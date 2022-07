Résumé des principales informations économiques du mardi 5 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE DE DÉTAIL: Après avoir bénéficié d'une demande accrue ces deux dernières années, le secteur des aliments biologiques semble s'essouffler. Les consommateurs deviennent en effet plus prudents avec l'envolée des prix et la guerre en Ukraine. "En 2020 et 2021 nous avons assisté à une ruée vers les petits magasins bio", a rappelé Manuela Kägi, directrice de Bio Partner, fournisseur de boutiques spécialisées qui exploite aussi son propre réseau d'enseignes. Pendant la pandémie de coronavirus, les particuliers cuisinaient en effet plus souvent à la maison et avaient plus d'argent à disposition en raison des confinements.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe d'embouteillage mexicain Femsa veut se servir du détaillant Valora pour mettre le pied en Europe. Il offre 1,1 milliard de francs suisses pour s'emparer du groupe de Muttenz. Le rachat de Valora par Femsa, qui devrait être conclu fin septembre ou début octobre, porte sur "la croissance", a assuré Sascha Zahnd, le président du détaillant bâlois, lors d'une téléconférence. Celui qui quittera son poste une fois l'opération bouclée a ajouté qu'il n'était pas question de synergies.

COMMERCE DE DÉTAIL: Peu connue du grand public, la multinationale Fomento Económico Mexicano (Femsa) a décidé de prendre pied en Europe en rachetant le groupe bâlois de vente au détail Valora. Depuis ses débuts dans la brasserie à la fin du XIXe siècle, l'entreprise a diversifié ses activités et est désormais présente sur l'ensemble du continent américain et au-delà. Créée en 1890 à Monterrey (nord-est) sous le nom de Cervecería Cuauhtémoc par un groupe de cinq entrepreneurs avec un capital social de 100'000 pesos, l'entreprise comptait à ses débuts une septantaine d'ouvriers et deux employés de bureau. Neuf ans plus tard, elle inaugurait sa propre usine d'emballages en verre sur le site qu'elle occupe encore aujourd'hui.

OFFRES D'EMPLOI: Après avoir aligné les records au cours des trois derniers trimestres, le marché du travail suisse s'achemine vers une stabilisation à un niveau élevé, sur fond d'incertitudes croissantes depuis le début de l'année, même si certaines catégories professionnelles continuent à recruter à tour de bras. "La croissance sur le marché de l'emploi marque aujourd'hui le pas en se maintenant toutefois à un niveau historiquement élevé", indique Adecco dans son Swiss Job Market Index pour le deuxième trimestre. Par rapport à la période précédente, l'indice enregistre une légère baisse de 0,7%, mais en rythme annuel, le nombre de postes vacants a rebondi de près d'un quart (+24%).

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss espère voler à 80% de ses capacités de 2019 l'hiver prochain. L'entreprise entend proposer 93 destinations au départ de Zurich et Genève, écrit la filiale de Lufthansa dans un communiqué. "Compte tenu de la situation opérationnelle difficile dans l'ensemble de l'industrie aéronautique européenne cet été, nous misons sur une stabilisation l'hiver prochain", a déclaré Tamur Goudarzi Pour, directeur commercial de Swiss.

AGRICULTURE: Syngenta Group va fournir une aide de 400 millions de dollars (385,4 millions de francs suisses) aux agriculteurs ukrainiens sous forme de produits phytosanitaires et de semences, ainsi que de services, a appris l'agence AWP auprès de sources gouvernementales ukrainiennes. Le groupe bâlois promet par ailleurs des investissements dans le secteur agricole local et le réseau d'exportation, ainsi que dans le rétablissement du fret maritime. Syngenta veut également acheter au total plus de 240 containers de fret ferroviaire pour assurer l'exportation de la production agricole ukrainienne vers l'Europe.

BANQUES: La banque Credit Suisse a nommé Roger Suter à la tête de ses activités de banque privée dans la Confédération. Il succèdera début août à Serge Fehr. M. Suter, qui oeuvre depuis 1993 pour la banque aux deux voiles, est responsable depuis 2012 de la clientèle privée dans la région Suisse centrale, selon un communiqué.

RÉGULATION: Les consommateurs suisses souhaitent que les termes "neutre en carbone", "écologique" et "biodégradable" soient encadrés par la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou seulement partiellement, selon les résultats d'un sondage réalisé par l'Alliance suisse des organisations de consommateurs. L'enquête, menée par la Fédération romande des consommateurs (FRC), Konsumentenschutz et l'Association des consommateurs de la Suisse italienne (ACSI) auprès de 3500 personnes, a également révélé des malentendus sur la compréhension du terme "naturel". Ainsi, 39% des sondés pensaient que le qualificatif impliquait que l'aliment n'avait pas été ultratransformé et un quart estimait que celui-ci ne devait pas contenir de résidus de pesticides.

INSPECTION: Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé l'acquisition du laboratoire américain Silver State Analytical Laboratories et de sa filiale Excelchem Laboratories. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. Ce rachat permet de renforcer la présence de SGS dans l'ouest des Etats-Unis et complètent les services proposés par le groupe genevois, a souligné le directeur général Frankie Ng.

HYDROCARBURES: La consommation mondiale de gaz devrait légèrement reculer en 2022 du fait de la guerre en Ukraine, qui devrait freiner la progression de la demande pour les années à venir, indique l'AIE. "La consommation mondiale de gaz naturel devrait se contracter légèrement en 2022 et croître lentement au cours des trois années suivantes, alors que la guerre en Ukraine fait grimper les prix et alimente les craintes de perturbations persistantes des approvisionnements", selon un rapport trimestriel de l'Agence internationale de l'énergie.

BANQUES: Un ancien employé du fonds américain Archegos, dont les déboires ont coûté des milliards à plusieurs grandes banques en 2021, dont Credit Suisse, a porté plainte au civil contre le fonds et ses dirigeants. Il les accuse d'avoir menti aux banques et à ses salariés. Dans un document judiciaire déposé auprès d'un tribunal fédéral de Manhattan, Brendan Sullivan accuse nommément le fondateur d'Archegos, Bill Hwang, ainsi que cinq autres membres de l'équipe dirigeante. "Ils ont menti sur l'ampleur des investissements d'Archegos", écrivent les avocats de M. Sullivan, un ex-analyste du fonds.

TRANSPORT: La compagnie aérienne scandinave SAS, en difficulté financière, a annoncé avoir demandé à se placer sous le régime des faillites aux États-Unis dans le cadre d'une restructuration en cours, au lendemain du début d'une grève illimitée de son principal syndicat de pilotes. "Les activités et le plan de vols de SAS ne seront pas affectés par cette procédure de chapitre 11, et SAS va continuer à servir ses clients normalement", en dehors des effets de la grève, assure dans un communiqué la compagnie nordique, dont les États danois et suédois sont les principaux actionnaires.

LOCATION DE VOITURES: Le consortium mené par Volkswagen en passe de racheter Europcar a annoncé le retrait de la Bourse de Paris prévu à la mi-juillet du loueur de voitures. A l'issue de l'offre publique d'achat de Green Mobility, cette entité constituée de géant allemand de l'automobile, du gestionnaire d'actifs britannique Attestor et du groupe de mobilité néerlandais Pon détient plus de 90% des actions d'Europcar. "Le retrait obligatoire et la radiation des actions d'Europcar Mobility Group (de la Bourse de Paris) devrait intervenir le 13 juillet 2022", indique un communiqué la holding Green Mobility. Le consortium détient 93,62% du capital de la cible à l'issue d'une seconde période d'acception de leur offre d'achat lancée en novembre, selon l'Autorité des marchés financiers.

SANCTIONS: Le patron du groupe minier russe Nornickel, Vladimir Potanine, a indiqué vouloir discuter d'une fusion avec le géant de l'aluminium Rusal pour créer un mastodonte capable de résister dans le contexte des sanctions occidentales. "J'ai envoyé (lundi) une lettre dans laquelle j'ai signifié notre accord pour débuter le processus de discussion en vue d'une fusion avec UC Rusal", a-t-il dit au média économique russe RBK.

HYDROCARBURES: Le Qatar a annoncé avoir choisi le géant énergétique britannique Shell comme cinquième et dernier partenaire dans le projet de développement du plus grand champ de gaz naturel au monde. "Nous sommes très heureux de voir Shell nous rejoindre dans ce méga projet (...). L'annonce d'aujourd'hui marque la fin du processus de sélection des partenaires étrangers dans le projet North Field East", a déclaré le ministre qatari de l'Energie et patron de Qatar Energy (QE), Saad Sherida Al-Kaabi, lors d'une conférence de presse à Doha.

STREAMING MUSICAL: La plateforme française Deezer s'écroulait pour ses premiers pas en Bourse, l'opération intervenant dans un contexte "difficile" pour les valeurs technologiques sur les marchés. Le service de musique affronte une nouvelle mauvaise expérience après une première tentative avortée en 2015. À 16h00, l'action Deezer s'effondrait de 26,94% à 6,21 euros, contre 8,50 euros pour son cours d'ouverture, à la Bourse de Paris, en baisse de 2,27%. Contacté par l'AFP, Deezer n'a pas souhaité faire de commentaires.

awp