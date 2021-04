Résumé des principales informations économiques du mardi 6 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Les loyers ont fléchi de 0,4% au niveau national à fin mars par comparaison avec février. Mais deux régions font exception: la Suisse romande, où les loyers ont progressé de 0,2% dans la période sous revue, et surtout le grand Zurich, où ils ont bondi de 0,9%, selon l'indice Swiss Real Estate Offer publié par ImmoScout 24 et Cifi. Des hausses ont également été relevées dans le nord-ouest de la Suisse (+0,3%), en Suisse orientale (+0,2%) et au Tessin (+1,9%). En revanche, ils affichent des baisses dans toutes les autres régions et en particulier en Suisse centrale (-1,2%).

TOURISME: Le calvaire de l'hôtellerie suisse a continué en février, malgré la saison de ski et la présence en nombre des touristes locaux. Le secteur a enregistré 2 millions de nuitées en février, en recul de près de 40% sur un an. Cela correspond à 1,3 million de nuitées de moins par rapport à la même période de 2020, juste avant le début de la pandémie mondiale de coronavirus. Le repli est particulièrement marqué du côté des visiteurs étrangers, qui ont passé seulement 335'000 nuitées dans les établissements helvétiques, soit une chute de presque 80% sur un an, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

TOURISME: Alors que les nuitées hôtelières accusent une chute de plus d'un tiers sur un an en moyenne nationale au mois de février, le Tessin fait figure de rescapé avec une contraction de seulement 12,0% (-27,7% depuis le début de l'année). A la fin de la même période un an plus tôt, le canton italophone avait enregistré le premier cas en Suisse de ce qui était encore un mystérieux "coronavirus". Cette relative bonne performance par rapport au reste du pays s'explique notamment au fait que "le Tessin n'a pas une vocation liée au tourisme hivernal", alors que la Suisse était "confrontée à une situation épidémiologique délicate, amputée d'une partie de l'offre touristique", a indiqué à AWP Angelo Trotta, directeur de Ticino Turismo.

BANQUES: La débâcle du fonds spéculatif américain Archegos va coûter cher à Credit Suisse. Le numéro deux bancaire helvétique évoque une charge de 4,4 milliards de francs suisses qui va provoquer une perte avant impôts de 900 millions au premier trimestre. Face à un impact financier de cette ampleur, le conseil d'administration a sévi, congédiant deux membres de la direction générale et privant le président Urs Rohner de sa rémunération fixe, notamment. Le géant bancaire zurichois semble avoir pris la mesure des affaires qui l'empoisonnent depuis quelques semaines, à savoir l'écroulement d'Archegos mais également la faillite de la société d'investissement britannique Greensill. Cité dans un communiqué, le directeur général de Credit Suisse Thomas Gottstein qualifie la perte de 4,4 milliards d'"inacceptable". "Des leçons sérieuses seront tirées" des deux récentes affaires, promet-il.

ALIMENTATION: Petits ou grands, les chocolatiers helvétiques semblent avoir retrouvé le sourire après des fêtes de Pâques globalement réussies. Le maintien des mesures contre le Covid-19 n'ont pas empêché un redressement des ventes après la débandade de 2020. "Les fêtes de Pâques se sont très bien déroulées pour nous, le volume des ventes a même augmenté par rapport à l'année dernière", s'enthousiasme Chantal Loubet, gérante de la chocolaterie artisanale centenaire la Bonbonnière.

ENERGIE: BKW Infra Services annonce la reprise du groupe Duvoisin-Groux et se renforce de la sorte sur les marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications en Suisse romande. Le groupe bernois se lance aussi sur le marché de l'infrastructure ferroviaire. Le communiqué ne livre aucune information sur les modalités financières de cette opération. Présent à Bussigny, dans le canton de Vaud, et à Sion, Duvoisin-Groux est une entreprise notamment spécialisée dans les réseaux électriques et télécoms qui a été créée en 1947 et qui emploie 200 collaborateurs.

LUXE: Le salon horloger Watches and Wonders Geneva débutera mercredi sous forme virtuelle dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Quelque 38 marques horlogères, actives surtout dans le haut de gamme, présenteront du 7 au 13 avril leurs nouveautés. Réunissant nombre de maisons horlogères prestigieuses telles que Rolex, Patek Philippe, Cartier et Tag Heuer, le salon représente pour le moment l'événement principal du secteur en 2021, faute de concurrent de taille.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le chômage dans la zone euro a stagné en février par rapport à janvier, touchant 8,3% de la population active, mais il a augmenté d'un point sur un an sous l'effet de la pandémie, a annoncé l'Office européen des statistiques. Le chiffre de janvier, initialement estimé à 8,1%, a été revu en hausse de 0,2 point, a précisé Eurostat.

ECONOMIE: La récession 2020 avait été historique. L'économie mondiale se remet désormais plus vite que prévu de la pandémie, stimulée par la robuste croissance américaine et relancée par la vaccination, a annoncé le FMI, qui s'inquiète toutefois d'une reprise "à plusieurs vitesses". "Malgré la grande incertitude sur l'évolution de la pandémie, on discerne de plus en plus la sortie de cette crise sanitaire et économique", a estimé Gita Gopinath, l'économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI).

ENERGIE: Malgré le ralentissement économique causé par la pandémie de coronavirus, les capacités de production en énergie renouvelable ont augmenté de plus de 260 gigawatts en 2020 à l'échelle mondiale. L'énergie solaire et éolienne représente 91% de cette augmentation. En Suisse, la capacité est passée de 17,92 à 18,49 gigawatts, selon les statistiques publiées mardi à Abou Dhabi par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). À l'échelle mondiale, plus de 80% des nouvelles capacités électriques sont issues de sources renouvelables.

awp