Résumé des principales informations économiques du mardi 5 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SERVICES FINANCIERS: Les taux hypothécaires ont légèrement accéléré en octobre, remontant la pente après les niveaux historiquement bas observés l'été dernier. Le coût du crédit, notamment pour les emprunts de longue durée, devrait continuer à se renchérir sans toutefois enregistrer de forte hausse. Le taux hypothécaire de référence - une moyenne établie à partir des taux d'une centaine de banques, assurances et caisses de pension - sur dix ans a progressé sur un mois de 4 points de base à 1,18% à fin octobre, a indiqué le portail de services financiers Moneypark.

IMMOBILIER: Les loyers se sont légèrement tassés en octobre, mais les prix des appartements ont poursuivi leur progression, a indiqué le portail immobilier Immoscout24.ch. Les tarifs de la location ont baissé de 0,8% sur un an et sont restés quasiment stables à -0,2% sur un mois, selon le pointage périodique du Swiss Real Estate Offer Index.

TRAVAIL INTÉRIMAIRE: Le géant du travail intérimaire Adecco a publié un bénéfice en net repli à 179 millions d'euros au troisième trimestre, pénalisé par le ralentissement affectant l'industrie automobile et manufacturière en Europe et aux Etats-Unis. L'avancée des différents projets de transformation - et pas seulement ceux, numériques -, devrait atténuer les effets observés du recul des ventes. Adecco a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 2% sur un an à 5,9 milliards d'euros. Corrigé des variations du taux de change et du nombre de jours ouvrés, le repli est encore plus marqué à 4%.

BOUTIQUES HORS-TAXES: Dufry a vu sa croissance organique s'accélérer fortement au troisième trimestre, après un début d'année décevant. L'évolution supérieure aux expectatives du marché a déclenché une vague d'enthousiasme chez les détenteurs de capitaux, qui ont porté le titre aux nues à la Bourse suisse. A 12h20, la nominative Dufry décollait de 6,2% à 91,82 francs suisses dans un volume d'échanges particulièrement élevé, après avoir flirté avec les 94 francs suisses dans les premiers échanges, alors que le marché dans son ensemble (SPI) se contractait de 0,26%. Plus de 800'000 titres avaient changé de main, soit plus du triple de la moyenne journalière.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Face à des marchés exigeants et la retenue de ses clients à investir, Oerlikon a affiché une performance en net repli au 3e trimestre. Alors que les ventes et les commandes se sont tassées, le conglomérat industriel schwyzois a vu son résultat d'exploitation (Ebit) dégringoler de 41,9% en un an à 36 millions de francs suisses. La marge Ebit s'est dans la foulée fortement détériorée, passant sur la période sous revue de 9 à 5,7%, indique le groupe établi à Pfäffikon. Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est quant à lui inscrit à 84 millions de francs suisses, 18,4% de moins qu'à fin septembre 2018. La marge correspondante s'est-elle fixée à 13,3%, contre 15% un an auparavant.

IMMOBILIER: La hausse constante du nombre de logements locatifs en Suisse, dans un contexte marqué par une forte concurrence et des recettes en baisse, incite de plus en plus de bailleurs et investisseurs à se tourner vers des plateformes de location à court terme comme Airbnb. Alors que sur le marché de la propriété du logement à usage propre, les taux bas maintiennent les coûts de logement à un niveau faible, sur celui de la location, le taux de vacance plus de quatre fois plus élevé (+2,6%) rend toujours plus ardue la rentabilisation d'un bien.

CONJONCTURE: L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni s'est contractée en octobre pour le troisième mois consécutif en raison du poids des incertitudes du Brexit, soit la pire série depuis dix ans et demi, a annoncé le cabinet Markit. L'indice PMI tous secteurs (services, construction et industrie) s'est établi à 49,5 le mois dernier, s'améliorant très légèrement par rapport à septembre (48,8), mais un score inférieur à 50 points témoigne d'une baisse de l'activité.

SERVICES FINANCIERS: Il faudra "des décennies" pour créer et diffuser dans le monde entier la Libra, la monnaie numérique de Facebook qui a suscité l'hostilité de plusieurs régulateurs, a affirmé l'un des cadres de Facebook en charge du projet. La Libra "ne se propagera pas (à la vitesse) d'un réseau social. Ce sera un travail non pas pour des années, mais pour des décennies, mais cela en vaut la peine", a déclaré Kevin Weil à Lisbonne, lors d'une intervention au salon des startup et de l'économie numérique Web Summit.

