Résumé des principales informations économiques du mardi 9 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

Résumé du jour - Economie / Mardi 9 octobre 2018

Zurich (awp/ats/awp) - CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a nettement relevé ses projections pour l'économie helvétique pour l'année en cours. A l'occasion de son point de situation pour la conjoncture mondiale, l'institution de Washington prédit à la Suisse une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,0%, après 2,3% lors du dernier pointage en avril. Pour l'année suivante en revanche, les attentes du rythme de croissance ont été revues légèrement à la baisse, à 1,8%, après 2,0%. A l'horizon 2023, le FMI anticipe pour la Suisse une croissance de 1,7%. Ces ajustements correspondent peu ou prou à ceux effectués il y a quelques jours par le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

IMMOBILIER: Les emprunts hypothécaires à taux fixes ont connu une légère hausse au troisième trimestre 2018. Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires à taux fixe de dix ans ont atteint 1,62%, contre 1,56% au deuxième trimestre. Les acheteurs ont donc de plus en plus recours à des hypothèques à moyen terme, selon le baromètre des hypothèques publié par comparis.ch. Au cours du deuxième trimestre, les preneurs d'hypothèques étaient un peu plus de 12% seulement à opter pour une échéance inférieure à sept ans, alors que leur part a grimpé pour venir frôler les 18% à la fin du troisième trimestre.

CHIMIE: Givaudan a fait mieux que prévu lors des neufs premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires du numéro un mondial des arômes et parfums a bondi de 5,7% (sur une base comparable), avec notamment une croissance étonnamment robuste lors du troisième trimestre. Tous les deux secteurs d'activités du groupe genevois ont bien progressé. De janvier à septembre, Givaudan a enregistré des ventes de 4,07 milliards de francs suisses, a annoncé l'entreprise verniolane. C'est supérieur aux attentes des analystes du consensus AWP, qui tablaient sur 4,03 milliards.

ALIMENTATION: Nestlé confirme la cession d'infrastructures à Petaling Java - en Malaisie - au géant laitier français Lactalis, pour un montant non précisé. Cette transaction, révélée par la presse, s'inscrit dans le cadre de la concentration et de l'extension de ses capacités de production de poudre chocolatée. Les activités de l'usine de Petaling Java seront transférées sur le site de Chembong, explique un communiqué de la multinationale veveysane.

BANQUES: L'exercice 2018 devrait s'avérer moins favorable pour les banques genevoises de taille moyenne que pour le reste de la place financière. Une part de 45% d'entre elles s'attend à voir ses recettes et son bénéfice net s'éroder entre 3% et 7%, une proportion supérieure à toutes les autres catégories, selon l'enquête conjoncturelle publiée par la Fondation Genève Place Financière. Les établissements de 50 à 199 emplois sont également ceux qui prévoient le plus de réduction d'effectifs pour raisons économiques. En tout, 25% des banques moyennes ayant répondu au sondage tablent sur un tel scénario.

CHIMIE: La majorité dans la coentreprise entre le chimiste de spécialités Clariant et son principal actionnaire, le saoudien Sabic, devrait coûter au premier entre un et deux milliards de francs suisses, un montant que son directeur général (CEO) Hariolf Kottmann entend financer par la vente d'unités d'affaires en manque de dynamisme. Les premiers rapport d'analystes mentionnent un paiement compris entre un et deux milliards à Sabic, a confié M. Kottmann dans une interview parue dans plusieurs titres du groupe Tamedia. "Le montant correspond à ce que nous entendons encaisser de la vente prévue", a-t-il poursuivi, soulignant que Sabic souhaitait éviter une détérioration du rating de crédit de Clariant.

CONJONCTURE: La guerre commerciale qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine est une ombre au tableau de l'économie mondiale, a souligné le Fonds monétaire international en abaissant les perspectives de croissance pour 2018 et 2019. Le FMI, qui pointe également du doigt les risques entourant la crise des devises dans certains pays émergents, table désormais sur une croissance du produit intérieur brut mondial (PIB) de 3,7% pour chacune de ces deux années (-0,2 point), une hausse similaire à celle de 2017.

CONJONCTURE: La croissance des Etats-Unis va s'accélérer à un rythme particulièrement soutenu en 2018, largement stimulée par les réductions d'impôts, mais elle va s'essouffler dès l'an prochain sous l'effet de la guerre commerciale avec la Chine, selon de nouvelles projections du FMI. Le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu sa prévision d'une expansion de 2,9% cette année de la première économie mondiale, un rythme bien supérieur à celui attendu pour l'ensemble des pays avancés (+2,4%).

CONJONCTURE: L'Allemagne a enregistré en août un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros (20,8 milliards de francs suisses), en hausse par rapport à juillet, selon des données provisoires publiées par Destatis dans un contexte de tensions commerciales persistantes. Les exportations ont légèrement diminué de 0,1% sur un mois, mais moins que les importations, en recul de 2,7% sur la même période, d'après des chiffres de l'office fédéral des statistiques, corrigés des variations saisonnières (CVS).

CYBERSÉCURITÉ: Google a annoncé la fermeture de la version grand public de son réseau social Google+, l'un de ses plus grands échecs, et le durcissement de sa politique de partage des données après la découverte d'une faille de sécurité qui a rendu vulnérables des données personnelles d'au moins 500'000 utilisateurs. Le problème a été découvert et corrigé en mars dans le cadre d'un audit interne des procédures de partage des données avec d'autres applications, a expliqué le groupe américain sur un blog. Aucun développeur extérieur n'a exploité cette faille, ni fait un usage inapproprié des données concernées, selon les conclusions de l'audit.

awp