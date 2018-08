Résumé des principales informations économiques du mercredi 15 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Epinglée dans le cadre du litige fiscal américain, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) n'a pas coopéré pleinement avec la justice outre-Atlantique, à en croire le Département de justice (DoJ). L'établissement, coupable d'avoir aidé des contribuables américains à se soustraire au fisc, aurait dissuadé deux employés de collaborer avec les autorités. Ces deux banquiers, l'un toujours employé et l'autre désormais à la retraite, doivent encore clore les procédures les concernant depuis leur mise en examen en 2012.

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé mercredi le nouveau billet de 200 francs suisses, qui sera mis en circulation le 22 août. Toujours de couleur brune, mais de plus petite taille, ce dernier met désormais en exergue la vocation scientifique de la Suisse, a souligné Fritz Zurbrügg, vice-président de l'institut d'émission. Après les coupures de 50, 20 et 10 francs suisses, le billet de 200 francs suisses est le quatrième de la neuvième série à être présenté, a rappelé la banque centrale lors d'une conférence de presse à Zurich. Le premier de la série, le billet de 50 francs suisses, avait été dévoilé en avril 2016.

CARPOSTAL: Nouveau développement dans l'affaire CarPostal: en raison des soupçons d'infractions à la loi sur les subventions, l'Office fédéral de la police (fedpol) a effectué des perquisitions mercredi au siège de la Poste. Une porte-parole de fedpol a confirmé à Keystone-ATS l'information de blick.ch, le site en ligne du quotidien alémanique. Les perquisitions ont eu lieu aussi bien dans les locaux de la Poste que dans ceux de CarPostal. Le but est de mettre à l'abri des preuves potentielles.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les turbulences associées à la brutale dévaluation de livre turque donnent également du fil à retordre à la Banque nationale suisse (BNS). "Les développements de ces derniers jours ont démontré que les marchés des devises sont toujours fragiles", a affirmé mercredi Fritz Zurbrügg, vice-président du directoire de l'institut, à l'occasion de la présentation à Zurich du nouveau billet de 200 francs suisses. "Cela peut parfois se traduire par des afflux vers la Suisse. Notre politique monétaire, qui comprend les taux négatifs et la disposition à intervenir si nécessaire sur les marchés des devises, prend cette fragilité en compte", a assuré le dirigeant de la BNS.

TECHNOLOGIE: La mue de Kudelski ne s'effectue pas sans vents contraires. Le groupe technologique vaudois a essuyé une lourde perte au premier semestre, due notamment à sa restructuration, et a vu son chiffre d'affaires se contracter plus nettement que prévu. Les affaires devraient s'améliorer ces prochains mois. "Le semestre n'a pas été facile", a déclaré mercredi le patron de l'entreprise, André Kudelski. Les défis sont nombreux dans le nouvel environnement numérique. "Mais la bonne nouvelle est que la dynamique s'annonce plus positive pour le second semestre", a-t-il précisé à AWP.

BANQUES: La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net de 80 millions de francs suisses, en légère hausse (+0,8%) comparé à la même période un an plus tôt. Les recettes ont progressé, essentiellement à la faveur des activités de gestion de fortune, mais le résultat opérationnel s'est détérioré. Le produit d'exploitation a grimpé de 4,9% sur un an, à 234,7 millions de francs suisses, indique l'établissement cantonal mercredi dans un communiqué. Dans le détail, le produit brut des opérations sur intérêts, principale source de revenus de la banque, s'est contracté de 1,3% à 147,5 millions.

CONJONCTURE: Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en juillet plus que prévu, reflétant un bon démarrage de l'activité au 3e trimestre alors que l'économie américaine est tirée par la consommation, selon les statistiques du département du Commerce publiées mercredi. En données corrigées des variations saisonnières, l'indice des ventes des détaillants et restaurants a augmenté de 0,5%, alors que les analystes s'attendaient à +0,1%.

CONJONCTURE: Les autorités chinoises de planification se sont engagées mercredi à maîtriser l'endettement, bien que Pékin mette en place de nouvelles mesures de relance de son économie dans un climat d'escalade des tensions commerciales avec les Etats-Unis. Cet engagement de la Commission nationale du développement et des réformes (NDRC) a été pris au lendemain de la publication d'une série d'indicateurs étonnamment faibles, notamment concernant la croissance de l'investissement dans le pays qui est tombée à son plus bas niveau depuis 1996.

CONJONCTURE: L'inflation au Royaume-Uni a rebondi en juillet, une première depuis le mois de novembre, atteignant 2,5% ce qui fait craindre un nouveau tour de vis pour le pouvoir d'achat des ménages à sept mois du Brexit. Les prix à la consommation (CPI) n'avaient augmenté que de 2,4% en juin, a rappelé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS) en dévoilant ses derniers chiffres.

ECHANGES COMMERCIAUX: La Turquie a fortement augmenté mercredi les tarifs douaniers de plusieurs produits en provenance des Etats-Unis, en réponse à une mesure similaire prise par Washington, sur fond de fortes tensions entre les deux pays. "Les taxes à l'importation de certains produits ont été augmentées réciproquement aux attaques délibérées de l'administration américaine sur notre économie", a tweeté le vice-président Fuat Oktay.

