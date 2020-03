Résumé des principales informations économiques du mardi 31 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont subi un nouveau repli en février. La baisse est de 0,4% sur un an en termes nominaux et corrigée des variations calendaires. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a constaté une augmentation de 0,3% en rythme mensuel. En termes réels, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation, les recettes du commerce de détail affichent une progression de 0,3% sur un an, indique l'OFS. Ajustée des variations saisonnières, la hausse s'élève à 0,4%.

ASCENSEURS: Schindler a obtenu une importante commande en Australie. Le fabricant lucernois livrera 73 ascenseurs et 103 escaliers mécaniques dans le cadre de l'extension du métro de Melbourne. Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés. Les travaux d'extension du métro de Melbourne, qui représentent le plus important programme d'infrastructure de transport jamais réalisé dans l'Etat fédéral de Victoria, doivent s'achever en 2025, écrit l'entreprise sise à Ebikon. Le projet comprend le percement de deux nouveaux tubes de 9 kilomètres chacun et la construction de cinq nouvelles stations.

ALIMENTATION: Lindt & Sprüngli annule ses objectifs 2020 au regard des conséquences du coronavirus sur ses activités. Le groupe fait face à une baisse de ses ventes, en raison de magasins fermés et des restrictions de déplacement, à l'approche de la période pourtant importante de Pâques. Le chocolatier maintient toutefois son dividende spécial anniversaire et se dit paré pour affronter la crise. "L'ampleur et la durée de la pandémie étant encore incertaines, les perspectives financières pour 2020 ne sont plus valables", a fait savoir Lindt & Sprüngli dans un communiqué. Début mars, il expliquait vouloir poursuivre ses plans d'expansion cette année.

CORONAVIRUS: Après TX-Group (ex-Tamedia), CH Media va introduire à son tour le chômage partiel pour ses 2000 employés. L'entreprise alémanique, qui comprend les titres régionaux des groupes AZ et NZZ, s'attend à un recul de 30% de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'an dernier. Rien qu'en avril, la société réunissant notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung ou encore le St. Galler Tagblatt, ainsi que plusieurs radios et télévisions régionales, s'attend à une chute de plus de 30% de ses ventes et de plus de 50% de ses recettes publicitaires. Le manque à gagner est évalué à 10 millions de francs suisses pour le mois à venir, indique CH Media.

CORONAVIRUS: Easyjet espère obtenir une aide de Berne pour ses activités en Suisse. En raison des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie du coronavirus, la compagnie aérienne britannique à bas coûts a été contrainte de suspendre complètement ses opérations de vol. "En tant que compagnie aérienne suisse employant un millier de personnes avec des contrats de travail locaux, la filiale régionale d'Easyjet a noué des contacts avec le groupe de travail responsable des mesures de soutien spécifiques à l'aviation", a déclaré mardi un porte-parole du groupe à l'agence de presse AWP.

CORONAVIRUS: La principale organisation patronale italienne, la Confindustria, s'attend à un recul de 6% du PIB de la péninsule en 2020, si la phase aigüe de la crise liée au coronavirus se termine en mai. Le centre d'études de la Confindustria précise que chaque semaine supplémentaire de blocage de l'activité productive pourrait coûter un pourcentage supplémentaire de 0,75% du PIB.

CORONAVIRUS: La Chine a annoncé mardi des mesures de soutien à son économie au moment où les usines du pays peinent à redémarrer après plus d'un mois de paralysie pour cause d'épidémie de Covid-19. Le déblocage de 1.000 milliards de yuans (136,1 milliards de francs suisses) pour aider les PME et une exemption de taxes pendant deux ans à l'achat de véhicules propres ont notamment été actés à l'issue d'une réunion dirigée par le Premier ministre chinois, a annoncé la télévision d'Etat.

TOURISME: La société Airbnb a annoncé lundi qu'elle allait débloquer 250 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) pour atténuer les pertes financières des "hôtes" qui louaient leurs logements via sa plateforme et qui ont été confrontés à une vague d'annulations, en raison de la pandémie de coronavirus. Voici plusieurs semaines, la plateforme de location entre particuliers avait décidé unilatéralement de rembourser intégralement les réservations d'utilisateurs renonçant à leur voyage pour suivre les consignes de confinement des autorités. Certains hôtes avaient très mal accueilli la nouvelle, synonyme pour eux d'importants manque à gagner.

CONJONCTURE: L'inflation a reculé en mars dans la zone euro, en raison notamment de la baisse des prix de l'énergie, a annoncé mardi l'Office européen des statistiques, selon un chiffre provisoire très en deçà de l'objectif de la BCE. Le taux d'inflation s'affiche à 0,7% en mars, selon Eurostat, contre 1,2% en février.

