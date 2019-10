Résumé des principales informations économiques du mardi 8 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de chômeurs inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) en Suisse est resté sous la "barre" des 100'000 personnes en septembre. Le taux de sans-emploi reste ainsi inchangé à 2,1%, un niveau historiquement bas pour le quatrième mois d'affilée. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) annonce un total de 99'098 chômeurs auprès des ORP au cours du mois écoulé, soit 454 de moins qu'en août. Sur un an, la baisse s'inscrit à 7% (-7488 personnes).

CONJONCTURE: Le nombre de sociétés fondées au troisième trimestre 2019 a augmenté mais celles qui ont été radiées a progressé plus fortement durant cette période, annonce la société Crif, spécialisée notamment dans les recouvrements. Les cantons de Vaud et Genève ont en particulier été très actifs au niveau de la création d'entreprises. Durant la période sous revue, quelque 10'133 entreprises ont été fondées, soit une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente. Parallèlement 7594 sociétés ont été radiées du registre du commerce, ce qui représente un bond de 15,9%.

PHARMA: Roche a obtenu l'aval de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) pour son médicament Tecentriq (atézolizumab), utilisé dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules (SCLC). Cet anticancéreux est déjà autorisé seul ou en combinaison dans nombre d'indications en oncologie. "Depuis plus de 30 ans, il n'y a eu aucune avancée thérapeutique pour les patients atteints de cette forme de cancer du poumon", a indiqué la société pharmaceutique bâloise.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les négociations salariales entre la Migros et ses partenaires sociaux ont débouché sur des augmentations de 0,5 à 0,9% pour 2020. Les hausses de salaires seront décidées au cas par cas pour chaque collaborateur assujetti à la convention collective de travail. "Nous nous réjouissons d'être parvenus, avec nos partenaires sociaux internes et externes, à élaborer une solution commune acceptable, dans un contexte de marché exigeant", indique la responsable du personnel du géant orange de la distribution dans le communiqué.

PHARMA: Le site scientifique et technologique Y-Parc à Yverdon accueille une nouvelle entreprise, avec l'inauguration du siège européen d'ACG Inspection, une entité du groupe pharmaceutique indien ACG. Elle doit occuper à terme une cinquantaine d'employés, pour un investissement de 5 millions de francs suisses après trois ans. "L'objectif est de créer un centre d'excellence pour la vente, les services, la recherche et le développement (R&D), en employant notamment des ingénieurs qualifiés et en profitant de la proximité de plusieurs sociétés pharmaceutiques et des hautes écoles dans la région", a déclaré à AWP François Bangerter, responsable des ventes pour l'Europe de la société, en marge de l'inauguration faite en présence notamment du conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba.

SERVICES FINANCIERS: La place financière genevoise continue de trainer les taux négatifs comme un boulet. A cela, il faut ajouter les incertitudes liées au dossier institutionnel avec l'Union européenne. "La place financière retient son souffle", a imagé le banquier Yves Mirabaud. Le président de la Fondation Genève Place Financière (FGPF) a rappelé l'importance de l'accès au marché européen. "Pour la place financière suisse en général et genevoise en particulier, la notion de relations bilatérales revêt une importance primordiale, car son activité s'oriente largement vers une clientèle internationale", a déclaré M. Mirabaud.

CONJONCTURE: La production industrielle allemande a progressé de 0,3% sur un mois en août, un répit dans la série noire des indicateurs qui prédisent à l'économie allemande une irrémédiable entrée en récession technique. Cette statistique, scrutée de près tant l'Allemagne souffre depuis plus d'un an d'un secteur manufacturier qui était traditionnellement sa force, se situe même au-dessus des attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur un rebond de 0,10%.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile japonais Nissan, en pleine refonte de sa direction après l'éviction de Carlos Ghosn, a choisi comme nouveau directeur le dirigeant de sa filiale chinoise, Makoto Uchida, a annoncé le groupe lors d'une conférence de presse. Le conseil d'administration, qui s'est réuni au siège du groupe à Yokohama, près de Tokyo, a, par ailleurs, nommé directeur des opérations (COO) l'Indien Ashwani Gupta, qui occupe actuellement les mêmes fonctions chez le partenaire de Nissan Mitsubishi Motors. Un haut responsable de Nissan, Jun Seki, deviendra vice-COO.

PLACES BOURSIÈRES: La Bourse de Hong Kong a abandonné son projet de rachat de son homologue londonienne, la London Stock Exchange (LSE). La Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) a expliqué qu'elle n'a pas réussi à convaincre la direction de sa concurrente britannique. La place hongkongaise avait proposé 39 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) pour cette transaction. Elle reste convaincue qu'une fusion des deux Bourses aurait été une opération stratégiquement pertinente.

awp