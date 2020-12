Résumé des principales informations économiques du mardi 8 décembre 202

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse a affiché en novembre une très légère hausse, surtout au niveau des personnes de nationalité étrangère, a annoncé le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Face à la pandémie de coronavirus, les prévisions d'embauche ne sont guère optimistes, surtout dans les secteurs durement affectés par la crise. Pendant le mois sous revue, le niveau de sans emploi a atteint 3,3%, 0,1 point de plus qu'en octobre. Ce pourcentage est conforme aux prévisions des économistes interrogés par AWP, qui anticipaient un taux de chômage entre 3,3% et 3,4% en novembre.

EMPLOI: Les demandes de chômage partiel sont reparties à la hausse avec la deuxième vague de coronavirus, même si les chiffres sont nettement en dessous des niveaux élevés atteints au printemps, a indiqué Boris Zürcher, chef de la direction du travail auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). En novembre, 626'000 demandes de chômage partiel ont été autorisées, contre seulement 482'000 en octobre, a précisé M. Zürcher lors d'une conférence de presse téléphonique.

CONJONCTURE: Economiesuisse modère tant ses projections de contraction en 2020 que de rétablissement en 2021 pour la conjoncture helvétique. La fédération des entreprises suisse anticipe désormais une décroissance de 3,7% sur l'exercice en cours, contre encore 5,4% en juin dernier. La reprise l'an prochain doit atteindre 3,7%, contre 4,1% au dernier pointage. L'atténuation de l'effondrement attendu à brève échéance est attribuable essentiellement aux paquets de soutien étatiques, ainsi qu'à des mesures de restrictions face à la pandémie moins sévères que redouté et à la vigueur de l'éphémère reprise en été. Le rétablissement risque de se faire attendre sur les premiers mois de 2021, mais devrait par la suite être soutenu par la disponibilité de vaccins contre le Covid-19, énumère un rapport.

SANTÉ: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a revu à la hausse le volume de vaccins anti-covid-19 réservée auprès de Moderna, à 7,5 millions de doses contre 4,5 millions initialement. Le produit expérimental du laboratoire massachussetais repose comme celui du duo germano-américain Biontech/Pfizer sur la technologie de l'ARNm. Dans le cadre de ses efforts pour assurer une disponibilité aussi rapide et large que possible à un vaccin, Berne a aussi déjà signé des contrats avec Biontech/Pfizer pour quelque 3 millions de doses ainsi qu'avec Astrazeneca pour 5,3 millions de doses. Les trois fabricants suivent une procédure d'homologation auprès de Swissmedic, rappelle l'OFSP dans un communiqué.

EGALITÉ: Si le nombre d'administratrices augmente constamment mais lentement au sein des entreprises helvétiques, celui des femmes assumant la direction générale reste faible, constate Egon Zehnder. Sur l'échantillon de 37 grandes firmes passées sous revue par le cabinet de conseils, seules 2,4% étaient dirigées par des femmes en 2020, plaçant la Suisse en bas de tableau en comparaison internationale. La proportion de cheffes d'entreprises en Suisse demeure ainsi nettement inférieure à la moyenne d'Europe occidentale (5,7%) ou des Etats-Unis (5,3%), ajoute Egon Zehnder. Les sociétés helvétiques occupent aussi le bas du classement en ce qui concerne les femmes assumant la responsabilité des finances, avec une proportion de 2,5%, contre 14,0% en Europe occidentale et 14,7% aux Etats-Unis.

DENTISTERIE: L'équipementier de l'industrie dentaire Straumann a procédé à différents changements au sein de sa direction générale dans le but de "soutenir sa stratégie de croissance, accélérer la transformation numérique et mettre l'accent sur toutes ses activités potentielles". Après la création de l'unité commerciale Cliniques dentaires (DSO) et la croissance rapide et l'expansion internationale des marques non premium au cours des cinq dernières années, Petra Rumpf va quitter la direction générale du groupe et se concentrer sur ses mandats d'administratrice dans les secteurs de la santé et des biens de consommation, indique le groupe bâlois dans un communiqué. Le processus de recrutement de son successeur se situe à un "stade avancé".

BANQUES: Credit Suisse a désigné Andreas Gerber à la tête des activités Entreprises de sa filiale helvétique. Actuellement en charge des petites et moyennes entreprises (PME), ce dernier succèdera le 1er janvier à Didier Denat, qui a décidé selon la formule consacrée de "relever un nouveau défi professionnel". Le quinquagénaire rejoindra également la direction générale de la division Swiss Universal Bank (SUB), précise le numéro deux bancaire helvétique dans un communiqué. Economiste de formation, le futur responsable de la clientèle entreprises suisse a rejoint les rangs du groupe en 1989, et a été en charge de ce segment pour les régions Mittelland et Zurich/Schaffhouse, avant d'assumer l'ensemble des activités PME pour la Suisse à partir d'avril 2015.

CONJONCTURE: Les ventes au détail ont fortement marqué le pas au Royaume-Uni en novembre, mois au cours duquel l'Angleterre a connu son 2e confinement et les autres provinces du pays des restrictions diverses face à la pandémie. Les ventes ont progressé de 0,9% le mois dernier comparé à un recul de 0,9% un an auparavant, d'après des statistiques publiées par l'association sectorielle British Retail Corporation (BRC) et le cabinet KPMG.

CONJONCTURE: Le Produit intérieur brut sud-africain a rebondi de 66,1% en rythme annualisé au troisième trimestre par rapport au précédent, après s'être effondré de quelque 51% au deuxième en raison de la pandémie, a annoncé l'agence de statistiques du pays, StatSA. L'agence a estimé que ce rebond de la deuxième économie d'Afrique était "largement le résultat de l'allègement des restrictions liées au confinement contre le Covid-19".

