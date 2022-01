Résumé des principales informations économiques du mercredi 12 janvier

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUE EN LIGNE: La banque en ligne Swissquote a acquis pour un montant non divulgué son homologue Keytrade Bank Luxembourg. Cette opération permet au courtier glandois de devenir le premier établissement de négoce et d'investissement en ligne du Grand-duché. L'acquisition, réalisée par le biais de la filiale luxembourgeoise de Swissquote, doit être finalisée au premier trimestre, moyennant le feu vert des autorités concernées en Suisse, dans la zone euro et au Luxembourg, indique la banque vaudoise.

CYBERCRIMINALITÉ: CPH Chemie + Papier a rétabli son système informatique après une cyberattaque le week-end dernier. La production devrait pouvoir reprendre sur les sites concernés au plus tard jeudi, a indiqué la société chimique. L'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise a été analysé, avec le soutien de spécialistes externes. Ces systèmes avaient été éteints de manière contrôlée après une cyberattaque, le 7 janvier dernier. La production sur les sites de Perlen et Müllheim avait dû être stoppée.

INVESTISSEMENTS: Malgré les remous provoqués par la pandémie de coronavirus, le marché immobilier suisse continue d'être attrayant pour les investisseurs, qui se focalisent sur le segment du logement, selon une étude publiée par le cabinet de conseil EY. L'immobilier de bureau et les centres commerciaux ont par contre souffert des changements induits par la pandémie, comme le télétravail. Les domaines de la logistique et de la santé ont en revanche bénéficié d'un regain d'intérêt accru, a indiqué EY qui a interrogé 63 investisseurs actifs sur le marché helvétique.

INFORMATIQUE: La branche des technologies de l'information et de la communication (TIC) est optimiste pour l'année en cours. L'indice trimestriel Swico ICT s'est établi à 120,7 points pour le premier trimestre 2022, la deuxième valeur la plus élevée enregistrée depuis le début des mesures, indique la faîtière Swico. Tous les segments ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Le segment "Electronique grand public", avec 88,5 points, et "Imagerie, Impression et Finition", avec 95,9 points, n'atteignent en effet pas le seuil de la zone de croissance, fixé à 100 points.

SERVICES FINANCIERS: Les faillites d'entreprises en Suisse ont légèrement augmenté en 2021 sur un an, mais leur nombre reste nettement inférieur à celles enregistrées avant la pandémie. Les crédits et aides octroyés aux sociétés pour surmonter la crise sanitaires ainsi que les mesures de chômage partiel mises en place par la Confédération et les cantons expliquent en partie cette tendance, indique le cabinet d'information économiques Dun & Bradstreet. Quelque 3946 firmes ont dû mettre la clé sous le paillasson, soit une hausse de 4% sur un an, relève le communiqué. L'Espace Mitteland (+18%) et la Suisse Orientale (+15%) ont enregistré les croissances de faillites les plus importantes. La Suisse du Sud-Ouest (-5%) et le Tessin (-17%) ont quant à eux observé une baisse importante.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont grimpé de 7,0% sur l'année 2021, enregistrant leur plus forte hausse depuis juin 1982, alors que l'inflation est une préoccupation majeure du président Joe Biden qui s'est engagé à lutter contre le phénomène. Les seuls prix de l'énergie ont bondi de 29,3% et ceux de l'alimentation de 6,3%, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié par le département du Travail.

FUSIONS ET ACQUISITIONS: Les fusions et acquisitions ont battu des records en 2021 dans le monde, portées par l'accélération de la transformation numérique et l'abondance des liquidités. Et une nouvelle fenêtre d'opportunités semble ouverte pour 2022. En 2021, les fusions et acquisitions ont atteint la somme inédite 5800 milliards de dollars (environ 5300 milliards de francs suisses), détaille dans son rapport annuel le cabinet d'avocats Allen & Overy, s'appuyant sur les chiffres du spécialiste des données financières Refinitiv. Ce montant est le plus important depuis la première édition du rapport, en 2012 et représente une hausse de 64% par rapport à 2020. Le nombre de transactions a, lui, augmenté de 24% sur un an.

TRANSPORT AÉRIEN: "Larmes de crocodile": Ryanair a taclé sa concurrente allemande Lufthansa, lui suggérant de brader ses sièges pour récompenser les contribuables européens qui l'ont soutenue, plutôt que d'affirmer faire voler des avions à vide afin de conserver ses créneaux aéroportuaires. "Ryanair a demandé aujourd'hui (mercredi 12 janvier) à la Commission européenne d'ignorer les fausses déclarations de Lufthansa concernant l'exploitation de +vols fantômes+ dans le seul but de +bloquer+ leurs créneaux horaires et de se protéger de la concurrence des compagnies aériennes à bas prix", a indiqué dans un communiqué la société irlandaise, coutumière de ces coups d'éclat en matière de communication.

AUTOMOBILE: Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a annoncé avoir réalisé l'an dernier les meilleures ventes de son histoire, avec 8405 bolides livrés dans le monde, surfant sur le succès de son SUV Urus. Les ventes ont augmenté de 13% en 2021, "la meilleure année jamais enregistrée sur un plan commercial", a commenté dans un communiqué Lamborghini, qui appartient au géant allemand Volkswagen.

