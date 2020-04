Résumé des principales informations économiques du mercredi 15 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le pessimisme a gagné le coeur des consommateurs suisses, inquiets dans le contexte de d'épidémie de coronavirus. Le climat de consommation a chuté à un niveau "historiquement bas" en avril, a indiqué le Secrétariat à l'économie (Seco). L'indice sur le climat de consommation est tombé à -40 points, contre -9 points en janvier lors du précédent relevé. Pour trouver un niveau si faible, il faut remonter au début des années 90. Ces résultats sont provisoires et sont publiés à titre exceptionnel.

CAISSES DE PENSION: Les implications économiques de la pandémie de coronavirus n'épargnent pas la fortune des caisses de pension helvétiques, selon le relevé périodique publié mercredi par le cabinet de conseil Willis Towers Watson. La contraction de la valorisation des placements dans les entreprises du pays a enfoncé pour la seconde fois seulement en trois ans l'indice du cabinet de conseil, qui mesure le taux de couverture, en-dessous de la marque des 100%.

CAISSES DE PENSION: Les caisses de pension ont accusé un rendement négatif au cours du premier trimestre dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus. L'indice Credit Suisse a cédé 7,4% à 172,36 points. Il s'agit du plus important repli depuis le troisième trimestre 2001.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry compte communiquer ses intentions quant à la rémunération de ses actionnaires dans la convocation à sa prochaine assemblée générale. Initialement prévue pour le 7 mai, celle-ci avait été repoussée à une date ultérieure non précisée mardi soir. La nouvelle date - si possible encore en mai, mais dans tous les cas avant fin juin - sera communiquée aux actionnaires "en temps voulu".

BIENS DE CONSOMMATION: Le joaillier-horloger Bulgari compte donner 100'000 flacons de gel hydroalcoolique aux cantons de Genève, Vaud, Valais, Bâle et Zoug, totalisant plus de 50% des cas d'infection au coronavirus en Suisse. Ces gels, qui seront distribués fin avril, seront produits dans les manufactures de parfums de Bulgari basées en Lodi, en Italie.

BANQUES: Le Tribunal administratif fédéral a débouté Credit Suisse dans l'affaire de filature de ses ex-dirigeants. La grande banque avait interjeté un appel contre la désignation d'un auditeur assigné par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) suite à ce scandale. La justice estime que la personne choisie par le gendarme financier remplit les conditions nécessaires, alors que Credit Suisse met en doute l'indépendance de l'auditeur. "Nous prenons acte de la décision de justice et allons l'analyser", a indiqué un porte-parole de la banque aux deux voiles.

TRANSPORT AÉRIEN: Changements au sein du conseil d'administration de Swiss. Ancien directeur général de la compagnie aérienne suisse et actuel membre de la direction de sa maison-mère Lufthansa, Harry Hohmeister a quitté début avril l'organe de surveillance, tout comme Ulrik Svensson, chef des finances du géant allemand. Deux haut-dirigeants la compagnie à la grue leur succéderont. Swiss explique la décision de M. Hohmeister par le fait que ce dernier entend concentrer toute son attention à la gestion de crise résultant de la pandémie de coronavirus au sein du groupe Lufthansa..

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes du commerce de détail en France ont reculé de 24% en mars par rapport à février, sur une période qui comprend le début du confinement et la fermeture de certains magasins durant les deux dernières semaines du mois, rapporte la Banque de France. Selon les données provisoires, le recul est de 43,4% pour les produits industriels et de seulement 0,9% pour les produits alimentaires, dont une partie de la consommation s'est reportée de la restauration vers les particuliers.

CONJONCTURE: La Chine devrait annoncer vendredi le premier recul trimestriel du PIB de son histoire alors que la pandémie de Covid-19 a paralysé le pays en février et que l'activité peine à redémarrer. Un groupe de 14 experts interrogés par l'AFP table en moyenne sur une chute de 8,2% du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale sur la période janvier-mars. Il s'agirait alors de la plus mauvaise performance depuis le début des publications trimestrielles du PIB au début des années 90.

HYDROCARBURES: Les cours du pétrole cédaient du terrain, le pétrole new-yorkais tombant à un nouveau plus bas depuis 2002. Les intervenants sur le marché doutent que la nouvelle coupe consentie par l'Opep+ soit suffisante pour pallier l'effondrement de la demande. Vers 11h20, le baril américain de WTI pour livraison en mai perdait 2,34% par rapport à la clôture de mardi, à 19,66 dollars, peu après avoir touché 19,20 dollars et au lendemain d'une chute de 10%. Le baril de Brent de la mer du Nord pour juin valait de son côté 28,54 dollars à Londres, en baisse de 3,58%.

HYDROCARBURES: La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de 9,3 millions de barils par jour (mbj) cette année, en raison de la paralysie économique planétaire générée par la pandémie de Covid-19, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel. Une chute historique ramenant la consommation au niveau de 2012. La consommation mondiale devrait s'établir autour de 90,6 mbj, estime l'agence basée à Paris, pointant la multiplication des mesures de confinement et des transports quasiment à l'arrêt sur l'ensemble du globe. Sur le seul mois d'avril, l'AIE prévoit une chute de la demande de 29 millions de barils par jour par rapport à 2019, à des niveaux plus vus depuis un quart de siècle. La consommation devrait encore reculer de 26 mbj sur un an en mai, et de 15 mbj en juin.

TRANSPORT AÉRIEN: L'administration Trump et les compagnies aériennes américaines sont parvenus à un accord de principe sur un plan de sauvetage destiné à éviter leur faillite et des cascades de licenciements. Le secteur emploie directement plus de 750'000 personnes aux Etats-Unis. Cet accord intervient après des jours d'âpres négociations: American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest, soit les quatre grandes compagnies aériennes du pays, étaient arrivées méfiantes à la table de discussions. Celles-ci craignaient des demandes draconiennes du gouvernement fédéral, dont une possible nationalisation.

BANQUES: Sous pression pour aider davantage les entreprises face au coronavirus, les banques au Royaume-Uni ont accordé pour 1,1 milliard de livres (1,33 milliard de francs suisses) de prêts d'urgence garantis par le gouvernement. Au total, 6020 prêts ont été consentis à des PME en difficultés depuis le lancement de ce plan d'aide par le gouvernement fin mars, a indiqué dans un communiqué UK Finance, le lobby financier britannique.

awp