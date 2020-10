Résumé des principales informations économiques du mardi 6 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

IMMOBILIER: L'inertie des taux hypothécaires s'est poursuivie au troisième trimestre 2020, ces derniers stagnant à un bas niveau, estime Comparis. Selon le site de comparaison, les taux applicables aux échéances courtes et longues, qui ont légèrement fléchi en l'espace de trois mois, ont continué de se rapprocher. Entre juillet et septembre 2020, les taux indicatifs des hypothèques fixes d'une durée de dix ans ont évolué dans une fourchette étroite, passant de 1,11 à 1,05%, indique Comparis. Pour les crédits d'une durée de cinq ans, ils se sont fixés entre 0,91%, après 0,95% trois mois plus tôt, et à 0,86%, contre 0,89% pour ceux d'une durée fixée à deux ans.

BANQUES: Les inconditionnels de l'argent liquide vont devoir se familiariser avec un nouveau logiciel lors de la prochaine visite au distributeur automatique. Le groupe financier SIX, spécialisé notamment dans les solutions de paiement et les services bancaires, a uniformisé à l'échelle suisse sa solution informatique pour les bancomats. Le retrait et le paiement à l'aide de QR codes, un choix plus personnalisé pour les coupures ou le libre choix du compte figurent parmi les nouveautés introduites globalement, indique SIX. Déjà disponible dans la moitié des bancomats en Suisse, la fonction audio destinée aux malvoyants est généralisée.

BANQUES: La pandémie a laissé des traces sur la marche des affaires des banques genevoises, notamment celles de grande taille. Une majorité des établissements de 200 employés et plus ont vu leurs recettes et leur bénéfice net reculer au premier semestre. La chute des marchés boursiers a entamé de manière générale la masse sous gestion. L'évolution du produit d'exploitation s'avère plutôt négative, même si des différences sont à constater entre les catégories de banques, selon les résultats de l'enquête conjoncturelle de la Fondation Genève Place Financière (FGPF). Une majorité de gérants indépendants ayant participé au sondage tirent également la langue au niveau des recettes.

BANQUES: La forte augmentation des cas annoncés au Bureau fédéral de communication en matière de blanchiment d'argent (Mros) est une conséquence de l'effort fourni par les banques, selon Yves Mirabaud. "Les banques ont investi de manière très importante dans les activités de suivi et de lutte anti-blanchiment, ce qui génère un certain nombre d'annonces", a affirmé le président de Fondation Genève Place Financière (FGPF). Le banquier et associé-gérant senior du groupe Mirabaud a souligné que ces suspicions ne constituent pas des preuves de culpabilité. Il revient ensuite au Mros de découvrir un éventuel acte criminel.

SERVICES FINANCIERS: Le sommet Building Bridges, consacré à la finance durable, fera son retour à Genève l'année prochaine après une parenthèse en 2020, coronavirus oblige. La deuxième édition pourrait se tenir au printemps, mais se déroulera très vraisemblablement en automne, a confirmé à AWP une responsable de Fondation Genève Place Financière (FGPF), qui co-organise l'événement. L'avenir de cette initiative consacrée à la finance durable restait incertain jusqu'ici. "Le succès rencontré par cet événement (l'année dernière) a convaincu les initiateurs du projet à organiser une deuxième édition en 2021", a expliqué Laurent Ramsey, vice-président de FGPF et associé-gérant de Pictet, lors d'une conférence de presse.

BLANCHIMENT: Banca Credinvest a "gravement enfreint les dispositions de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent" dans ses relations d'affaires vénézuéliennes, estime l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). L'établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l'identité de ses clients. Disposant d'indices d'infractions aux dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent, la Finma rappelle avoir ouvert en novembre 2018 une procédure à l'encontre Banca Credinvest. Désormais closes, les investigations du gendarme des marchés financiers sont intervenues dans le contexte de soupçons de corruption en lien avec le groupe pétrolier vénézuélien Petróleos de Venezuela (PDVSA).

TRANSPORT: Confronté à une demande en berne et ne prévoyant pas de rétablissement à brève échéance, Easyjet Switzerland retire deux de ses douze avions stationnés à Bâle. Le sort de la septantaine d'emplois directement liés à ces appareils fait depuis lundi l'objet d'une consultation avec les représentants du personnel, indique le transporteur aérien. "Easyjet Switzerland a jusqu'à maintenant réussi à préserver ses effectifs, mais la disparition de l'outil de travail nous contraint à adopter ces mesures douloureuses", a expliqué en entretien avec AWP le directeur général Jean-Marc Thévenaz.

CONJONCTURE: Les commandes passées à l'industrie manufacturière allemande ont augmenté de 4,5% sur un mois en août, poursuivant une reprise entamée en mai, après le choc de la pandémie, a indiqué l'office fédéral des statistiques Destatis. "Le processus de rattrapage se poursuit à un rythme remarquable", a commenté le ministère de l'économie. L'automobile, pilier du secteur industriel en Allemagne, retrouve son niveau d'avant crise (+0,3% par rapport à février). L'indice fait mieux que les prévisions des analystes cités par le fournisseur d'accès financier Factset, qui tablaient sur une hausse de 3% sur un mois.

EQUIPEMENTS SPORTIFS: Kering a tiré 655,6 millions d'euros (718 millions de francs suisses) de la vente de 5,9% du capital de Puma. Le groupe de luxe français a précisé qu'il continuera à détenir 9,8% de l'équipementier sportif allemand. Le groupe de François-Henri Pinault avait annoncé lundi le lancement d'une cession d'un "bloc" d'environ 8,8 millions d'actions qu'il détenait dans Puma, représentant environ 5,9% du capital, "dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés".

TRANSPORT AÉRIEN: Face aux restrictions de voyage et à l'effondrement de la demande dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Philippine Airlines réduit la voilure. La compagnie aérienne de l'archipel du Sud-Est asiatique va supprimer plus d'un tiers ses effectifs d'ici la fin de l'année. "L'effondrement de la demande en voyages et les restrictions persistantes sur la plupart des routes mondiales et intérieures ont rendu inévitable une réduction des dépenses", a expliqué la compagnie.

awp