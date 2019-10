Résumé des principales informations économiques du mercredi 10 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CAISSES DE PENSION: Les rentes connaîtront une rapide baisse dans les prochaines années. Les revenus générés par le premier et le deuxième piliers devraient chuter jusqu'en dessous de la moitié du dernier salaire et les personnes touchant de hautes rémunérations seront davantage touchées par cette tendance, relève Credit Suisse dans l'édition 2019 de son étude sur les caisses de pension. La constante progression de l'espérance de vie et le bas niveau des taux d'intérêt sont les deux principaux défis auxquels la prévoyance professionnelle doit faire face à l'avenir, rappellent les auteurs de l'étude.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Sunrise a reçu le soutien de l'agence de notation indépendante suisse Inrate dans le cadre du rachat d'UPC Suisse. Inrate recommande aux actionnaires du groupe zurichois d'accepter l'augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses soumise à l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre. En décernant une recommandation de vote favorable ("zRating"), Inrate approuve implicitement le projet de reprise d'UPC auquel s'oppose Freenet, actionnaire de référence de Sunrise. Cela prouve que l'opération est dans le "meilleur intérêt" de l'opérateur zurichois et de ses actionnaires, affirme mercredi Sunrise, qui promet des synergies de 3,1 milliards d'ici 2023.

ENERGIE: Le groupe énergétique BKW a acquis l'allemand LTB Leitungsbau, actif dans le secteur des lignes aériennes. Comptant environ 400 collaborateurs, la société d'outre-Rhin a généré en 2018, un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros (98 millions de francs suisses). Cette étape renforce la stratégie de BKW dans le domaine d'activité des services réseaux, indique le groupe sans dévoiler le montant de la transaction.

ASSURANCES: Les salariés de Zurich Insurance en Suisse bénéficieront dès le 1er janvier 2020 d'un congé paternité de six semaines au lieu de trois actuellement, et même jusqu'à 16 semaines si le père s'occupe principalement du nouveau-né. Le salaire complet sera maintenu pendant cette période. Jusqu'ici, les pères ne pouvaient compter que sur trois semaines à l'arrivée d'un nouveau-né, souligne l'assureur dans un communiqué. A partir de l'année prochaine, le congé paternité sera de six semaines, si la mère de l'enfant "a la charge principale" de l'enfant. Si le père s'occupe en premier lieu du nourrisson, la durée pourra atteindre jusqu'à 16 semaines. Cette règle s'appliquera aussi en cas d'adoption ou pour les couples de même sexe.

CHIMIE: L'autre géant genevois des arômes et parfums, Firmenich, a engrangé sur son exercice décalé 2018/19 - clos fin juin - un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs suisses, en progression de 6% sur un an. Le groupe familial rappelle dans son compte-rendu avoir sur la période réalisé quatre acquisitions et ouvert huit nouvelles lignes de production. Sans avancer d'autres indices quant à sa rentabilité, Firmenich souligne avoir injecté 390 millions de francs suisses dans la recherche et le développement.

FABRICATION ADDITIVE: Oerlikon s'engage dans la création d'un pôle industriel spécialisé dans la fabrication additive en Bavière. Pour ce faire, le conglomérat industriel a conclu un partenariat avec l'Université technique de Munich, la filiale du géant américain General Electric GE Additive ainsi que le groupe allemand actif dans le gaz et l'ingénierie Linde. L'opération vise à créer une organisation commune dont l'objectif consiste à rechercher et développer sur un site unique des solutions dans le domaine de la fabrication additive, indiquent les quatre partenaires dans un communiqué commun. La fabrication additive se définit comme l'ensemble des technologies, comme l'impression en trois dimensions, permettant la mise en forme d'une pièce par ajout de matière par couches, en opposition à celles telles que l'usinage.

AUTOMOBILES: La transition énergétique est conduite actuellement avec trop de dogmatisme vis-vis de la voiture traditionnelle, selon François Fillon. L'ancien premier ministre français et responsable au sein de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) estime que le moteur thermique peut aider à négocier ce virage. "L'automobile traverse aujourd'hui une série de crises majeures", a rappelé M. Fillon lors d'une conférence organisée à Genève Palexpo. Le nouveau président de la section Constructeurs de la FIA perçoit certaines critiques contre la voiture traditionnelle comme une remise en cause des libertés individuelles, comme une résurgence du "collectivisme".

RÉMUNÉRATIONS: Le conglomérat industriel schaffhousois Georg Fischer et la multinationale pharmaceutique rhénane Novartis ont été distingués cette année par le Swiss Institute of Directors (SIoD) pour leurs systèmes de rémunération respectifs. Les questions d'équité ont joué un rôle prépondérant dans la sélection des lauréats, indique le réseau d'administrateurs. Président de l'association, Martin Hilb assure avoir observé "une réflexion positive sur les modèles de rémunération" dans l'ensemble du tissu économique helvétique, particulièrement remarquée dans le cas de Novartis. Georg Fischer de son côté a été primé pour son modèle d'affaires et salarial orienté sur le long terme, ainsi que la transparence de son rapport de rémunération.

ENVIRONNEMENT: La chimie allemande pourrait produire sans émettre de dioxyde de carbone d'ici 2050 à condition d'investir 45 milliards d'euros (49 milliards de francs suisses) et en consommant bien plus d'électricité qu'aujourd'hui, affirme la fédération du secteur. Cette industrie phare pour le pays sera capable de "réduire presque complètement ses émissions de gaz à effet de serre", contre 112,8 millions de tonnes prévues en 2020, "en utilisant de nouvelles technologies de production d'ici le milieu du siècle", selon une étude publiée par la fédération VCI.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Renault a annoncé la création d'une nouvelle filiale, Renault M.A.I., pour Mobility as an Industry, regroupant l'ensemble de ses activités de mobilité, avec 500 collaborateurs dont de nombreux ingénieurs, afin de favoriser leur développement. La nouvelle filiale réunit des services d'autopartage (Moov'in.Paris, Zity à Madrid), de VTC (Marcel) et de location courte durée (Renault Mobility), ainsi que des activités dans le numérique, avec notamment une plateforme de réservation de taxi ou VTC (Karhoo) ou des outils de gestion de flottes automobiles.

ENERGIE: La facture du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) devrait s'alourdir de 1,5 milliard d'euros pour atteindre 12,4 milliards d'euros (13,5 milliards de francs suisses), à la suite des problèmes de soudures, a annoncé EDF dans un communiqué. L'électricien, qui vise un chargement du combustible fin 2022, a présenté sa solution privilégiée retenue pour effectuer les travaux complexes de réparation, avec des robots téléopérés.

ENERGIE: Le président et le directeur général de la compagnie japonaise d'électricité Kansai Electric Power ont annoncé leur démission en raison d'un scandale lié à des cadeaux somptueux reçus pendant des années de la part d'un élu local. "Pour assumer notre responsabilité, nous avons décidé de démissionner", a dit le président du groupe Makoto Yagi lors d'une conférence de presse.

INTERNET ET LOGICIELS: Twitter a présenté ses excuses pour avoir, par "inadvertance", utilisé des numéros de téléphone et adresses e-mail à des fins publicitaires alors que ces informations personnelles ne devaient servir qu'à assurer la sécurité des comptes. Ces numéros et adresses, que les utilisateurs donnent pour s'authentifier sur la plateforme, ont été corrélés avec des données détenues par des annonceurs pour leur permettre de faire de la publicité ciblée.

PHARMA: Un jury de Pennsylvanie a condamné Johnson & Johnson à payer huit milliards de dollars (presque autant en francs suisses) de dommages et intérêts pour n'avoir pas prévenu qu'un de ses médicaments utilisés en psychiatrie faisait pousser la poitrine chez les hommes, jugement immédiatement dénoncé par le géant pharmaceutique qui va faire appel. Johnson & Johnson et sa filiale Janssen Pharmaceuticals étaient attaqués devant le Tribunal des plaintes courantes de Philadelphie par Nicholas Murray, un patient qui affirmait que le médicament Risperdal, prescrit pour traiter la schizophrénie et les troubles bipolaires, lui avait fait pousser la poitrine.

RÉSEAU SOCIAL: Lancé en 2016, Workplace, le réseau social de Facebook dédié aux employés des entreprises, veut se différencier de la concurrence en connectant entre eux aussi bien les cols blancs dans les bureaux que les cols bleus dans les magasins ou sur le terrain. La stratégie est payante - la plateforme "pro" compte désormais trois millions d'abonnés payants, contre deux millions en février, a annoncé le géant technologique.

awp