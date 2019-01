Résumé des principales informations économiques du mercredi 16 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

LOGISTIQUE: Le logisticien Panalpina a reçu du concurrent danois DSV une proposition de rachat "non sollicitée". Le dépôt de l'offre a été également confirmé mercredi par DSV, qui avait essuyé en octobre un échec dans sa tentative de rapprochement avec Ceva Logistics, coté à la Bourse suisse. L'entreprise scandinave propose l'équivalent de 170 francs suisses par titre Panalpina, en espèces et en actions DSV. Dans le détail, l'offre comprend 1,58 action DSV (472,20 couronnes danoises à la clôture mardi ou approximativement 71 francs suisses) et 55 francs suisses en liquide par titre Panalpina. Le montant total avoisinerait ainsi 4 milliards de francs suisses.

COMMERCE DE DÉTAIL: Globus a souffert des effets de la transformation de ses activités l'an dernier. Le groupe zurichois de grands magasins, propriété de Migros, a vu son chiffre d'affaires une nouvelle fois fléchir en 2018, soit de 5,7% en l'espace de douze mois à 808,1 millions de francs suisses. Dans un communiqué diffusé mercredi, Globus relève les nombreux changements intervenus durant l'année sous revue, avec notamment la reprise des chaussures Navyboot, l'expansion des ventes en ligne ainsi que la transformation des magasins de confection Schild et Globus Hommes. Ces deux dernières unités ont vu leur réseau de points de vente se réduire.

AUTOMOBILES: L'importateur automobile Amag a mis un terme à sa coopération avec les constructeurs italien Maserati et coréen Hyundai, a indiqué un porte-parole du groupe zurichois au journal Handelszeitung à paraître jeudi. La collaboration va être arrêtée au début de l'été. Les raisons de cette décision sont les pertes réalisées par la filiale d'Amag en charge de la distribution des deux marques. En quelques années, cette dernière a subi un résultat négatif de 11 millions de francs suisses.

CONJONCTURE: L'économie tessinoise a connu une année 2018 "stable et positive, en ligne avec la tendance nationale". Près de trois quarts des entreprises au sud des Alpes ont jugé favorablement l'exercice écoulé et se montrent optimistes pour celui en cours, selon la dernière enquête conjoncturelle de la chambre de commerce tessinoise (Cc-Ti). La marche des affaires a été qualifiée de "satisfaisante" par 47% des sondés, alors que plus d'un quart (26%) l'ont jugée "bonne". Toutefois, dans le secteur industriel et en particulier pour les entreprises exportatrices, les données se sont avérées légèrement inférieures.

MARCHÉS: La saison des résultats annuels s'annonce périlleuse. Avec des marchés sous pression où règne une forte volatilité, des dossiers géopolitiques explosifs comme le Brexit et les tensions commerciales, ainsi que le ralentissement de l'économie mondiale, les investisseurs sont en alerte, prêts à sanctionner les entreprises qui manquent leurs objectifs financiers. "Les excellents résultats des entreprises américaines, boostés par la réforme fiscale, ont longtemps retardé l'échéance, entraînant les investisseurs à ignorer la dégradation de l'environnement macroéconomique. Alors quand les résultats commencent à tourner, il n'y a plus rien qui tient", a constaté Andreas Ruhlmann d'IG Bank.

PRÉVOYANCE: Les turbulences qui ont secoué les marchés financiers au quatrième trimestre n'ont pas épargné les caisses de pension suisses. Ces institutions ont subi d'importantes pertes, suite à des mois d'octobre et décembre fortement chahutés, indique mercredi Credit Suisse. L'indice Credit Suisse des caisses de pension helvétiques s'est contracté de 3,5% ou 6,07 points au cours des trois derniers mois de l'année, s'établissant à 166,96 points à fin 2018, sur une base de 100 points au 1er janvier 2000.

TRANSPORT AÉRIEN: L'Aéroport de Genève a pris le soin d'écarter tout risque de copinage lors de l'attribution controversée du mandat d'accueil des passagers à Securitas. "Nous avons des règles très claires. Si l'un de nos collaborateurs a des liens qui impliqueraient des conflits d'intérêts (...), il ne participe pas à la procédure", explique André Schneider, directeur de Genève Aéroport, dans une interview au Courrier. Dans le cas précis, le conflit d'intérêt aurait pu concerner Ruben Jimenez, chef de la division sûreté de l'aéroport, qui a dirigé précédemment le département ressources humaines de Securitas. "M. Jimenez n'a pas participé à cet appel d'offre", selon le patron de l'aéroport, cité par le quotidien genevois.

BANQUES: Bank of America a annoncé avoir plus que triplé son bénéfice au quatrième trimestre 2018, tirant profit de la confiance des ménages américains en la bonne santé de l'économie. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 7,04 milliards de dollars (près de 7 milliards de francs suisses), soit un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 70 cents contre 63 cents attendus en moyenne par les analystes financiers. Au quatrième trimestre 2017, le bénéfice était de 2,08 milliards, plombé par une charge fiscale de 2,9 milliards.

RÉSEAUX SOCIAUX: Facebook va imposer des règles plus strictes pour les publicités politiques dans différents pays où ont lieu des élections au premier semestre 2019, d'après un article publié sur le site professionnel du réseau social, secoué par des scandales, notamment liés à des scrutins. "En préparation des élections majeures dans le monde cette année, nous continuons à poursuivre nos objectifs d'empêcher les interférences étrangères et de donner aux gens plus d'informations sur les publicités qu'ils voient sur nos plateformes", déclare Facebook.

BREXIT: L'industrie allemande s'est inquiétée d'un Brexit "chaotique" au lendemain du rejet par les députés britanniques de l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. "Un Brexit chaotique s'approche dangereusement", a averti Joachim Lang, président de la fédération allemande de l'industrie, BDI, qui évalue à plus de 175 milliards d'euros le volume des échanges concernés.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale de Chine a annoncé une injection record de liquidité dans le système bancaire afin de répondre à la demande saisonnière d'argent liée au paiement des impôts. Elle a indiqué avoir injecté 560 milliards de yuans (81,9 milliards de francs suisses) dans le système financier mercredi via des opérations de marché ouvert ("open market"), un record dans une seule journée, selon des analystes.

awp