Résumé des principales informations économiques du mercredi 11 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

LUXE: La plateforme de vente en ligne de montres Chronext veut continuer à investir dans son expansion en Europe. L'entreprise zougoise pourrait par ailleurs entrer en Bourse au cours des prochains mois. "L'Allemagne génère environ 75% du chiffre d'affaires et sept autres marchés européens génèrent le reste", indique à AWP le co-fondateur et directeur général Philipp Man. Quant au développement aux Etats-Unis et en Asie à moyen terme, il devrait se faire par le biais d'acquisitions.

RESTAURATION: Domino's Pizza a vendu sa filiale suisse déficitaire. Les 20 restaurants de la chaîne ont été cédés pour un montant de 300'000 francs suisses à un acheteur dont le nom n'a pas été cité dans le communiqué publié par la maison-mère britannique. La transaction devrait être clôturée fin août. Selon le journal alémanique Blick, les restaurants helvétiques devraient continuer à porter le nom de Domino's Pizza.

FUSIONS ET ACQUISITIONS: Le nombre des fusions-acquisitions concernant des entreprises suisses a explosé au premier semestre, dopé par un effet de rattrapage après une pause imposée par la crise pandémique. Un pic pluriannuel a été dépassé, rapporte mercredi le géant du conseil KPMG. Le groupe a dénombré 256 transactions sur les six premiers mois de l'année, soit une envolée de 70% par rapport à la même période de 2020. Au cours des dix dernières années, ce seuil a été dépassé qu'une fois, en 2018, avec 269 fusions ou acquisitions. Le nombre de transactions dépasse la moyenne de 192 transactions semestrielles depuis 2011, précise un communiqué.

CONJONCTURE: L'inflation a ralenti aux Etats-Unis en juillet sur un mois, et est stable sur un an, un signe rassurant face aux craintes sur une flambée durable des prix à la consommation, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. Les prix ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport à juin, une hausse moins forte que celle de juin par rapport à mai (0,9%) et conforme aux attentes des analystes.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation a bien accéléré à 3,8% en Allemagne en juillet, au plus haut depuis près de 30 ans, porté par des effets de base et par la hausse des prix de l'énergie, selon des chiffres définitifs publiés mercredi. L'indicateur se retrouve à son plus haut niveau depuis "décembre 1993", où il avait atteint 4,3%, a détaillé l'institut de statistique Destatis, dans un communiqué.

CYBERCRIMINALITÉ: Une partie du butin record volé à la société spécialisée dans les transferts de cryptomonnaies Poly Network a été restituée, a indiqué le groupe sur Twitter, dans une affaire d'escroquerie évaluée à 600 millions de dollars (553 millions de francs suisses). "La valeur totale (...) des actifs renvoyés par le pirate" s'élève à 4,77 millions de dollars, a indiqué Poly Network mercredi dans un tweet.

LIVRAISON ALIMENTAIRE: La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo, grande gagnante de la pandémie, a annoncé avoir réduit ses pertes au premier semestre grâce à une envolée de ses ventes et sans souffrir du déconfinement. Sa perte nette a atteint 108,7 millions de livres (138,6 millions de francs suisses) sur la période, contre 126,2 millions un an plus tôt, selon un communiqué de la société qui dévoilé ses premiers résultats financiers complets depuis son introduction en Bourse en mars.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE: Le groupe américain de sécurité informatique NortonLifeLock a annoncé avoir trouvé un accord afin de racheter son concurrent tchèque Avast pour plus de 8 milliards de dollars, en vue de créer un géant de l'antivirus grand public. NortonLifeLock explique dans un communiqué que l'opération valorise Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars selon les modalités financières qui seront retenues par les actionnaires du tchèque. Le nouvel ensemble totalisera plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé avoir enregistré une perte de 972 millions de dollars (898 millions de francs suisses) au premier semestre, en raison de la chute du trafic aérien mondial due à la pandémie de coronavirus. Cette perte est moins importante que celle observée par la compagnie au cours des six premiers mois de 2020, soit 1,3 milliard de dollars.

MÉTAUX: Le conglomérat allemand Thyssenkrupp a fait état de résultats en hausse au troisième trimestre de son exercice décalé 2020/21, grâce aux effets de sa restructuration, et à la reprise économique de ses activités, après le choc de la pandémie. Le groupe a enregistré entre avril et juin un bénéfice net part du groupe de 125 millions d'euros (135 millions de francs suisses), après une perte de 678 millions d'euros à la même période, en 2020, a-t-il détaillé dans un communiqué de presse.

awp