Résumé des principales informations économiques du mercredi 14 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TÉLÉCOMS: Le réseau de téléphonie mobile de 2e génération, la 2G, sera définitivement arrêté mi-avril, a indiqué l'opérateur Swisscom, après avoir commencé à retirer en début d'année les derniers appareils fonctionnant avec cette technologie. L'espace ainsi libéré sur le réseau mobile servira à renforcer la 4G et la 5G. Après environ 30 ans de service, cette technologie était devenue "obsolète", la part du trafic transmis via la 2G atteignant moins de 0,03% fin 2020, a précisé l'opérateur historique.

CONSTRUCTION: Implenia indique avoir conclu avec la Ville de Zurich un accord mettant un terme aux plaintes et procédures judiciaires liées à la construction il y a plus de dix ans du stade du Letzigrund. Sans dévoiler les termes de l'arrangement, le groupe de construction ajoute qu'il résout aussi les litiges autour de la garantie retenue par la cité de Zwingli et du coût de correction des défauts. Le communiqué succinct relève que les coûts de ces concessions ont déjà été comptabilisés sur l'exercice écoulé et n'auront plus d'impact financier à l'avenir.

CRÉATIONS D'ENTREPRISES: Quelque 31'000 jeunes entreprises ont "effectivement" été fondées en 2020. Il s'agit de 67% des inscriptions enregistrées au registre du commerce suisse, annonce une étude menée conjointement par Postfinance, l'IFJ et l'Institut Link. Le top 4 des secteurs où la création d'entreprise a été la plus importante comprend les activités de conseil, les biens de consommation et le commerce de détail, l'architecture et la construction et en dernier Internet et les technologies de l'information, précise mercredi un communiqué.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE: Les caisses de pension dont les avoirs sont conservés chez Credit Suisse ont connu un début d'année fructueux, notamment grâce à l'évolution très favorable au mois de mars. L'indice publié par le numéro deux bancaire helvétique a progressé de 2,75% ou 5,33 points au premier trimestre pour se fixer à 199,12 points. Sur un an, la hausse atteint également 2,75%, indiquent les spécialistes de la grande banque.

IMMOBILIER: Avec un budget d'un demi-million de francs suisses, on peut envisager acquérir un grand appartement dans certains cantons excentrés. Mais il faudra se contenter d'un logement bien plus petit dans les grandes agglomérations, selon une étude du portail immobilier Homegate.ch. Un acheteur disposant de 500'000 francs suisses pourra faire l'acquisition d'un 4,5 pièces dans les cantons d'Uri, de St-Gall et du Jura. Mais avec le même budget, il ne pourra acheter qu'un 3 pièces dans le canton de Zurich, voire qu'un 1,5 pièce dans ceux de Genève et de Zoug, ont précisé les auteurs de l'étude.

HORLOGERIE DE LUXE: La marque horlogère Officine Panerai, une filiale du groupe de luxe Richemont, poursuit le développement de son réseau de boutiques parallèlement à celui de l'e-commerce. Après une année 2020 difficile marquée par la pandémie de coronavirus, la maison italo-suisse se montre optimiste pour l'exercice en cours. "Malgré la pandémie nous avons ouvert ces 12 derniers mois 20 nouvelles boutiques de par le monde", a indiqué à AWP Jean-Marc Pontroué, le directeur général, en marge du salon horloger numérique Watches and Wonders Geneva, qui a pris fin mardi. La manufacture connue surtout pour ses montres sportives de luxe compte ainsi 152 boutiques au niveau global, de même que 450 points de vente gérés par des détaillants.

VACCINS: Les laboratoires Biontech et Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin anti-Covid à l'UE au 2e trimestre, pour atteindre 250 millions de doses sur la période, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La livraison de ces doses supplémentaires, initialement prévue au 4e trimestre, commencera dès avril, a précisé la chef de l'exécutif européen devant la presse.

BANQUES: La banque américaine Wells Fargo a dégagé au premier trimestre un bénéfice sept fois supérieur à celui des trois premiers mois de 2020, aidée par une nette diminution des réserves liées à la pandémie. Grâce à "une amélioration continue de la conjoncture économique" précise le groupe dans un communiqué, les réserves réalisées pour faire face aux pertes sur les crédits accordés ont diminué de 1,6 milliard de dollars, alors qu'elles avaient été de plus de 3 milliards l'an dernier à la même époque.

BANQUES: La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé avoir dégagé un chiffre d'affaires et des profits records au premier trimestre grâce à la bonne performance de ses banquiers d'investissement et de ses traders. Le bénéfice net de l'entreprise a été multiplié par plus de cinq pour atteindre 6,84 milliards de dollars (6,3 milliards de francs suisses) sur la période.

BANQUES: La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 14,3 milliards de dollars (13,2 milliards de francs suisses) au premier trimestre, alimenté par la réduction des importantes réserves mises de côté depuis le début de la pandémie et par la performance de la banque d'affaires. Le groupe a diminué ses réserves de 5,2 milliards de dollars sur la période alors qu'il avait l'an dernier à la même époque mis de côté 6,8 milliards pour faire face aux éventuels impayés de ses clients, détaille un communiqué.

