Résumé des principales informations économiques du mercredi 14 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: Alcon a rempli un premier formulaire d'enregistrement auprès de la SEC, l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers, dans le cadre du projet d'autonomisation de l'unité ophtalmologique de Novartis. Le géant pharmaceutique bâlois prévoit d'introduire Alcon en Bourse à Zurich et New York sous le symbole "ALC". Le formulaire adressé à la Securities and Exchange Commission (SEC) détaille un projet d'externalisation fiscalement neutre. Les responsables d'Alcon prévoient de dévoiler le futur modèle d'affaires, la stratégie et les fondamentaux financiers de l'entreprise lors de journées dédiées aux investisseurs convoquées à New York le 27 novembre et à Londres le 4 décembre.

ASSURANCES: L'assureur Bâloise est en bonne voie pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. En dépit d'une légère érosion du volume d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année, la direction se veut optimiste et entend poursuivre sa politique du dividende "attrayante". Le volume d'affaires réalisé entre janvier et fin septembre a reculé de 2,1% à 7,07 milliards de francs suisses. Exprimé en monnaies locales, le repli a été de 4,7% sur un an.

CHIMIE: La vente de la division des produits de traitement des eaux du groupe Lonza va encore plus loin. La transaction inclut également les activités de l'unité Water Care en France, a déclaré le groupe bâlois après la consultation des représentants du personnel. Il y a deux semaines, Lonza a annoncé céder ses activités de traitement de l'eau pour 630 millions de dollars (à peine plus en francs suisses). Le gestionnaire américain de placements Platinum Equity s'est engagé à reprendre Water Solutions, basée aux Etats-Unis, ainsi que six sites de production répartis sur l'ensemble de la planète. Le sort des activités de l'unité en France était alors encore sujet à discussions.

INTRODUCTIONS EN BOURSE: Pépinière de sociétés technologiques dans des domaines variés, la Suisse figure en bonne place sur les radars des places financières mondiales, malgré une certaine réticence culturelle à voir les choses en grand. Principal opérateur boursier en Europe, le néerlandais Euronext notait cependant une prise de conscience croissantes des entrepreneurs sur la nécessité d'atteindre une masse critique. "Il y a encore cinq ans, les jeunes pousses suisses manquaient souvent d'ambition. Depuis, les mentalités ont progressivement changé et de plus en plus d'entre elles ont pris conscience de la nécessité de croître pour s'imposer dans leur domaine de manière indépendante", a expliqué à AWP Soeren Bjoenness, responsable d'Euronext pour le marché suisse.

ELECTROTECHNIQUE: Le conglomérat industriel ABB a remporté une commande en Chine. La société Jiangsu Electric Power a choisi la solution ABB Ability Ellipse Asset Performance Management (APM) pour gérer ses activités dans les réseaux électriques et les optimiser, précise un communiqué du groupe zurichois mercredi. Les détails financiers n'ont pas été communiqués. Jiangsu Electric Power est l'une des filiales de State Grid of China Corporation (SGCC), qui assure la distribution d'électricité à plus de 80 millions de personnes. Cette société chinoise est le plus grand gestionnaire de réseau, transporteur et distributeur d'électricité au monde en nombre d'employés.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré leur hausse sur un mois en octobre, signant leur plus forte progression depuis neuf mois, selon l'indice des prix à la consommation (CPI). L'indice CPI a progressé de 0,3% sur le mois en données corrigées des variations saisonnières, comme s'y attendaient les analystes, et de 2,5% sur un an.

CONJONCTURE: La croissance économique en zone euro a fortement ralenti au troisième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent, a indiqué l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant ainsi sa première estimation. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. Ce ralentissement marque une rupture avec les deux premiers trimestres de l'année, durant lesquels le PIB avait coup sur coup progressé de 0,4%.

CONJONCTURE: La croissance allemande a subi un brutal coup d'arrêt au troisième trimestre, avec un recul de 0,2% du PIB par rapport aux trois mois précédents, lié "avant tout" au commerce extérieur, a annoncé l'Office fédéral des statistiques Destatis. Cet indicateur très attendu, tant les inquiétudes s'accumulaient récemment autour la première économie européenne, met fin aux seize trimestres consécutifs de croissance enregistrés depuis début 2015.

SANTÉ: Le régulateur sud-coréen a infligé une amende à la branche santé de l'empire Samsung pour des irrégularités comptables présumées portant sur près de quatre milliards de dollars. La cotation du titre a été suspendue pour une durée indéterminée. Samsung BioLogics, sous-traitant en médicaments issus des biotechnologies, représente le numéro trois mondial en termes de parts de marché. La firme figure au rang des 10 premières entreprises sud-coréennes en termes de valorisation boursière, avec une capitalisation de 22'000 milliards de wons (19,5 milliards de francs suisses), même après avoir perdu 30% en un mois à cause du scandale.

ENERGIE: RWE a plongé dans le rouge après neuf mois. Le géant allemand de l'énergie, pénalisé par une série d'effets comptables, mais également par une baisse des ventes dans le charbon et le nucléaire, a essuyé une perte nette de 65 millions d'euros, contre un bénéfice net de 2,2 milliards un an auparavant. En plus de l'application pour la première fois des normes comptables IFRS, l'absence d'un effet positif comptabilisé en 2017 a aussi pesé sur la performance. Le groupe s'est néanmoins dit "très satisfait" des neuf premiers mois 2018, confirmant ses prévisions annuelles et son objectif d'une hausse du dividende à 70 centimes au titre l'exercice en cours.

LOGISTIQUE: Le géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk, qui poursuit son recentrage sur le transport et la logistique, est resté dans le vert au troisième trimestre grâce à une hausse du prix du fret. Or cessions, il a enregistré un bénéfice net de 191 millions de dollars (presque autant en francs suisses), contre une perte de 112 millions sur la même période un an auparavant. Le chiffre d'affaires a pris 31%, à 10,08 milliards de dollars.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Alstom, qui doit fusionner prochainement avec les activités ferroviaires de son rival allemand Siemens, a bouclé un premier semestre 2018/19 faste. Affichant des ventes et des commandes en hausse, le fabricant française de matériel ferroviaire a vu son bénéfice net plus que tripler en un an à 563 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 20% au regard des six premiers mois de l'exercice décalé 2017/18 à 4,01 milliards d'euros (4,52 milliards de francs suisses), tandis que les entrées de commandes ont plus que doublé à 7,12 milliards, a indiqué mercredi le groupe. A l'issue de la période sous revue, le carnet d'ordres atteignait un niveau record de 38,1 milliards d'euros (en hausse de 9% sur un an).

awp