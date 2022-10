Résumé des principales informations économiques du mardi 4 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Les prix des maisons ont poursuivi leur hausse en septembre, nonobstant la fin de la politique des taux d'intérêt négatifs en Suisse. Les loyers et les prix des appartements en copropriété sont quant à eux restés quasi-stables. "La forte demande d'espace habitable et l'offre limitée stimulent le marché immobilier suisse, malgré la fin de la politique des taux d'intérêts négatifs", fait remarquer le Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par ImmoScout24, SMG Swiss Marketplace Group et Cifi.

AUTOMOBILE: Les ventes de véhicules neufs ont rebondi en septembre, une première depuis février. La hausse ne suffit toutefois pas à compenser le retard pris depuis janvier, les ventes restant inférieures de 10% sur neuf mois en 2022 par rapport à la même période en 2021. "La situation difficile d'approvisionnement en certains produits de sous-traitance, comme les faisceaux de câbles, que nous avons connue depuis le début de la guerre en Ukraine, s'est entre-temps stabilisée. Par conséquent, il est à nouveau possible de produire et de livrer davantage de véhicules", explique le directeur d'Auto-suisse, Andreas Burgener, cité dans le communiqué.

CLIMAT: "Nous ne sommes pas dans les clous", a martelé Philipp Hildebrand, vice-président du gestionnaire d'actifs Blackrock. L'ex-président de la BNS se référait aux efforts du monde de la finance pour atteindre les objectifs fixés à la conférence de Paris sur le climat. En tant que premier gestionnaire d'actifs au monde, Blackrock a un rôle majeur à jouer dans la transition, a reconnu M. Hildebrand lors de son intervention au sommet sur la finance durable Building Bridges à Genève . "Mais nous ne sommes pas en position pour résoudre ce problème seuls", a-t-il ajouté.

TRANSPORT FERROVIAIRE: ABB a décroché une commande de 170 millions de dollars de Stadler Valencia, filiale espagnole du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail. Le géant de l'électrotechnique fournira des convertisseurs de traction et des moteurs. Le nouveau matériel roulant de Stadler Valencia, essentiellement des trains-trams du modèle Citylink, est destiné notamment aux réseaux ferroviaires d'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Autriche, précise ABB. Une grande partie de la commande a été enregistrée au troisième trimestre.

CIMENT: Holcim a mis le point final à sa reprise de la division Polymers Sealants North America (PSNA) appartenant à Illinois Tool Works. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Polymers Sealants North America est un fournisseur de solutions de revêtements, d'adhésifs et de mastics dont le chiffre d'affaires doit s'approcher des 100 millions de dollars (99,2 millions de francs suisses) cette année, précise le géant zougois des matériaux de construction.

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika a révisé ses perspectives de croissance à la hausse pour 2022. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 15% en monnaies locales, a indiqué l'entreprise zougoise dans le cadre de sa journée des investisseurs. Sur la même période, le résultat d'exploitation (Ebit) devrait quant à lui croître de manière "plus que proportionnelle", a ajouté la société dans un communiqué.

INFORMATIQUE: Le Parlement européen a donné son feu vert final à l'obligation d'un chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles. Après ce vote plébiscite des eurodéputés à Strasbourg, le port de type USB-C devra devenir l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'UE d'ici l'automne 2024, malgré la vive opposition d'Apple.

CROISSANCE: Le gouvernement espagnol a présenté un projet de budget pour 2023 prévoyant des dépenses sociales record, financées en partie par un impôt sur la fortune, et a révisé à la baisse sa prévision de croissance. "Six euros sur dix de ce budget sont destinés aux dépenses sociales, ce qui signifie que l'État va destiner au social la plus grosse somme jamais destinée à ce domaine" dans le pays, a assuré la ministre du Budget Maria Jésus Montero.

awp