Résumé des principales informations économiques du mercredi 16 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Le laboratoire Regeneron, partenaire américain du géant bâlois Roche, revendique avoir atteint le critère primaire au terme d'une nouvelle étude clinique pour son cocktail d'anticorps Regen-Cov. Cette solution a permis d'améliorer le taux de survie des personnes hospitalisées après avoir contracté le Covid-19 et ne présentant pas de réponse immunitaire. Le risque de décès a été réduit de 20% par rapport aux personnes ayant reçu un traitement ordinaire, précise la société new-yorkaise, se basant sur les résultats de l'étude clinique de phase III RECOVERY, menée entre septembre 2020 et mai 2021. Celle-ci a concerné 9785 patients à qui a été administrée une dose de 8 milligrammes en perfusion intraveineuse.

INDICES BOURSIERS: Comme toutes les années, la Bourse suisse passe en revue les valeurs figurant dans son indice phare Swiss Market Index (SMI). Cette année, l'action au porteur Swatch pourrait bien se voir délogée par la nominative Logitech, après 23 années passées au firmament boursier helvétique. Les jeux ne sont cependant pas encore faits, l'horloger biennois pouvant encore combler son retard, notamment par rapport à son plus proche rival, le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le commerce de détail suisse devrait rester stable en 2021. Après avoir réalisé nombre de leurs achats en ligne en 2020, les consommateurs ont de nouveau envie de retourner dans les magasins, relève le cabinet de sondage et de conseils Gfk. "Après un premier trimestre en hausse, le 2e et 3e trimestre devraient rester quasi-inchangés", indique un communiqué. "Pour le 4e trimestre, nous nous attendons à un retour à la normalité, notamment en raison de la reprise des voyages et des possibilités de réaliser des emplettes dans les pays frontaliers", précise également Gfk.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale américaine (Fed) pourrait distiller quelques indices sur le rythme auquel elle envisage de réduire son soutien à l'économie, la reprise étant désormais lancée et s'accompagnant même d'une inflation qui suscite quelques inquiétudes. Les responsables de l'institution monétaire de Washington ne devraient annoncer aucun changement dans l'immédiat, dans le communiqué qui sera publié mercredi à 14H00 (18H00 GMT), à l'issue des deux jours de réunion.

CONJONCTURE: L'inflation a accéléré à 2,1% sur un an en mai au Royaume-Uni, dépassant les 2% pour la première fois depuis juillet 2019, a annoncé le Bureau national des statistiques. La hausse des prix, nourrie depuis plusieurs mois par la réouverture de l'économie, a été portée principalement le mois dernier par l'habillement et le carburant, souligne l'ONS dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé vouloir encore accélérer ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes, de 30% d'ici 2025, pour les porter à un total de 35 milliards de dollars (31,5 milliards de francs suisses). Le groupe, qui avait déjà nettement révisé à la hausse ses ambitions sur ces secteurs en pleine croissance fin 2020, prévoit également de construire deux usines de batteries électriques supplémentaires, en plus des deux sites déjà en construction.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, filiale du Chinois Geely, s'associe à un vaste projet de production d'acier décarboné en Suède pour étudier son intégration dans ses voitures. "Cette collaboration fait de Volvo Cars le premier constructeur d'automobiles à travailler avec (le sidérurgiste) SSAB et son initiative Hybrit, le projet le plus avancé et le plus ambitieux du secteur sidérurgique dans le développement d'acier sans énergie fossile", souligne le groupe dans un communiqué.

VOITURE ÉLECTRIQUE: Le constructeur automobile Renault va s'associer à Betteries, une start-up allemande spécialisée dans le recyclage des batteries de voitures électriques, présentant également les modèles qui succèderont à sa Twizy, petit véhicule réservé à la location. Mobilize, la filiale de Renault spécialisée dans les voitures électriques destinées à la location, a conclu un "partenariat industriel avec la start-up allemande Betteries", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié à l'occasion du salon VivaTech, rendez-vous annuel parisien des start-up.

JEUX VIDÉO: Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 va réintégrer lundi prochain la boutique en ligne PlayStation Store de Sony, dont il avait été retiré en décembre dernier en raison d'une cascade de défauts peu après son lancement très médiatisé. "La remise à disposition de la version numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store sera effective le 21 juin", a déclaré dans un communiqué le studio polonais CD Projekt RED, le créateur de ce jeu d'action.

awp