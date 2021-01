Résumé des principales informations économiques du mardi 5 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

REMONTÉES MÉCANIQUES: La société de remontées mécaniques Jungfraubahn a enregistré l'an dernier une chute de plus de 65% du nombre de visiteurs, soit seulement 362'800 personnes, en raison de la pandémie de coronavirus. En 2019, plus de 1 million de personnes, dont une large clientèle asiatique, avaient foulé la destination phare des Alpes bernoises. En 2020, le transporteur a souffert des "83 jours de fermeture" imposée par les restrictions pour lutter contre la pandémie. Près de la moitié des visiteurs ont emprunté les installations lors des mois d'été (153'000 personnes). Les autres destinations ont aussi connu une fréquentation largement amputée: Firstbahn -42,2%, Mürrenbahn -50,3% et Harderbahn -57,2%.

CONSTRUCTION: Un consortium constitué d'Implenia et Hochtief a obtenu un important mandat en Allemagne. Les deux partenaires assureront la construction d'un tunnel antibruit sur l'autoroute A7 à Hambourg. Le contrat représente un volume net de 580 millions d'euros (620,6 millions de francs suisses). D'une durée prévue de huit ans, les travaux de construction devraient démarrer en avril, précise Implenia, ajoutant que sa part au volume de la commande est de 35%. Le numéro un suisse de la construction prendra en charge les aspects commerciaux du contrat, son partenaire en assurant le volet technique.

AGRICULTURE: Le portail Farmy.ch, spécialisé dans la livraison à domicile de produits régionaux et biologiques, a vu son chiffre d'affaires bondir de 170% sur un an pour atteindre 26 millions de francs suisses. Le groupe zurichois explique cette réussite par le changement des modes de consommation des Suisses qui, soumis aux restrictions pour lutter contre la crise pandémique, ont davantage opté pour l'achat d'aliments en ligne. Le volume de production a triplé sur le site de Zurich et a été multiplié par quatre sur la région lausannoise, au point que farmy.ch a rapidement décidé son déménagement à Ecublens pour intensifier son débit de production.

BIENS DE CONSOMMATION: Le renchérissement annuel moyen a atteint -0,7% en Suisse en 2020, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette diminution des prix à la consommation s'explique notamment par la chute des tarifs des voyages et des transports aériens. Le renchérissement annuel moyen correspond au taux de variation entre la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'une année par rapport à la précédente.

COÛT DE LA VIE: Tant les prix des logements en propriété que des loyers ont augmenté en Suisse l'an dernier, en particulier dans la région lémanique. La crise du coronavirus a incité les locataires à emménager dans plus grand, voire à devenir propriétaire, entraînant les prix à la hausse. Fin 2020, les prix des maisons individuelles avaient progressé de 5,6% par rapport au début de l'année, selon les derniers chiffres de l'indice Swiss Real Estate Offer, publié par Immoscout24 et le cabinet de conseil immobilier Cifi. Une hausse similaire a été enregistrée pour les appartements en copropriété (+5,5%).

TOURISME: Les prestataires touristiques en stations de sports d'hiver tirent un bilan morose de la période des fêtes de fin d'année. L'affluence de nombreux hôtes locaux n'a pas suffi à compenser l'absence d'encore plus de visiteurs étrangers et les recettes du secteur affichent une contraction de 11% en comparaison annuelle, selon le résultat d'un sondage mené par Suisse Tourisme. La faîtière souligne dans son compte-rendu que le tourisme à la journée risque même d'accuser un élagage de 26% pour la période comprise entre Noël et le 3 janvier.

BOURSE: Des entreprises des secteurs de la technologie et de la santé pourraient être introduites en Bourse suisse cette année en raison de la crise pandémique, explique EY dans une étude. Toutefois les investisseurs pourraient aussi se pencher sur les énergies renouvelables et les technologies dans le domaine de la formation. Selon Tobias Meyer, responsable Transaction Accounting et IPO Services chez EY Suisse, les entreprises devraient en principe "profiter de la liquidité toujours aussi forte des marchés et des derniers communiqués sur les vaccins contre le coronavirus".

POLITIQUE MONÉTAIRE: A la faveur de la poursuite de l'évolution favorable des marchés d'actions au 4e trimestre 2020, la Banque nationale suisse (BNS) devrait dégager un bénéfice annuel de près de 25 milliards de francs suisses, estime UBS. L'institut d'émission devrait avoir bouclé le dernier partiel de 2020 sur un résultat de quelque 10 milliards. Si de nombreux pays ont été touchés par la 2e vague de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement plus ou moins strictes en fin d'année 2020, le calme est resté de mise sur les marchés financiers et des capitaux, relève le numéro un bancaire helvétique. Alors que les banques centrales ont poursuivi leurs politiques monétaires ultra-expansives, les taux d'intérêts des obligations d'Etat, comme par exemple celles de l'Italie ont fléchi.

DEVISES: La monnaie chinoise s'affichait à son plus haut niveau depuis plus de deux ans face au dollar, galvanisée par les perspectives de croissance en Chine, alors que l'économie mondiale reste plombée par l'épidémie. Le yuan n'est pas entièrement convertible et la banque centrale du pays fixe chaque jour un taux pivot, de part et d'autre duquel elle autorise une fluctuation de plus ou moins 2%.

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en décembre, malgré les restrictions imposées contre l'épidémie de Covid-19, qui ont en revanche provoqué une hausse des demandes de chômage partiel, a indiqué l'Agence pour l'emploi. Le taux de chômage atteint 6,1%, comme en novembre, après deux mois de légère baisse, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS). Le nombre de salariés inscrits par les entreprises en chômage partiel a en revanche augmenté à 666'000, alors que l'Allemagne a fermé ses bars, restaurants et lieux culturels depuis le 1er novembre.

EMPLOI: Le nombre de chômeurs a grimpé de près de 730'000 en 2020 en Espagne, l'un des pays ayant le plus souffert économiquement de la pandémie, selon des chiffres publiés par le gouvernement. Fin décembre, le nombre de chômeurs s'élevait à 3'888'137 dans le pays, soit 724'532 de plus que fin décembre 2019, a indiqué le ministère du Travail.

JEUX VIDÉO: L'entreprise japonaise de jeux vidéo Nintendo a annoncé l'acquisition du petit studio indépendant canadien Next Level Games, qui a déjà développé plusieurs titres pour ses différentes consoles. La firme de Kyoto (ouest) "a conclu un accord en vue d'acquérir 100% des actions en circulation" de ce studio fondé en 2002 et basé à Vancouver (ouest du Canada), selon un communiqué de Nintendo.

