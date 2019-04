Résumé des principales informations économiques du mercredi 10 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TÉLÉCOMS: Swisscom ambitionne de couvrir d'ici la fin de l'année en cours plus de 90% du territoire suisse avec la technologie de communication mobile de dernière génération (5G). "Dès que nous aurons obtenu la concession pour les nouvelles fréquences de téléphonie mobile, nous activerons les réseaux" mis en place avec le partenaire Ericsson, a déclaré face aux médias à Zurich le directeur général du géant bleu Urs Schaeppi.

ASSURANCES: Les coûts des dommages provoqués par les catastrophes naturelles et d'origine humaine ont nettement reculé en 2018. Sur les deux dernières années, les dépenses en matière de dommages assurés ont par contre atteint un niveau inédit, selon l'étude Sigma publiée par Swiss Re. Le montant total des dommages dans le monde a atteint 165 milliards de dollars en 2018, en baisse de près de moitié comparé à l'année précédente. En matière de coûts assurés, la facture s'élève à 85 milliards, un montant en forte baisse de 44% sur un an, a révélé le réassureur dans son étude annuelle.

ENERGIE: Le groupe BKW s'est offert pour un montant non dévoilé le bureau d'architectes berlinois Hascher Jehle Architektur, spécialisé dans la planification des nouvelles constructions écoénergétiques en tous genres, ainsi que des rénovations et des transformations. Cette acquisition intégrera le portefeuille de la division BKW Engineering, précise un communiqué du groupe bernois. Fondé en 1992, Hascher Jehle Architektur emploie une septantaine de collaborateurs.

COMMERCE DE DÉTAIL: La direction de Migros Vaud a décidé de cesser au 30 avril 2020 l'activité commerciale de son magasin Obi dans le centre commercial "Chablais Centre" à Aigle. Malgré son redimensionnement en 2011, l'enseigne n'a pas réussi à atteindre les résultats escomptés. La vingtaine de collaborateurs touchés par cette cessation d'activité se verront proposer "une offre de replacement" par Migros Vaud, assure la coopérative mercredi dans un communiqué.

CONSTRUCTION DE MACHINES: La division aérospatiale de Ruag, Ruag Space, a remporté un appel d'offres du mastodonte nippon Mitsubishi Heavy Industries pour des carénages de chargement et de support destinés au lanceur de fusée H3. L'entreprise aux mains de la Confédération développera trois séries de structures et fournira un soutien technique aux campagnes de lancement. Les retombées financières de l'opération en revanche ne sont pas divulguées.

BANQUES: La Banque centrale européenne a de nouveau souligné les "risques" susceptibles de dégrader la conjoncture économique en zone euro, alors que les indicateurs actuels "restent faibles", a indiqué le président de l'institution, Mario Draghi. Des "incertitudes géopolitiques", la "menace protectionniste" et la "fragilité sur les marchés émergents" continuent de peser sur l'économie européenne, a détaillé M. Draghi lors d'une conférence de presse, maintenant par cette formule codifiée son pronostic pessimiste pour les prochains mois.

CONJONCTURE: La croissance économique au Royaume-Uni a faibli à 0,2% sur un mois en février, signe d'une activité sous pression en raison des incertitudes du Brexit, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). L'ONS dévoile ce chiffre mensuel à quelques heures d'un sommet européen à Bruxelles qui doit trancher sur le report du Brexit demandé par la Première ministre britannique Theresa May.

INTERNET ET LOGICIELS: Le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, a touché en 2018 un salaire de 1 dollar 40, pour montrer sa "confiance dans le potentiel de création de valeur à long-terme" de son entreprise, selon des documents financiers rendus publics. "Pour preuve de son engagement et de sa confiance dans le potentiel de création de valeur à long terme de Twitter, notre DG Jack Dorsey a refusé compensations et avantages pour les années 2015, 2016, 2017, et en 2018 les compensations et avantages autres qu'un salaire de 1,40 dollar", indique Twitter dans des documents financiers.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé un bénéfice net en hausse de 9% lors de l'exercice 2018/19, porté par ses efforts d'économies et les performances du grossiste Booker. Le bénéfice net a atteint 1,3 milliard de livres (1,7 milliard de francs suisses) au cours de son année comptable achevée fin février, a annoncé dans un communiqué le numéro un britannique du secteur qui confirme son redressement, après un retour dans le vert lors de l'exercice précédent.

