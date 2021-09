Résumé des principales informations économiques du mardi 7 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: La situation du marché de l'emploi en Suisse s'est améliorée en août. Le taux de chômage a diminué à 2,7%, après s'être stabilisé à 2,8% en juin et en juillet. Dans le même temps, le chômage partiel, qui a permis de limiter la casse sur le travail du travail en pleine pandémie, décroît encore. Fin août, 126'355 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 1924 de moins sur un mois. En comparaison annuelle, le chômage a diminué de 24'756 personnes (-16,4%), d'après les relevés du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). En août 2020, le taux de chômage s'établissait à 3,3%.

TOURISME: Les dépenses touristiques sont encore loin de retrouver leur niveau d'avant-crise, a indiqué Andréa Maechler, membre de la direction générale de la Banque nationale Suisse (BNS). Alors que certains secteurs comme le commerce de détail ont pu compenser par la vente en ligne, la situation a été tout autre dans le tourisme, qui a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. "Les dépenses touristiques, billets de train, restaurants, hôtels, ont chuté", a-t-elle affirmé dans son discours, en marge du Hospitality Summit 2021.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) critique le rapport du Contrôle des finances (CDF) portant sur les aides liées à la pandémie de coronavirus. Pour le Seco, il n'y a pas de risque de paiement double en cas d'indemnisation du chômage partiel quand les entreprises sont en faillite, en processus de liquidation ou de fusion, car les caisses de chômage cantonales sont au courant. "Le Seco a enquêté sur ce risque au printemps dernier et il n'y a pas de crainte de ce type", a assuré Boris Zürcher, chef de la direction du travail du Seco lors d'une conférence téléphonique. Les caisses cantonales seraient rapidement sur le coup, évitant les doublons.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: La Cour de cassation a décidé de renvoyer devant la cour d'appel de Paris le débat sur la mise en examen du cimentier Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a invalidé la décision de la chambre de l'instruction d'annuler ces poursuites, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

BANQUES: Credit Suisse livre un nouveau pointage de son opération de récupération des avoirs engloutis dans débâcle Greensill, du nom de la société d'affacturage britannique en faillite. Sur les dix milliards de dollars concernés, 7,0 milliards ont pu être rapatriés, assure la banque aux deux voiles sur son site internet. Le dernier relevé, fin juillet, faisait état de 6,6 milliards récupérés.

GESTIONNAIRE D'ACTIFS: Le gestionnaire d'actifs Partners Group avait anticipé un carton au premier semestre et il n'a pas déçu. Recettes et résultats ont bondi sous l'effet des nombreux désinvestissements réalisés ces derniers mois, mais également grâce à un effet de rattrapage lié à la pandémie. La direction a étoffé ses objectifs. Le bénéfice net a été doublé sur un an à 629 millions de francs suisses, indique la société de capital-investissement.

EMPLOI: Le géant du travail intérimaire Adecco a annoncé le rachat du français Qapa pour un montant initial de 65 millions d'euros (70,6 millions de francs suisses). L'opération permet au groupe zurichois de se renforcer dans l'offre d'emploi numérique. Hormis le montant initial, le contrat prévoit un complément de prix ("earn out") s'étalant jusqu'à fin 2023 et qui sera payé en quatre tranches en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité, a précisé le groupe zurichois dans un communiqué.

ASSURANCES: Zurich Insurance passe aux travaux pratiques en matière de réduction des émissions carbone. Visant le nul en la matière d'ici 2050, l'assureur des bords de la Limmat entend diminuer ses réjections de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2025 et de 70% à l'horizon 2029. Ses initiatives concernent notamment les voyages, les véhicules, la nourriture, le papier et l'immobilier. Dans l'ensemble de ses activités à travers le monde, Zurich Insurance vise à réduire les émissions liées aux voyages aériens à partir de 2022 de 70% par rapport à leur niveau affiché avant la pandémie de Covid-19, précise le groupe. En matière de communication avec ses clients, qui représente 80% de la consommation de papier de la multinationale, la compagnie passera intégralement au numérique d'ici quatre ans.

CONJONCTURE: La croissance de la zone euro a été légèrement réévaluée à la hausse, à 2,2% au deuxième trimestre par rapport au premier, selon une nouvelle estimation d'Eurostat. L'économie européenne a renoué avec une forte croissance d'avril à juin, profitant des progrès de la vaccination contre le Covid-19 et d'une levée progressive des restrictions sanitaires. La précédente estimation pour les 19 pays partageant la monnaie unique était de 2%.

AUTOMOBILE: Le numéro un mondial de l'automobile Toyota a annoncé son intention d'investir 1500 milliards de yens (12,9 milliards de francs suisses) d'ici 2030 dans le développement de nouvelles batteries, alors qu'il veut se renforcer sur le segment porteur des véhicules électriques. Le géant japonais prévoit de développer ses véhicules et batteries de manière intégrée, afin de viser une baisse de 50% des coûts de production par véhicule d'ici 2030, selon une présentation du groupe.

