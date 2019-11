Résumé des principales informations économiques du mercredi 13 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TÉLÉCOMS: Sunrise a vécu un bel été. Etoffant ses revenus, le numéro deux helvétique des télécommunications a fortement accru sa rentabilité au 3e trimestre 2019, son bénéfice net s'envolant en l'espace d'un an de plus de moitié (+51,7%) à 48 millions de francs suisses. Définitivement enterré, le projet de reprise d'UPC Suisse laissera au final une ardoise de 120 à 125 millions. Le résultat d'exploitation (Ebitda) a pour sa part affiché une croissance nettement moins forte, progressant néanmoins de 13% à 175 millions de francs suisses, écrit mercredi l'opérateur établi à Zurich. Sans tenir compte de l'adoption de la norme comptable IFRS 16, laquelle apporte quelques changements au niveau de la comptabilisation des leasings, la hausse s'est inscrite à 5,5%.

ASSURANCES: L'assureur Bâloise a vu son volume d'affaires croître entre janvier et fin septembre, grâce notamment au bond des primes dans l'assurance-vie traditionnelle en Suisse. Il vise un retour en espèces de plus de 400 millions de francs suisses en 2019 et table sur un dividende attractif pour ses actionnaires. Le volume d'affaires total a atteint 7,37 milliards de francs suisses, en hausse de 4,3%. Le revenu de primes du segment non-vie s'est quasiment maintenu au niveau de la période correspondante de 2018 à 2,87 milliards de francs suisses (-0,4%). Une croissance a été enregistrée en Belgique ainsi qu'au Luxembourg.

ASSURANCE: Le conflit commercial sino-américain laisse des traces sur l'économie mondiale, mais la branche de l'assurance devrait garder son rythme de croissance, ont estimé les économistes du réassureur Swiss Re qui ont présenté leurs perspectives conjoncturelles à Londres. Malgré les incertitudes, Swiss Re table sur de bonnes affaires pour l'assurance. La branche profitera de la demande dynamique de couvertures d'assurance, en particulier dans les pays en voie de développement, d'après leur étude Sigma.

DEUX-ROUES MOTORISÉS: Deux marques de moto au moins ne participeront pas à la 17e édition du salon Swiss-Moto, qui se déroulera comme à l'accoutumée à Oerlikon du 20 au 23 février 2020. Face à ces défections, la direction du grand raout helvétique du deux-roues se veut sereine et réaffirme sa confiance dans son concept. "BMW Motorrad et Triumph ne participeront pas en 2020", a indiqué un porte-parole du salon à AWP. En plus de ces deux marques, le groupe argovien Ofrag (distributeur en Suisse de Vespa, Aprilia et Moto Guzzi) a raboté "massivement" la surface de son stand. En revanche, "tous les Japonais" (Yamaha, Honda, Kawasaki et Suzuki) seront de la partie, de même que l'italien Ducati et l'américain Harley-Davidson, a affirmé mercredi le responsable.

TRANSPORT AÉRIEN: La fréquentation de Swiss International Air Lines a progressé en octobre de 4,1% en comparaison annuelle. La compagnie aérienne a ainsi transporté 1,68 million de passagers. Dans le même temps, le nombre de vols effectués n'a progressé que de 1,5% à 13'198 unités, a indiqué la filiale de Lufthansa.

CONJONCTURE: Les banques tessinoises affichent un regain d'optimisme pour la marche des affaires ces prochains mois, alors qu'au contraire, le secteur industriel est en proie au doute à l'heure de formuler des perspectives. C'est ce que révèlent deux enquêtes périodiques publiées simultanément par le bureau cantonal de la statistique. Alors que la croissance des volumes des services bancaires a ralenti au troisième trimestre, la part des entreprises de la branche signalant une amélioration des affaires est en nette augmentation par rapport au relevé de juillet. "Pour la troisième période consécutive, aucun opérateur ne juge négativement la marche des affaires", soulignent les statisticiens tessinois.

CONJONCTURE: Le patron de la Banque centrale américaine table sur une "croissance durable" de l'économie, un "emploi fort" et une inflation proche de 2%, même si le ralentissement mondial et les incertitudes liées à la guerre commerciale présentent un "risque persistant". Dans un propos liminaire devant le Congrès, Jerome Powell a également confirmé que la Banque centrale allait faire une pause dans ses interventions sur les taux d'intérêts "tant que les informations sur l'économie restent en ligne avec notre prévision d'une croissance économique modérée, d'un marché de l'emploi fort et d'une inflation proche de notre objectif de 2%".

CONJONCTURE: Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré de 0,4% en octobre après avoir stagné en septembre, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. Les analystes tablaient, eux, sur une hausse un peu moins forte (+0,3%).

CONJONCTURE: Le taux d'inflation en Allemagne a bien ralenti à 1,1% en octobre sur un an après 1,2% en septembre, selon des chiffres définitifs publiés par l'office fédéral des statistiques Destatis. La décélération est très marquée sur ces derniers mois, puisque la hausse des prix était encore de 1,7% en juillet.

awp