Résumé des principales informations économiques du mercredi 10 août 2022

OPHTALMOLOGIE: Le géant des soins oculaires Alcon a enregistré au deuxième trimestre une accélération du chiffre d'affaires, alors que la rentabilité a légèrement reculé. La direction du groupe genevo-texan a en partie revu à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de 2022. Entre avril et fin juin, Alcon a vu ses ventes accélérer de 5% (10% à taux de change constants) à 2,2 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi soir dans un communiqué. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 9% (14% TCC) à 4,38 milliards.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie de vols de vacances Edelweiss, filiale de Swiss, a dépassé en juillet son niveau d'avant la pandémie de coronavirus. Le transporteur évoque des chiffres mensuels "records" grâce au rebond du tourisme et des voyages pendant la saison estivale. En juillet, Edelweiss a transporté 304'039 passagers, en hausse de 3% comparé à juillet 2019, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

BANQUE EN LIGNE: Dans un environnement de marché difficile, la banque en ligne Swissquote a essuyé une forte baisse de son bénéfice net au premier semestre et revu ses ambitions pour l'ensemble de l'année à la baisse. Les investissements dans les cryptoactifs se poursuivent toutefois, avec le lancement de sa propre plateforme de négoce dédiée. "Tout établissement de courtage ou banque moderne devrait intégrer les cryptoactifs dans son offre", a indiqué Mark Bürki, son directeur général en téléconférence. Dès la fin septembre, les clients pourront échanger leurs cryptoactifs sur une plateforme opérée par Swissquote, alors que la banque fait pour le moment appel à une Bourse externe.

BANQUES: La Banque cantonale bernoise (BCBE) est parvenue à améliorer ses résultats semestriels, malgré une hausse des charges. La banque se dit confiante pour la seconde moitié de l'année. Le bénéfice net semestriel s'est enrobé de 3,7% à quasiment 66 millions de francs suisses sur les six premiers mois.

COMMERCE DE DÉTAIL: Malgré une contraction des volumes d'affaires et de l'affluence de la clientèle au cours du deuxième trimestre, la plupart des petits détaillants tessinois continuent de tabler sur une amélioration de la situation d'ici la fin de l'année. Dans son dernier baromètre conjoncturel, le bureau cantonal de la statistique relève que contrairement à la moyenne nationale, les commerçants du canton italophone anticipant une embellie pour les six prochains mois sont plus nombreux que lors du dernier pointage en avril.

CONJONCTURE: L'inflation a ralenti plus que prévu en juillet aux Etats-Unis, grâce à la baisse du prix de l'essence à la pompe, apportant une bouffée d'oxygène à Joe Biden à quelques mois d'élections cruciales. Elle reste cependant à un niveau très élevé.

RÉSEAUX SOCIAUX: YouTube et TikTok sont les plateformes de divertissement les plus utilisées par les adolescents américains en 2022 (hors jeux vidéo), tandis que la popularité de Facebook auprès des jeunes a plongé en quelques années, d'après une étude du Pew Research Center. La part des Américains de 13-17 ans qui se rendent sur Facebook a chuté de 71% en 2015 à 32% en 2022, constate le centre de recherche.

HYDROCARBURES: Le groupe pétrolier hongrois MOL a pris en charge les frais d'une transaction bancaire refusée en raison des sanctions visant Moscou et portant sur les droits de transit par l'Ukraine, a annoncé l'entreprise dans un communiqué. "MOL a transféré les frais de transit à payer pour l'utilisation du tronçon ukrainien" de l'oléoduc Droujba au mois d'août, a déclaré le distributeur dans un communiqué transmis à l'AFP.

INFORMATIQUE: Le conglomérat japonais Toshiba a maintenu ses prévisions pour son exercice 2022/23 entamé le 1er avril malgré l'impact des pénuries et de la hausse des coûts des matériaux, refusant de commenter le processus d'examen des offres de rachat qu'il a reçues. Entre avril et juin, Toshiba a subi une perte opérationnelle de 4,8 milliards de yens (34,8 millions d'euros), après un bénéfice opérationnel de 14,5 milliards de yens un an plus tôt, à cause de l'impact de la pénurie de semi-conducteurs et de la flambée des coûts des matériaux et logistiques.

TOURISME: Le numéro un mondial du tourisme TUI a plus que réduit de moitié sa perte nette au troisième trimestre de son exercice décalé, profitant de la reprise du tourisme post-restrictions liées à la pandémie et de la hausse du nombre de voyageurs. Le groupe affiche pour la période d'avril à juin une perte part du groupe de 357 millions d'euros (347 millions de francs suisses) contre 935 millions en 2020-2021, portant à 1,1 milliard la perte des neufs premiers mois.

AUTOMOBILE: Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d'actions du groupe automobile Tesla, d'après un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, et publié sur le site internet de cette dernière. Le multimilliardaire et patron de Tesla, actuellement engagé dans un bras de fer juridique autour du rachat du réseau social Twitter, a vendu environ 7,9 millions d'actions Tesla entre le 5 et le 9 août, selon ce doucement.

