Résumé des principales informations économiques du mercredi 15 décembre

TÉLÉCOMS: Swisscom renforce son pôle d'activité dans les services informatiques. Le numéro un suisse des télécoms a acquis les sociétés du groupe MTF en Suisse alémanique et au Liechtenstein. A l'issue de la transaction - dont les contours financiers ne sont pas dévoilés - les entreprises acquises seront intégrées dans la firme MTF Solutions en tant que filiale indépendante de Swisscom. Alors que le groupe MTF est établi à Olten, dans le canton de Soleure, les sociétés reprises par Swisscom comptent quelque 170 collaborateurs et proposent notamment à leurs clients, des petites et moyennes entreprises (PME), des services dans le nuage informatique, écrit l'opérateur établi à Berne et en mains de la Confédération. La finalisation de la transaction est attendue au premier trimestre 2022.

TOURISME: Chez Orascom DH, la succession de Samih Sawiris se fera en famille. L'actuel président va se retirer lors de la prochaine assemblée générale. Le fils de l'homme d'affaires égyptien, Naguib Sawiris, est désigné pour prendre la tête du conseil d'administration, indique mercredi l'entreprise uranaise. C'est une longue page qui se tourne pour Samih Sawiris, qui aura passé trente ans à la tête du développeur de projets immobiliers et exploitant d'hôtels, actif principalement en Egypte, mais également en Suisse, en Grande-Bretagne, au Maroc, aux Emirats Arabes Unis, à Oman et au Monténégro. La destination égyptienne d'El Gouna constitue le vaisseau amiral du groupe.

HABILLEMENT: Le groupe de lingerie Etam compte se développer davantage en Suisse au cours des prochaines années, en particulier dans la partie alémanique. Le chiffre d'affaires et le nombre de boutiques devraient ainsi doubler d'ici 2025. Après l'ouverture au début du mois de décembre d'une nouvelle boutique à Genève, portant le nombre d'enseignes helvétiques à 13, Etam prévoit d'en ouvrir encore une vingtaine au cours des prochaines années, indique le magazine Bilan. Le personnel comptant actuellement 110 personnes devrait également doubler.

EGALITÉ: Pendant des années, la Suisse a avancé à pas de fourmis sur la question de la diversité, à la traîne par rapport à de nombreux pays européens. Mais l'heure de la prise de conscience a sonné et les entreprises semblent avoir compris qu'elles ont intérêt à refléter les communautés dans lesquelles elles évoluent, à tous leurs niveaux hiérarchiques, de l'avis des spécialistes interrogés par AWP. Première directrice financière d'une grande banque suisse, Sarah Youngwood, nommée par UBS début décembre, est peut-être le visage de ce changement, dans un pays régulièrement mal classé dans les études internationales et qui a toujours rejeté l'idée de quotas contraignants.

ENDETTEMENT: La dette mondiale a atteint l'an passé le niveau record de 226'000 milliards de dollars (209'300 milliards de francs suisses), soit 256% du produit intérieur brut mondial, sous l'effet de la crise provoquée par la pandémie, a annoncé le Fonds monétaire international. Cela représente une hausse de 28%, la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale.

DEVISES: La monnaie turque, en chute libre depuis plusieurs semaines, a atteint de nouveau un record à la baisse à 14,7 livres pour un dollar à la veille d'une décision de la Banque centrale sur les taux d'intérêt. Depuis le 1er janvier, où elle s'échangeait à 7,43 livres contre un dollar, la monnaie turque a perdu plus de 49% de sa valeur face au billet vert, dont 30% sur le seul mois de novembre.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 3,7% en novembre sur un an, tirés par le secteur de l'énergie. Ils ont atteint un plus haut depuis septembre 2008, selon des chiffres définitifs publiés par l'Institut national des statistiques (Istat). L'inflation a été alimentée par la flambée des prix de l'énergie, en hausse de 30,7% sur un an, et dans une moindre mesure par les prix des transports (+3,6%) et des produits alimentaires (+1,4%), a expliqué l'Istat. Ce dernier a révisé à la baisse une première estimation, qui avait tablé sur une inflation de 3,8%.

CONJONCTURE: L'inflation a de nouveau bondi au Royaume-Uni sur un an en novembre à 5,1%, se hissant à son plus haut niveau en plus de dix ans et suscitant des craintes des syndicats britanniques que les salaires ne suivent pas les hausses de prix. La hausse des prix à la consommation en novembre, notamment tirée par l'envolée du prix des carburants, est la plus forte depuis septembre 2011, a annoncé l'Office national des Statistiques (ONS) dans un communiqué.

HABILLEMENT: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a vu ses ventes rebondir de 6% lors de l'exercice 2021, mais reste encore en dessous de son niveau prépandémie. Lors de son exercice annuel légèrement décalé (décembre 2020-novembre 2021), le chiffre d'affaires du numéro 2 mondial du secteur a atteint 199 milliards de couronnes (environ 20,2 milliards de francs suisses), contre plus de 232 milliards lors de l'exercice 2019 qui avait précédé la pandémie.

awp