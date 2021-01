Résumé des principales informations économiques du mercredi 13 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Roche, par le biais de son partenaire Regeneron, confirme que le gouvernement américain a passé une commande supplémentaire pour 1,25 million de doses de la combinaison casirivimab et imdevimab afin de traiter les patients atteints de Covid-19. Cette commande, dont les aspects financiers ne sont pas dévoilés, porte à plus de 1,5 million le nombre d'unités qui seront livrées outre-Atlantique. Ce cocktail d'anticorps a été autorisé aux Etats-Unis dans le cadre d'une procédure d'urgence pour les patients Covid-19 récemment diagnostiqués, à haut risque, mais qui ne sont pas hospitalisés, précise mercredi le géant pharmaceutique bâlois. Le traitement n'est autorisé que pour la durée de la déclaration de l'existence de circonstances justifiant l'autorisation de l'utilisation en urgence.

ELECTROTECHNIQUE: Le groupe électrotechnique ABB a obtenu une commande de la part du constructeur naval néerlandais Oceanco portant sur la livraison de deux systèmes de propulsion Aziopod, d'une puissance de 2,5 mégawatts (MW), pour équiper des superyachts. Les contours financiers du contrat n'ont pas été dévoilés, mais ABB se félicite dans son communiqué du début d'une collaboration plus intense dans un marché qui devrait représenter plus de 10 milliards de dollars à l'horizon 2025.

NAVIGATION AÉRIENNE: La société suisse de services de navigation aérienne Skyguide s'est félicitée de l'approbation par l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac) de son plan de transition. Ce dernier vise à remplacer plusieurs infrastructures de navigation aérienne à l'horizon 2030. Le plan validé par le régulateur prévoit le démantèlement et la réduction de toutes les radiobalises non-directionnelles (NDB) et la plupart des radiophares omnidirectionnels (VOR) existants en Suisse, ainsi que des systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS), précise l'entreprise contrôlée par la Confédération.

DEUX-ROUES MOTORISÉS: Les ventes de deux-roues motorisés ont connu une hausse marquée l'année dernière en Suisse, manquant de peu le record historique de 2000. Sur l'ensemble de 2020, 49'783 véhicules ont été écoulés, ce qui représente un bond de 17,3% au regard de l'année précédente. Dans le détail, les ventes de motos ont décollé de 21,6% à 29'450 unités - un nouveau record après celui de 2015 - alors que celles de scooters ont progressé de 11,2% à 18'129, précise l'association des importateurs Motosuisse dans un communiqué.

ASSURANCES: Les caisses de pension suisses sont parvenues à boucler l'année écoulée sur une légère progression de leurs rendements, malgré un exercice turbulent marqué par la pandémie de coronavirus et l'effondrement des marchés début 2020, a indiqué le cabinet de conseil Willis Tower Watson dans son étude trimestrielle. Selon le baromètre établi par la société zurichoise, les caisses de pension ont enregistré une hausse de 3% des rendements et le taux de couverture (rapport entre avoirs et obligations) a progressé de 4,6 points de pourcentage à 104,7% à fin décembre, selon un communiqué.

IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier résidentiel ont fortement progressé en fin d'année dernière, surtout pour les maisons, a révélé le cabinet d'études zurichois Fahrländer Partner Raumentwicklung. La tendance haussière devrait se poursuivre en 2021, mais à un rythme plus modéré. Les tarifs pour les appartements en propriété ont décollé au quatrième trimestre de 5,9% sur un an dans le segment de prix moyen et de 5,4% dans l'entrée de gamme. Dans le secteur du luxe, les prix ont par contre quasiment stagné (-0,5%), a précisé Fahrländer dans son étude. La progression moyenne pour les logements en propriété s'est ainsi établie à 2,6% entre octobre et fin décembre.

CONJONCTURE: L'inflation aux Etats-Unis a été en 2020 de 1,4%, la plus faible depuis 2015, selon l'indice CPI publié par le département du Travail, la crise du Covid-19 ayant notamment fait plonger les prix de l'essence. Cette inflation est en effet inférieure aux 2,3% de 2019, et à la moyenne de 1,7% des dix dernières années.

INFORMATIQUE: Intel a annoncé le départ de son PDG, Bob Swan, deux semaines seulement après l'arrivée au capital du financier activiste Dan Loeb, qui réclame une scission du fabricant des puces technologiques. M. Swan, 60 ans, promu PDG en janvier 2019, cédera les rênes le 15 février à Pat Gelsinger, patron du groupe informatique VMware depuis 2012, précise dans un communiqué Intel, tout en assurant que ce changement de tête n'est pas lié à sa performance financière.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Honda a annoncé devoir à nouveau fermer pour plusieurs jours son usine britannique de Swindon en raison d'une pénurie de semi-conducteurs engendrée par la pandémie. "Des activités de production vont être arrêtées du lundi 18 au jeudi 21 janvier en raison de problèmes d'approvisionnement dans le monde, dont une pénurie de semi-conducteurs", explique Honda dans une déclaration transmise à l'AFP.

TÉLÉCOMS: Le groupe espagnol Telefonica a annoncé la vente pour 7,7 milliards d'euros (8,3 milliards de francs suisses) de sa filiale de tours de télécommunications Telxius en Europe et en Amérique latine à l'américain American Tower Corporation. L'opération concerne 31'000 emplacements en Espagne, Allemagne, Brésil, Pérou, Chili et Argentine et rapportera une plus-value de 3,5 milliards d'euros au groupe, explique Telefonica dans un communiqué.

