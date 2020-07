Résumé des principales informations économiques du mardi 7 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: Les touristes étrangers ayant visité la Suisse l'année dernière ont dépensé plus d'argent qu'en 2018, alors que de leur côté les touristes helvétiques se sont montrés plus avares lorsqu'ils ont séjourné à l'extérieur des frontières. Au total, la balance touristique s'est inscrite dans le rouge. Dans le détail, les étrangers ont dépensé 17,8 milliards de francs suisses, soit 1,4% de plus qu'en 2018, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par contre, à 18,6 milliards, les dépenses des touristes helvétiques à l'étranger se sont contractées de 0,1% dans la période sous revue. Au final la balance touristique s'est soldée par un déficit de 798 millions.

TRANSPORT: Le service de voiture avec chauffeur (VTC) Uber investit de nouvelles villes romandes avec l'extension de ses activités à Fribourg, Sion et Yverdon. Les utilisateurs de l'application peuvent réserver des courses dès à présent. Le choix de ces trois nouvelles implantations est motivé par une forte demande locale, explique la filiale suisse du géant californien Uber. En 2019, 95'000 personnes ont sollicité une course depuis Sion. Le nombre de demandes a atteint 55'000 pour Fribourg et 28'000 pour Yverdon.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe industriel Sulzer, via sa filiale Sulzer Chemtech, a remporté une commande auprès du conglomérat nigérian Dangote Group pour la fourniture d'éléments pour une vaste raffinerie devant être construite près de la capitale Lagos. Les détails financiers du contrat n'ont pas été précisés dans le communiqué. Sulzer Chemtech a fourni des éléments internes pour les colonnes de distillation.

SURENDETTEMENT: Alors que la crise économique consécutive à la pandémie de coronavirus prend de l'ampleur, l'endettement des ménages commence à représenter un dangereux fardeau, surtout pour les plus modestes. Face à cette situation, les spécialistes du crédit à la consommation sont devenus plus prudents et des associations commencent à s'alarmer du risque de surendettement. Paradoxe de la pandémie de Covid-19, les demandes de crédits automobiles se sont envolées au sortir du confinement. Avec un bond 36% début juin, elles ont dépassé leur niveau d'avant-crise, a récemment révélé Credaris, partenaire du comparateur en ligne Comparis.

PHARMA: Novartis a décroché auprès de la Commission européenne une homologation de son inhalateur Enerzair Breezhaler pour le traitement d'entretien quotidien de l'asthme chez des patients adultes. La décision couvre également le dispositif d'accompagnement optionnel, constitué d'un capteur et d'une application émettant notamment des confirmations d'inhalation et rappels de médication. L'autorisation se concentre sur les patients pour lesquels l'administration d'un agoniste bêta2 à action longue, ainsi que l'inhalation de corticostéroïdes à haute dose ne suffisent pas à contrôler la maladie et qui ont subi au moins une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois, précise la multinationale rhénane.

ASSURANCES: Helvetia et neon, une fintech zurichoise épaulée par la banque hypothécaire de Lenzbourg, joignent leurs forces pour lancer la première solution de bancassurance mobile sur le marché suisse, annoncent les deux groupes dans un communiqué. La coopération démarre ce mardi pour les assurances auto, moto, et ménage. Elle concerne aussi des prestations de base pour la gestion de comptes bancaires.

DEUX-ROUES: L'organisateur de foires et manifestations MCH maintient, pour l'heure du moins, la prochaine édition du salon Swiss-Moto du 18 au 21 février 2021. Les inscriptions pour le grand raout du deux-roues motorisé ont été ouvertes pour les exposants et la décision finale devrait tomber à l'automne. "Comme les dernières années, Swiss-Moto va analyser en octobre avec (l'association des importateurs) motosuisse et le comité consultatif du salon l'état des réservations et décider ensuite de sa tenue", a indiqué à AWP une porte-parole du groupe bâlois.

E-COMMERCE: Malgré la pandémie du coronavirus et la pression qu'elle génère sur les budgets des ménages, les Suisses devraient accroître leurs achats sur internet par comparaison avec les années précédentes, révèle une étude menée en Suisse et dans d'autres pays européens par Alvarez & Marsal en partenariat avec Retail Economics. Le sondage, qui a été conduit auprès de 6000 personnes dont 1000 en Suisse, montre qu'en 2020 les ventes par le biais du commerce en ligne devraient marquer une progression supplémentaire de 320 millions de francs suisses, soit près de 5% de plus qu'en 2018 pour les produits non alimentaires.

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait chuter de 8,7% en 2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%), selon des chiffres publiés par la Commission européenne. Des nouvelles prévisions plus pessimiste que les dernières anticipations de Bruxelles présentées début mai. "L'impact économique du confinement est plus grave que ce que nous avions prévu au départ. Nous continuons à naviguer en eaux troubles et sommes confrontés à de nombreux risques, dont une nouvelle vague importante d'infections" au Covid-19, a expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, cité dans un communiqué.

CONJONCTURE: La production industrielle en Allemagne a rebondi de 7,8% en mai, signe d'une reprise modérée, après deux mois consécutifs de plongeon en mars et avril à cause du coronavirus. L'indicateur fait cependant moins bien qu'attendu par les analystes cités par Factset, qui tablaient sur une hausse de 10%.

awp