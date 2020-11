Résumé des principales informations économiques du mercredi 11 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

EMPRUNTS: Les émissions de dettes des entreprises ont atteint un niveau record au cours des trois premiers trimestres de 2020, conséquence de la crise sanitaire, a relevé l'agence de notation S&P Global Ratings (Standard & Poor's). Le montant de la dette des entreprises a augmenté de 1.200 milliards de dollars entre janvier et le 30 septembre, soit un niveau "supérieur à celui émis sur l'année entière en 2018 et 2019".

ASSURANCES: Le secteur de l'assurance devrait repartir de l'avant l'année prochaine, après s'être contracté en 2020 sous le coup de la pandémie de coronavirus. La Chine devrait soutenir cette tendance positive, grâce à une croissance autant dans le segment vie que non-vie. Au niveau mondial, les primes d'assurances sont attendues en hausse de 3,4% l'année prochaine, comparé à un recul de 1,4% en 2020, selon le géant de la réassurance Swiss Re. Pour 2022, le groupe zurichois table sur une progression de 3,3%.

SERVICES FINANCIERS: La crise sanitaire n'est pas sans incidence sur le secteur financier, qu'elle a mis sous forte pression. Les turbulences observées sur le marché et le recul de liquidité qui en découle représentent un risque significatif à court terme pour les acteurs de la branche, selon l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Le régulateur relève que la pandémie de Covid-19 a "fortement empreint la cartographie des risques dans l'industrie financière", avec à la clé l'apparition de nouveaux risques pour les établissements helvétiques, ainsi que l'aggravation de ceux existants.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe bancaire Postfinance et la banque en ligne Swissquote vont étoffer leur collaboration et lancer en partenariat une nouvelle application bancaire. Les deux entreprises indiquent qu'une déclaration d'intention dans ce sens a été signée. La transaction reste sujette aux feux verts usuels des autorités compétentes. Les détails seront communiqués une fois que le lancement d'une offre concrète sera disponible, probablement au premier semestre 2021.

ALIMENTATION: Barry Callebaut a aussi souffert des effets de la pandémie de coronavirus durant l'exercice décalé 2019/20, clos fin août, non sans offrir une certaine résistance. Subissant un léger repli de ses ventes, le fournisseur zurichois de produits à base de cacao et de chocolat a vu son bénéfice net chuter de 14,8% en un an à 311,5 millions de francs suisses. Exprimée en devises locales, la chute du bénéfice s'est inscrite à 9,4%. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui aussi nettement contracté (-19,8%) à 483,2 millions.

BANQUES: D'ici la fin de l'année, Credit Suisse devrait dévoiler le nom du successeur d'Urs Rohner à la présidence de la grande banque. L'actuel titulaire du poste se retirera lors de l'assemblée d'avril prochain, frappé par la limite de mandats. Le numéro deux bancaire helvétique dispose de peu de temps pour trouver la perle rare. Fin octobre, Credit Suisse a affirmé que le processus de succession était bien avancé et que le visage du nouveau président serait dévoilé d'ici la fin de l'année. Certains observateurs tablent sur l'assemblée extraordinaire prévue le 27 novembre, durant laquelle les actionnaires devront se prononcer sur la deuxième tranche du dividende 2019. La journée des investisseurs de mi-décembre pourrait également être l'événement propice à ce genre d'annonce.

PHARMA: L'impact de la crise sanitaire sur les affaires d'Alcon s'est sensiblement atténué au troisième trimestre, après avoir atteint son paroxysme au deuxième. En l'absence de certitudes sur la durée et les implications de la pandémie de coronavirus, l'entreprise se refuse toujours à énoncer des prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, mais anticipe une poursuite du mouvement de rétablissement. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est érodé de 1% à 1,82 milliard de dollars en comparaison annuelle. Au 2e trimestre, il avait chuté de plus d'un tiers. La marge opérationnelle corrigée se monte à 15,3%, contre 17,4% un an plus tôt. La perte par action est de 0,30 dollar, (+0,39 dollar sur base assainie).

CARNET NOIR: Directeur de Groupe E de 2012 à 2019 et administrateur depuis 2017 de Swissgrid, Dominique Gachoud est décédé. Né en 1954, M. Gachoud avait assumé diverses responsabilités au sein des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) depuis 2005, avant de reprendre la direction générale de l'entreprise devenue Groupe E. Ingénieur électricien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Dominique Gachoud a été élu au conseil d'administration de Swissgrid en 2017. Avant de prendre la direction du Groupe E, il en avait dirigé le division Distribution Energie.

SANTÉ: Le Canada, pays de 38 millions d'habitants, a annoncé avoir pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires du nouveau vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer. Ces pré-commandes s'ajoutent aux 20 millions de doses déjà réservées par le gouvernement, a confirmé un porte-parole du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement.

CONJONCTURE: L'économie allemande devrait se contracter moins que prévue cette année, malgré la seconde vague de Covid-19, grâce aux politiques publiques de relance mises en place contre la crise, a assuré l'influent comité des sages économiques. "Le PIB devrait chuter de 5,1% sur l'ensemble de l'année 2020", estime l'organisme, composé de cinq experts, dans son rapport annuel remis à la chancelière Angela Merkel.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe industriel britannique Rolls-Royce veut créer 6000 emplois sur cinq ans grâce un projet de 16 mini-centrales nucléaires qui doit encore recevoir le soutien du gouvernement. Rolls-Royce, connu pour fabriquer des moteurs, porte ce projet au travers d'un consortium rassemblant plusieurs autres entreprises.

INDUSTRIE: Le conglomérat industriel japonais Toshiba va cesser de construire de nouvelles centrales à charbon, tout en honorant ses commandes actuelles dans le secteur, et privilégier ses activités dans les énergies renouvelables. "Nous allons cesser d'accepter de nouvelles commandes pour construire des centrales à charbon, et chercher à réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2030" par rapport à 2019, a déclaré le PDG de Toshiba Nobuaki Kurumatani.

AUTOMOBILES: Le japonais Honda a obtenu le droit de commercialiser au Japon l'un de ses systèmes avancés de conduite autonome (niveau 3), devenant ainsi le premier constructeur automobile au monde à décrocher ce sésame. Ce système de conduite autonome pourra être activé "dans certaines conditions, par exemple lorsque le véhicule est dans un embouteillage sur une autoroute", a précisé Honda.

MÉDIAS: Le groupe italien de télévision Mediaset, contrôlé par la famille de l'ancien chef de gouvernement Silvio Berlusconi, a réalisé un bon troisième trimestre, avec des résultats meilleurs qu'attendus, conduisant à un bond de son action en Bourse. Le groupe, présent en Italie et en Espagne, a enregistré un bénéfice net trimestriel de 29,4 millions d'euros (31,8 millions de francs suisses), contre une perte nette de 10,6 millions d'euros sur la même période de 2019.

BIÈRE: Le brasseur irlandais Guinness, propriété du groupe britannique de spiritueux coté en Bourse Diageo, a rappelé des cannettes de Guinness 0.0 en Grande-Bretagne, version sans alcool de sa bière culte lancée fin octobre, en raison d'une contamination microbiologique. Cette contamination, survenue durant le processus de production, "peut rendre certaines cannettes de Guinness 0.0 impropres à la consommation".

