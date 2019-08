Résumé des principales informations économiques du mardi 6 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: Les loyers des logements en Suisse ont recommencé à baisser en juillet par rapport à juin, après quatre mois de hausse, indique le portail immobilier Immoscout24. Le recul se monte à 0,4% en moyenne nationale. Par rapport à juillet 2018, la baisse est de 0,8%. Ce relevé mensuel, établi en collaboration avec la société de conseil Iazi, révèle aussi des différences sensibles entre les régions. Les locataires de l'Arc lémanique (qui inclut le Valais) peuvent se réjouir d'une baisse de 0,8% des loyers proposés par rapport à juin. Le Tessin (-0,6%) et le Plateau/Mittelland (-0,1%) affichent aussi des reculs.

AUTOMOBILE: Le marché automobile en Suisse et au Liechtenstein a fait quasiment du surplace en juillet, affichant une infime hausse de 0,1% sur un an à 25'518 voitures nouvellement immatriculées, a annoncé la faîtière Auto-Suisse. Pendant le mois sous revue, la part de marché des propulsions alternatives a quasiment doublé, passant de 6,0% en juillet 2018 à 11,9%. Les véhicules à moteur hybride (+78%) et électrique (+225%) ont contribué à la forte progression.

BANQUES: La Banque cantonale de Genève (BCGE) a encore subi la pression des taux négatifs au premier semestre 2019, sans que cela n'affecte sa rentabilité. Devant la menace d'un nouvel assouplissement monétaire, elle a échafaudé un plan de crise. Le recours à des crédits à intérêts négatifs est désormais envisagé. Peu probable il y a encore quelques mois, l'éventualité d'un abaissement des taux directeurs par la Banque nationale suisse (BNS) ne fait plus figure de scénario farfelu. La Réserve fédérale américaine a annoncé la semaine dernière une première baisse de ses taux depuis 2008. La BNS, soucieuse d'empêcher une envolée du franc, pourrait suivre l'exemple.

LOGICIELS BANCAIRES: Le développeur de logiciels bancaires Temenos a gagné un nouveau contrat, avec la troisième banque israélienne Mizrahi-Tefahot. Celle-ci a opté pour le produit T24 Transact du groupe genevois comme logiciel de base, en remplacement de son propre système pour les marchés des capitaux. Le nouveau système, dont le prix n'est pas dévoilé, améliorera le contrôle sur le négoce des titres et permettra à la banque de donner de meilleures informations en temps réel à ses clients, relève Temenos.

PHARMA: Galenica sort d'un premier semestre sans grande surprise mais légèrement supérieur aux prévisions. Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies a atteint 1,6 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires (+2,2%), pour une rentabilité elle aussi en hausse. Les ventes ont cependant un peu souffert des "baisses de prix durables imposées par la Confédération en 2018", note la société bernoise. Elles se situent pile au niveau du consensus des analystes sondés par AWP.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Georg Fischer acquiert le prestataire américain de services de rénovations pour bateaux de croisière Global Supply, pour intégrer ce dernier à sa division GF Piping systems. Basé à Hallandale, en Floride, Global Supply emploie une vingtaine de collaborateurs. Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler les contours financiers de l'opération, indique un communiqué de l'industriel schaffhousois.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le conglomérat industriel Oerlikon revoit ses ambitions pour l'année en cours à la baisse, à l'issue d'un premier semestre pourtant honorable sur le plan opérationnel. Invoquant des perspectives assombries par la géopolitiques et les bisbilles commerciales, le groupe schwytzois abandonne ses ambitions de croissance pour tabler sur une stagnation en comparaison annuelle. Un lourd correctif de valeur sur la cession du segment Drive Systems a par ailleurs fait plonger le résultat net dans le rouge.

BANQUES: La filiale suisse de la banque HSBC a accepté en Belgique une sanction financière à hauteur de près de 300 millions d'euros (327,5 millions de francs suisses) pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment", a annoncé le parquet de Bruxelles. "Le parquet de Bruxelles a conclu avec les suspects le paiement transactionnel d'une somme de 294,4 millions d'euros", a expliqué la porte-parole Stéphanie Lagasse lors d'une conférence de presse. L'Etat belge, "victime" dans le dossier, a par ailleurs été indemnisé au civil pour un montant de 400'000 euros, a-t-elle ajouté.

PHOTO: L'un des grands noms japonais de la photo, Nikon, a déploré une chute de moitié de son bénéfice net au premier trimestre, victime d'un déclin du marché des appareils photo et de reports d'investissements de clients pour certains de ses équipements industriels. Son résultat net des mois d'avril à juin s'est affiché à 8,2 milliards de yens (75 millions de francs suisses) et son bénéfice d'exploitation a aussi été divisé par deux, à 9,3 milliards de yens, sur un chiffre d'affaires qui a cédé 14% à 142,95 milliards de yens.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe industriel britannique Rolls-Royce est resté dans le rouge au premier semestre mais explique être en passe de régler les problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 1000 et se dit prêt pour le Brexit, quelle qu'en soit l'issue. Le motoriste, présent dans l'aéronautique, l'énergie et la défense, a publié dans un communiqué une perte nette de 909 millions de livres (1,08 milliard de francs suisses) au premier semestre, à peine réduite par rapport à celle de la même période un an plus tôt (954 millions).

TOURISME: Le groupe britannique Intercontinental Hotels (IHG) a dévoilé des résultats en hausse pour le premier semestre malgré une activité morose aux Etats-Unis et en Chine face à la menace d'un ralentissement économique mondial. Le bénéfice net a bondi de près d'un tiers à 306 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) au cours des six premiers mois de l'année, selon un communiqué du groupe qui possède les chaînes Intercontinental, Holiday Inn et Crowne Plaza.

awp