Résumé des principales informations économiques du mercredi 10 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Julius Bär est à nouveau dans le collimateur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Contacté par AWP, l'établissement privé zurichois a confirmé l'ouverture à son encontre d'une procédure d'enquête approfondie signalée par la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Selon le quotidien zurichois, l'organe de tutelle des banques cherche à déterminer si Julius Bär a enfreint les dispositions anti-blanchiment en prêtant service à un entrepreneur argentin.

BANQUES: La banque UBS a clos un litige fiscal en Allemagne, sa filiale francfortoise UBS Europe SE effectuant un versement de 4 millions d'euros (4,3 millions de francs suisses), nettement moins que les 82 millions initialement réclamés, a indiqué le procureur du parquet de Mannheim. Cette somme ne représente pas une amende, mais un versement au titre des bénéfices perçus, alors que la procédure judiciaire au tribunal régional de Mannheim en vue d'une amende pécuniaire a été abandonnée.

CORONAVIRUS: La croissance de l'économie suisse va marquer le pas cette année, en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Même si les mesures de confinement ont été moins dures et moins longues que dans d'autres pays, le PIB helvétique ne devrait rebondir que l'année prochaine. Les économistes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) anticipent une chute du produit intérieur brut (PIB) suisse de 7,7% cette année, si la pandémie est jugulée d'ici l'été, et sur un rebond de 5,7% en 2021.

MÉDIAS: Ringier a vu son bénéfice opérationnel progresser légèrement l'an dernier à 114,1 millions de francs suisses. Le groupe de presse présente toutefois un chiffre d'affaires en baisse. Ce dernier est passé de 1,004 milliard en 2018 à 984,8 millions en 2019. Seul le secteur numérique tire son épingle du jeu. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de Ringier a progressé de 1,1 million l'an dernier à 114,1 millions de francs suisses, indique le groupe basé à Zurich, qui édite notamment le Blick et Le Temps. Le domaine du numérique y occupe une part largement majoritaire de 72% (71% en 2018).

INDUSTRIE: Le groupe industriel Georg Fischer a été durement affecté par la crise de coronavirus, qui a mis à genoux notamment l'industrie automobile, un de ses principaux débouchés. Dans un entretien à AWP, son directeur général Andreas Müller signale toutefois un regain d'activité, au fur et à mesure de la levée des mesures de confinement. "Ces étapes d'ouverture permettent naturellement la reprise d'échanges plus intensifs avec les clients", fait valoir M. Müller, en référence au redémarrage des usines automobiles et à la reprise des projets dans le secteur des dispositifs médicaux. "Dans l'ensemble, on assiste à un redressement de la demande, et en Chine, certains segments ont déjà atteint leur niveau de l'année dernière", assure le dirigeant.

TRANSPORT AÉRIEN: Après avoir vu son activité quasiment s'arrêter ces derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus, l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse s'apprête à redémarrer avec la réouverture progressive des frontières. Sur les mois d'avril et de mai, l'EuroAirport a vu son trafic passagers s'effondrer de 99,8% sur un an, alors que l'activité de fret est restée quasiment stable au premier trimestre.

CONJONCTURE: L'OCDE prévoit une récession mondiale de 6% pour 2020, pour autant que la pandémie de Covid-19 "reste sous contrôle". Si une deuxième vague devait intervenir, le repli pourrait s'inscrire à 7,6%, note l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses perspectives. Pour 2021, l'OCDE anticipe un fort rebond dans le premier cas avec une croissance de 5,2%, rebond qui serait toutefois limité à 2,8% en cas de deuxième vague. Début mars, alors que le coronavirus avait déjà frappé de plein fouet la Chine mais pas encore les autres grandes économies de la planète, l'OCDE tablait encore sur 2,4% de croissance mondiale pour l'année en cours.

AÉRONAUTIQUE: Au moins 70'000 emplois sont menacés dans l'industrie aérienne britannique d'ici deux à trois mois à cause de la pandémie de coronavirus, une ampleur équivalente à celle connue par l'industrie charbonnière dans les années 1980. L'étude affirme par ailleurs que sans intervention gouvernementale supplémentaire, le secteur pourrait perdre à terme jusqu'à 124'000 emplois, à la fois dans l'aviation et indirectement dans la chaîne d'approvisionnement.

SALLES DE FITNESS: Le patron et fondateur du programme d'entraînement sportif Crossfit, Greg Glassman, a annoncé qu'il démissionnait après le scandale causé par sa réaction aux manifestations antiracistes aux Etats-Unis, provoquées par la mort de George Floyd. Samedi, après qu'un institut a classé le racisme et la discrimination comme une question de santé publique, M. Glassman a tweeté: "C'est Floyd-19", en allusion à la maladie provoquée par le coronavirus, le Covid-19.

TRANSPORT: Le groupe allemand Flixbus compte demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour sa filiale d'autocars interurbains Eurolines, ce qui pourrait "mettre en grande difficulté plus d'une centaine de salariés", affirment mercredi plusieurs syndicats de l'entreprise française. "Flixbus, actionnaire unique d'Eurolines, souhaite qu'elle soit placée en liquidation judiciaire quelques mois après l'avoir rachetée à Transdev, ce qui conduirait à licencier l'ensemble de ses salariés à brève échéance et sans moyens ainsi qu'à laisser sur le carreau ses fournisseurs", dénoncent dans un communiqué les syndicats CFTC (2e), CGT (3e) et FO (4e) d'Eurolines.

TEXTILE: Le géant espagnol du textile Inditex, propriétaire de Zara, a annoncé l'accentuation de sa stratégie de ventes en ligne après avoir essuyé une perte nette au premier trimestre, la première en près de 20 ans, en raison de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire "a eu un impact matériel sur nos opérations en raison des confinements et restrictions imposés dans la plupart des marchés", a déclaré le président Pablo Isla lors d'une conférence destinée aux analystes.

