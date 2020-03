Résumé des principales informations économiques du mercredi 11 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORTS: La compagnie aérienne Swiss suspend tous les vols à destination et en provenance d'Italie jusqu'au début du mois d'avril. Elle procède aussi à des ajustements sur d'autres liaisons vers la France, l'Allemagne, l'Egypte et les Etats-Unis. Les CFF réduisent également leur offre vers la péninsule. La filiale de Lufthansa justifie sa décision par "des raisons commerciales", "compte-tenu de l'impact du coronavirus sur les réservations".

BANQUES: UBS rabote à 0,7% contre 1,1% sa prévision de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) helvétique en 2020, invoquant un impact marqué de l'épidémie de coronavirus sur la première moitié de l'exercice, amené à s'amenuiser sur la seconde. La projection pour l'année prochaine en revanche a été relevée à +1,4%, contre +1,3% précédemment. La banque aux trois clés souligne dans son rapport de mercredi que si les mesures adoptées ne suffisaient pas à contenir la propagation de la pneumonie virale, une récession ne pourrait être exclue.

E-COMMERCE: Les ventes en ligne ont enregistré une solide croissance en 2019, à contre-courant de la tendance générale stagnante dans le commerce de détail suisse. Elles ont progressé de 8,4% pour atteindre 10,3 milliards de francs suisses, selon les calculs de l'institut d'études de marché GfK et de l'Association suisse de vente à distance (ASVAD). Pour l'exercice en cours, la crise du coronavirus pourra être à double tranchant. Le commerce de détail dans son ensemble a enregistré une croissance annuelle moyenne négative de -0,8% au cours de la dernière décennie. En 2019, les ventes ont atteint 91,6 milliards en Suisse, en hausse de 0,3% sur un an.

AUTOMOBILES: Les nouvelles mises en circulation de véhicules routiers ont reculé en février de 10,4% par rapport au même mois de 2019. Les voitures hybrides et électriques s'en sortent mieux. En février, 25'294 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela correspond à 19'035 voitures de tourisme (-13,9%) et 2691 utilitaires (-8%). Dans cette catégorie, les motocycles ont progressé de 10,4% à 2515 unités.

MATÉRIEL ROULANT: Stadler va livrer 12 rames à la compagnie de chemins de fer valaisanne Matterhorn Gotthard Bahn pour 148,5 millions de francs suisses. D'ici 2028, un total de 27 trains seront livrés pour plus de 300 millions de francs suisses. La première livraison de trains ORION à MGBahn, filiale du groupe BVZ Holding coté sur SIX, est prévue pour l'été 2022. Les douze trains circuleront à l'hiver 2023. Les quinze autres unités sont annoncées pour 2028.

CONJONCTURE: La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une baisse surprise et drastique de ses taux mercredi afin d'aider l'économie britannique face au "choc" de l'épidémie de coronavirus, une décision qui intervient juste avant la présentation du budget par le gouvernement. L'institution monétaire indique mercredi dans un communiqué, avoir décidé à l'unanimité et à l'issue d'une réunion d'urgence, une baisse de ses taux qui passent de 0,75% à 0,25%.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé que la réduction drastique de ses capacités décidée en raison de l'épidémie du coronavirus va entraîner l'annulation de 23'000 vols entre le 29 mars et le 24 avril. "En raison des circonstances exceptionnelles", Lufthansa "publie aujourd'hui des plans de vols réduits", indique le groupe dans un communiqué, ajoutant que "des annulations supplémentaires sont attendues pour les prochaines semaines".

MÉDIAS: Le groupe de médias allemand Axel Springer a connu en 2019 une forte baisse de son bénéfice net, avant sa sortie officielle de la Bourse en mai, a annoncé l'entreprise. L'éditeur a vu son bénéfice net reculer de 21,5% à 263,7 millions d'euros (279,4 millions de francs suisses) en 2019, en raison d'une base de comparaison défavorable liée à la vente de plusieurs actifs et de son siège social berlinois en 2018.

TEXTILE: L'équipementier sportif Adidas s'attend à une baisse comprise entre 800 millions et un milliard d'euros (entre 847 millions et 1,05 milliard de francs suisses )de son chiffre d'affaires en Chine au premier trimestre sous l'effet du coronavirus après une chute des ventes de 80% pour la période du 25 janvier à fin février. La baisse du bénéfice opérationnel sera comprise entre 400 et 500 millions d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué, tandis que "l'impact total sur l'année 2020 n'est pas quantifiable" en raison d'une "grande incertitude".

