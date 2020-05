Résumé des principales informations économiques du mardi 5 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les consommateurs suisses n'ont pas le moral, face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Selon le relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), le climat de consommation a "atteint un plancher historique". L'indice du climat de consommation s'est effondré en avril à -39,3 points, après -9,4 points en janvier, a indiqué le Seco dans un communiqué. Selon ce dernier, "pour retrouver des valeurs semblables, il faut remonter à la crise de l'immobilier qui a marqué le début des années 1990".

INFLATION: La diminution des tarifs pour le transport aérien, les prix des nuitées hôtelières et ceux du carburant ont mis un coup d'arrêt à l'inflation en avril. Les prix à la consommation ont enregistré une baisse de 0,4% en comparaison mensuelle, selon le relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par rapport à avril 2019, le recul atteint 1,1%, précise l'OFS. L'indice des prix à la consommation a atteint à 101,3 points, sur une base de 100 points établie en décembre 2015.

CONJONCTURE: L'indicateur d'activité en Suisse compilé par le KOF s'est effondré en avril, sous le coup des mesures de confinement mises en place contre le coronavirus. Et la situation devrait encore se dégrader ces prochains mois, selon les économistes de l'institut zurichois. Le KOF, qui effectue périodiquement un sondage auprès de 4500 sociétés, a vu son indicateur d'activité chuter à -17,0 points en avril, contre encore +19,1 points en mars et 22,2 points en février, a indiqué l'institut dans un communiqué.

INDUSTRIE: Oerlikon est frappé de plein fouet par le coronavirus au niveau de son chiffre d'affaires et de ses entrées de commandes au terme du premier trimestre 2020. Mais aussi par la suppression probable de 800 emplois au sein de sa plus grande division, le Traitement de surface, a fait savoir le groupe industriel. Ses résultats opérationnels, en revanche, ressortent nettement mieux que les attentes des analystes.

INTÉRIM: Le géant du travail intérimaire Adecco a enregistré un chiffre d'affaires en recul et une lourde perte au premier trimestre, malmené par les mesures prises face au coronavirus et un écart d'acquisition. Il compte sur une stabilisation au deuxième trimestre et se dit solide financièrement. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 9% sur un an à 5,14 milliards d'euros (soit 5,41 milliards de francs suisses au cours actuel), a fait savoir le groupe. En mars, alors que plusieurs gouvernements imposaient des mesures de confinement face à la pandémie, les recettes du groupe se sont rétractées de 19%.

ASSURANCES: Helvetia tend la main à ses clients du secteur de la restauration disposant une couverture contre les épidémies, mais pas les pandémies. L'assureur saint-gallois propose un arrangement à l'amiable à ces entreprises. Le groupe rappelle que l'assurance épidémie qu'il propose ne couvre en aucun cas les sinistres liés à une pandémie. Cette position est ferme et confirmée par un avis de droit, explique Helvetia.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Property a vu sa rentabilité reculer au premier trimestre, le groupe ayant profité l'année précédente de ventes des biens immobiliers. La direction s'est déclarée prudente face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et a ajusté ses attentes pour l'ensemble de l'exercice. Les revenus tirés des loyers ont augmenté 2,2% à 74,0 millions de francs suisses, a précisé PSP dans un communiqué. Alors que le premier trimestre 2019 avait été marqué par d'importantes ventes immobilières, la période sous revue n'a généré que 851'000 francs suisses à ce niveau.

BANQUES: La crise du coronavirus fera très mal au secteur bancaire européen cette année. Un établissement sur huit va dégager des pertes en 2020, causées notamment par une chute de 20% des recettes, affirme une étude du groupe de conseil Kearney. Les revenus par client devraient plonger de 60%. Pour établir les conclusions de son "Retail Banking Radar 2020", la société a passé au crible les données de 92 banques de détail et groupes bancaires de 22 pays européens. Sur ce total, 50 établissements sont basés dans la partie occidentale du continent et 42 dans la partie orientale, précise un communiqué.

HYDROCARBURES: Le bénéfice de Total s'est effondré au premier trimestre avec la chute des cours du brut, obligeant le géant français des hydrocarbures à renforcer son plan d'économies et à produire moins que prévu cette année. Son bénéfice net a baissé de 99% au premier trimestre à 34 millions de dollars (33 millions de francs suisses), contre 3,1 milliards un an plus tôt, a indiqué le groupe.

HYDROCARBURES: Le cours du baril de Brent de la mer du Nord cotait mardi un peu plus de 30 dollars, une première depuis mi-avril, alors que les mesures de déconfinement se précisent, signe encourageant pour la reprise de la consommation d'or noir durement touchée par la pandémie. Vers 13H35 GMT (15H35 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 30,08 dollars à Londres, en hausse de 10,59% par rapport à la clôture de lundi, un niveau plus vu depuis le 15 avril.

awp