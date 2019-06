Résumé des principales informations économiques du mercredi 12 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MÉDIAS: Un changement se prépare à la direction de Tamedia. Actuel directeur général du groupe de médias zurichois, Christoph Tonini quittera l'entreprise au 30 juin 2020, après 17 années passées en son sein. Avant son départ, il mettra en oeuvre dès le 1er janvier prochain une nouvelle structure organisationnelle basée sur quatre segments d'activité autonomes. L'éditeur zurichois explique que M. Tonini avait fait part il y a quelque temps déjà au conseil d'administration de sa volonté "d'emprunter une voie professionnelle nouvelle au-delà de 50 ans".

TÉLÉCOMS: Alors que les opposants à l'introduction en Suisse de la technologie de communication mobile 5G sont plus que jamais mobilisés, les opérateurs ont commencé à déployer leur réseau en vue d'une couverture quasiment intégrale du territoire helvétique et dénoncent l'illégalité des mesures prises par plusieurs cantons romands, qui de leur côté invoquent le principe de précaution. "Les réticences suisses sont certainement dues à la communication cacophonique de la Confédération", a confié à AWP Robin Eymann, responsable politique économique de la Fédération romande des consommateurs (FRC). En effet, pour les autorités fédérales, "les émissions doivent être limitées dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable".

PHARMA: Roche a décroché auprès de l'autorité sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire pour son rituximab dans deux nouvelles indications pédiatrique, contre la granulomatose avec polyangéite (GPA) et la polyangéite microscopique (MPA). Le colosse pharmaceutique souligne qu'il n'existe pour l'heure aucun traitement homologué aux Etats-Unis contre ces troubles des vaisseaux sanguins chez des enfants.

INDUSTRIE: Le conglomérat allemand Siemens a vu son chiffre d'affaires s'affaisser en Suisse sur les six premiers mois de l'année à 1,1 milliard de franc, contre 1,2 milliard un an plus tôt. Le directeur financier de Siemens Suisse, Jorn Harde, a expliqué à AWP que les ventes de transformateurs avaient connu un accès de faiblesse. La période de comparaison comportait par ailleurs une commande exceptionnelle de la part des CFF. Ajusté de cet effet non récurrent, le premier semestre 2019 s'est avéré convaincant, selon le responsable des cordons de la bourse.

INTRODUCTION EN BOURSE: Le groupe indonésien Achiko prévoit d'entrer à la Bourse suisse. Cette entreprise, dont l'activité principale est la commercialisation de la solution de paiement Mimopay, veut coter 100 millions de titres sur la place zurichoise. Lors de sa dernière ronde de financement, Achiko avait obtenu 0,70 dollar (presque autant en francs suisses) par action. Les raisons qui ont poussé cette entreprise asiatique à viser une cotation sur SIX Swiss Exchange ne sont pas détaillées.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont modestement avancé en mai et moins vite que lors du mois précédent, selon l'indice des prix CPI publié par le département du Travail. L'indice n'a progressé que de 0,1%, conformément cependant aux attentes des analystes.

RÉSEAUX SOCIAUX: Le géant américain du numérique Facebook a annoncé qu'il allait embaucher 500 personnes supplémentaires à Londres, renforçant sa présence dans ce hub technologique dont le succès n'est pas contrarié par le Brexit à venir. Parmi ces nouveaux employés, le réseau social va notamment recruter une centaine d'ingénieurs qui seront chargés des systèmes d'intelligence artificielle. De nombreuses autres nouvelles recrues seront chargées de la sûreté des comptes d'utilisateurs, afin de renforcer la lutte contre les spam, les contenus inappropriés et les comptes mensongers sur le réseau social.

AUTOMOBILE: Les ventes automobiles en Chine ont fortement chuté en mai sur un an (-16,4%), selon une fédération professionnelle, le premier marché mondial continuant son repli pour le onzième mois consécutif, sur fond de conjoncture morose. Un total de 1,91 million de véhicules a été vendu dans le pays asiatique en mai, a annoncé l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne de supermarchés maxidiscomptes Lidl a annoncé vouloir se renforcer à Londres dans les prochaines années avec un investissement de 500 millions de livres (632,8 millions de francs suisses) et l'ouverture de magasins y compris dans le centre de la capitale. Le groupe allemand affiche ses ambitions dans un secteur de la distribution ultra-concurrentiel au Royaume-Uni où Lidl et son compatriote Aldi ne cessent de gagner des parts de marché au détriment des enseignes historiques comme Tesco et Sainsbury's.

MÉDIAS: Le groupe de médias allemand Axel Springer a conclu un accord destiné à faire entrer à son capital le fonds américain KKR. Ce dernier devrait devenir le premier actionnaire de l'entreprise d'outre-Rhin via une offre publique d'achat. Annoncé dans un communiqué, ce plan est conforme au montage privilégié par Axel Springer et KKR lorsqu'ils avaient annoncé la semaine dernière être en négociations, ce qui avait fait bondir le titre. Dans le détail, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) va offrir à tous les actionnaires d'Axel Springer de racheter leurs titres pour 63 euros par action en numéraire, soit une prime de 31,5% par rapport au cours moyen des trois derniers mois.

