide et du papier-toilette Bounty dans le rouge.

RÉSEAUX SOCIAUX: Le propriétaire chinois de Grindr a annoncé vouloir "relancer" son projet d'introduction en Bourse de l'application de rencontres pour homosexuels, affirmant que les Etats-Unis n'y étaient plus opposés. Beijing Kunlun avait payé 93 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) en 2016 pour prendre 60% du réseau social, très utilisé par la communauté gay à travers le monde. Le groupe affirme désormais posséder 98,75% du capital.

awp