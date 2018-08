Résumé des principales informations économiques du mardi 7 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

INVESTISSEMENT: Pour les entreprises helvétiques, la marche des affaires a progressé en juillet, compensant le léger recul du mois précédent. Toutefois, les perspectives se révèlent moins optimistes que lors du premier semestre, selon les résultats d'un sondage réalisé par le Centre d'études conjoncturelles (KOF). L'économie suisse est au zénith, avec quelques nuages à l'horizon, résument les économistes. Quelques différences sont à noter selon les régions et les secteurs.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont enregistré en juillet une hausse de 1,5 milliard de francs suisses. A la fin du mois sous revue, elles ont atteint 749,74 milliards, contre 748,21 milliards fin juin, selon les statistiques de l'institut d'émission. Le montant total des réserves (excluant les stocks d'or) a atteint fin juillet 755,25 milliards de francs suisses, alors qu'elles s'étaient fixées à 753,85 milliards le mois précédent.

MÉDIAS: La Commission de la concurrence (Comco) prévoit d'examiner en détail le projet de prise de contrôle par Tamedia de la Basler Zeitung. Le gendarme helvétique des cartels soupçonne cette opération de pouvoir générer ou renforcer une position dominante de l'éditeur zurichois diversifié sur différents marchés. Les suspicions de la Comco portent notamment sur le marché des annonces classées d'offres d'emplois imprimées ou en ligne en Suisse alémanique et plus particulièrement dans la région bâloise. L'examen s'attardera également sur le marché des lecteurs de quotidiens, celui des espaces publicitaires imprimés ou encore sur celui des offres immobilières.

BANQUES: La première moitié de l'année s'est révélée fructueuse pour la Banque cantonale de Genève (BCGE), qui a progressé sensiblement dans ses deux principales lignes de métier. Cette croissance s'est reflétée dans la rentabilité, attendue en hausse pour l'ensemble de 2018. Le bénéfice net s'est inscrit à 52,0 millions de francs suisses, soit une hausse de 10,7% sur un an, a indiqué mardi la BCGE. L'établissement revendique un résultat opérationnel à un niveau record. Cet indicateur a gonflé de quelque 29% à 84,5 millions.

PHARMA: Le groupe de santé Galenica a vu son résultat et sa rentabilité - hors effets exceptionnels - augmenter au cours des six premiers mois de l'année, et ce malgré des recettes quasiment stagnantes en raison de baisses de prix des médicaments plus importantes qu'annoncé. Dans ce contexte, la direction de l'entreprise bernoise anticipe pour l'ensemble de l'exercice une croissance du chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de 2 à 3% établie. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires net consolidé s'est enrobé de 0,9% à 1566 millions de francs suisses. En prenant en compte les effets exceptionnels mais en excluant ceux dus à l'introduction de la norme IAS19 (engagements de retraite), le résultat opérationnel (Ebit) s'est détérioré de 2,3% à 74,9 millions.

CONSTRUCTION: Implenia a remporté des projets de construction immobilière dans l'espace Mittelland pour une valeur totale de plus de 100 millions de francs suisses. Les travaux débuteront cet été pour des livraisons prévues d'ici 2020 à 2021, a précisé la société zurichoise. Le premier projet, à Deisswil, concerne la conversion d'un ancien site industriel en un nouveau quartier résidentiel et de bureaux proche de Berne. Au total, les aménagements comprendront des surfaces commerciales et de services, de 500 places de travail et de 173 logements en location pour une surface de 17'500 mètres carrés.

IMMOBILIER: Le risque de bulle immobilière en Suisse s'est encore éloigné au 2e trimestre, révèle l'indice spécialisé compilé par UBS. Le marché du logement a continué à se refroidir, "contrairement aux craintes de la Banque nationale suisse (BNS)", notent les experts de l'établissement aux trois clefs. L'indice de bulle immobilière (Swiss real estate bubble index) du numéro un bancaire helvétique s'établissait ainsi à 1,00 point à fin juin, contre 1,10 point trois mois plus tôt et 1,32 point à fin 2017. Il se situait donc "encore tout juste dans la zone à risques", note UBS.

CONJONCTURE: L'Allemagne a enregistré en juin un excédent commercial de 19,3 milliards d'euros, freiné sur un mois par les importations en hausse, selon des données provisoires, dans un contexte de tensions commerciales persistantes. Les exportations ont été stables sur un mois, tandis que les importations ont progressé de 1,2% pour atteindre un record mensuel, d'après des chiffres de l'office fédéral des statistiques Destatis, corrigés des variations saisonnières (CVS).

CONJONCTURE: Le déficit commercial français s'est creusé légèrement en juin de 200 millions d'euros (230,5 millions de francs suisses) malgré une bonne performance des exportations industrielles qui ont toutefois été effacées par les importations de pétrole, ont indiqué les douanes. Par rapport au mois de mai, le déficit commercial est passé de 6 milliards à 6,2 milliards d'euros.

BANQUES: La deuxième banque allemande Commerzbank a dévoilé un bénéfice net au deuxième trimestre supérieur aux attentes et un objectif de charges pour l'année légèrement revu à la hausse alors qu'elle poursuit sa transformation. Entre avril et juin, l'établissement francfortois a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 262 millions d'euros (302 millions de francs suisses), nettement supérieur aux 213 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par le prestataire de services financiers Factset.

LOGISTIQUE: Le groupe Deutsche Post a publié un recul de son résultat net au deuxième trimestre en raison de dépenses de restructuration, mais a fait bien mieux que les attentes d'analystes. D'avril à juin, le bénéfice net a reculé de 14% sur un an, à 516 millions d'euros (595 millions de francs suisses), alors que les analystes interrogés par Factset tablaient seulement sur un solde en tassement à 283 millions d'euros.

BANQUES: La banque italienne UniCredit a annoncé avoir enregistré une hausse de son bénéfice net de 8,3% au deuxième trimestre, à 1,024 milliard d'euros (1,18 milliard de francs suisses), un chiffre meilleur qu'attendu. Selon le consensus de 25 analystes couvrant la banque, et fourni par celle-ci, ces derniers s'attendaient à un bénéfice de 975 millions d'euros.

HYDROCARBURES: Le géant russe du pétrole Rosneft a annoncé avoir quadruplé son bénéfice net au premier semestre sous l'effet de la hausse des prix du brut et expliqué vouloir privilégier désormais la croissance interne après des années d'acquisitions tous azimuts. Entre janvier et juin, le groupe semi-public, qui vient d'annoncer un programme inédit de rachat d'actions pour doper sa valeur boursière, a dégagé un bénéfice net de 309 milliards de roubles (environ 4,2 milliards d'euros au taux de change actuel), soit quatre fois plus qu'un an plus tôt.

COMMERCE DE DÉTAIL: Zalando, le numéro un européen de la mode en ligne, a revu à la baisse ses objectifs annuels à la lumière de résultats du deuxième trimestre ressortis à un niveau inférieur aux attentes, du fait notamment des caprices de la météo. Le groupe allemand a réalisé sur la période avril-juin un chiffre d'affaires en hausse de 21% à 1,33 milliard d'euros (1,5 milliard de francs suisses) et dégagé un résultat opérationnel ajusté de 94 millions (+15%). Les analystes financiers avaient anticipé respectivement 1,37 milliard et 95 millions.

JAPON: Le temple de Gotokuji, à Tokyo, attire depuis des décennies de nombreux curieux venus admirer les figurines de chats porte-bonheur qu'il abrite par milliers. Mais l'endroit accueille depuis peu un tout autre genre d'animal: les "instagrammeurs". Quelque 10'000 félins blancs aux formes arrondies, assis sur leur séant et patte en l'air, occupent les lieux, visités par l'AFP à l'occasion de la Journée internationale du chat qui se tient mercredi. Le cadre est idéal pour les adeptes des réseaux sociaux, alléchés par la perspective d'un instantané réussi.

