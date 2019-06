Résumé des principales informations économiques du mardi 4 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: La faîtière economiesuisse a maintenu ses prévisions conjoncturelles pour cette année, malgré les incertitudes liées au conflit commercial entre Pékin et Washington et les tensions politiques comme le Brexit. Le chômage doit rester à un faible niveau. Pour 2019, les économistes de la fédération des entreprises suisses ont conservé à +1,4% la progression du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, après +2,5% l'année dernière. "Les incertitudes économiques à l'étranger (Brexit, conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine ou la politique italienne) pèsent sur la conjoncture suisse", a estimé l'association.

ALIMENTATION: Le boulanger industriel Aryzta a connu une croissance plus importante qu'anticipé par le marché au troisième trimestre de son exercice décalé 2018/19. En proie aux difficultés depuis quelque temps, l'entreprise helvético-irlandaise s'estime en bonne voie pour réaliser les économies visées, mais revoit ses objectifs annuels à la baisse, ce qui n'a visiblement pas été du goût des investisseurs. Les ventes réalisées entre février et avril ont crû de 4,5% en rythme annuel à 847,9 millions d'euros (près de 950 millions de francs suisses). Exprimée en termes organiques, la croissance est ramenée à 4,5%, précise le groupe dans un communiqué.

ALIMENTATION: Dans le pétrin depuis quelques années déjà, Aryzta est né en 2008 de la fusion des groupes argovien Hiestand et irlandais IAWS. La fondation d'Hiestand remonte quant à elle à l'ouverture en 1967 par Alfred Hiestand d'une boulangerie dans le quartier populaire de Wipkingen, à Zurich. Fils d'un petit paysan de l'Oberland zurichois, Alfred Hiestand apprend le métier de boulanger. Après avoir pu économiser 5000 francs suisses en tant que chauffeur de taxi, il parvient à 24 ans à concrétiser son rêve et devient son propre patron. Mais les débuts se révèlent difficiles et pour se sauver d'une situation fort compromise, le petit commerce commence à livrer du pain à des restaurants.

LUXE: La marque horlogère Frédérique Constant inaugure l'extension de sa manufacture de Plan-les-Ouates. Elle sera pour l'essentiel opérationnelle dès le mois d'août et devra répondre aux ambitions de l'horloger qui compte produire 250'000 pièces d'ici trois à cinq ans et quasiment doubler le nombre de ses employés. Le nouveau bâtiment, qui a coûté 10 millions de francs suisses, va permettre de presque doubler la surface de la manufacture, atteignant 6200 mètres carrés.

AUTOMOBILE: Les immatriculations de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein ont légèrement augmenté en mai et accéléré plus nettement depuis le début de l'année, a indiqué la faîtière Auto-Suisse. Au total, 28'060 voitures neuves ont été immatriculées pendant le mois sous revue, une hausse de 0,8% sur un an. Selon la fédération sectorielle, il s'agit du troisième mois d'affilée de progression.

BANQUES: Dix ans après son sauvetage par les autorités suisses, UBS a gravi en 2018 un échelon dans la hiérarchie des banques européennes, selon une étude de la société de conseil Zeb. Le numéro un bancaire helvétique figure désormais au 11e rang d'un classement dominé par le géant britannique HSBC et les françaises BNP Paribas et Crédit Agricole. Les quatre autres banques systémiques suisses figurent également dans ce palmarès, qui englobe les 50 plus grands établissements du continent en termes de somme au bilan.

BANQUES: La banque Julius Bär compte un nouvel actionnaire de poids. GIC, le fonds souverain de Singapour, détient une participation de 3,09%, a fait savoir le gestionnaire de fortune. GIC est devenu ainsi l'un des principaux actionnaires de Julius Bär, aux côtés des sociétés américaines d'investissement Blackrock et Wellington Management, mais aussi UBS Fund Management.

ALIMENTATION: Barry Callebaut enregistre le départ de son directeur opérationnel et membre du comité exécutif Dirk Poelman. Le responsable sera remplacé par Olivier Delaunay, qui occupe déjà un poste à responsabilité auprès du fabricant et négociant en produits cacaotés. M. Poelman a travaillé durant 35 ans pour Barry Callebaut, indique le groupe zurichois. Il va quitter ses fonctions le 31 août, au terme de l'exercice décalé 2018/19.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont légèrement augmenté en mai. La hausse se monte à 0,1% par rapport à avril et à 0,2% en comparaison annuelle, tout en présentant de fortes différences entre les régions, avec un renchérissement assez marqué dans la région lémanique, annonce la plateforme immobilière Immoscout dans son relevé mensuel. Un net écart apparaît dans les évolutions entre l'ouest et l'est du pays. Dans la région lémanique, Valais inclus, les loyers ont augmenté en moyenne de 1% par rapport à avril. A Zurich, ils ont baissé en revanche de 0,9%.

BLOCKCHAIN: Les technologies des registres distribués (DLT) et de la blockchain offrent des opportunités pour la place financière, et l'Etat serait mal inspiré de les corseter dans une législation spécifique, estime Avenir Suisse. Le groupe de réflexion libéral a plaidé à Zurich pour la fixation de grands principes plutôt que d'un "verrouillage". La numérisation bouleverse le monde de la finance (entre autres domaines) au point qu'une récente étude du cabinet de conseils A.T. Kearney prévoit que dans les cinq prochaines années, une banque sur dix en Europe sera soit rachetée, soit fusionnée. Les registres distribués (ou DLT, pour Distributed Ledger Technology) et de la blockchain jouent un rôle central dans ce processus.

PHARMA: Le médicament Xofluza de Roche a démontré son efficacité pour réduire le risque de développer une grippe, selon les résultats d'une récente étude clinique, a annoncé le laboratoire bâlois. Les personnes traitées préventivement avec Xofluza (baloxavir marboxil) et exposées dans leur entourage à la grippe ont été moins nombreuses à développer la maladie que celles ayant reçu un placebo dans le cadre d'une étude clinique de phase III, a précisé le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'inflation a fortement reculé en mai dans la zone euro, tandis que le chômage a atteint en avril son niveau le plus bas depuis août 2008, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat. Selon des données provisoires, le taux annuel d'inflation a atteint 1,2% en mai dans la zone euro, contre 1,7% en avril, en raison notamment d'un tassement des prix de l'énergie.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a enregistré en mai un net rebond sur un an des immatriculations de voitures neuves (+9,1% à 332.962 unités), tiré par les ventes de 4x4 urbains tandis que le diesel a relevé la tête. Le marché de la première économie européenne continue d'évoluer de manière erratique, après le léger recul en avril qui suivait un fort mois de mars (+8%). La fin d'année 2018 avait été marquée par de fortes baisses, dans le sillage des difficultés des constructeurs à s'adapter à de nouvelles normes européennes anti-pollution.

DÉFENSE: Les exportations d'armement français ont augmenté de 30% à 9,1 milliards d'euros (10,2 milliards de francs suisses) en 2018, avec comme premiers destinataires le Qatar, la Belgique et l'Arabie saoudite, selon un rapport du ministère français des Armées au Parlement. Le Proche et le Moyen-Orient restent la première région d'exportation de la France, avec un peu plus de 50% des prises de commandes (contrats signés et entrés en vigueur), en recul toutefois de 10 points par rapport à 2017, souligne le rapport.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier Royal Dutch Shell envisage de distribuer au moins 125 milliards de dollars à ses actionnaires (quasiment autant en francs suisses) entre 2021 et 2025, sous forme de dividendes et de rachats d'action, a-t-il annoncé. Le groupe anglo-néerlandais s'est montré très sûr de ses perspectives à moyen terme, lors d'une présentation aux investisseurs résumée dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le conseil d'administration du constructeur automobile Renault se réunit pour répondre à la proposition de fusion formulée par le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA) qui a reçu un soutien conditionnel du gouvernement français. Des discussions se poursuivaient tard lundi soir pour tenter de satisfaire les demandes de garanties de l'Etat français, premier actionnaire du groupe au losange avec 15% du capital.

