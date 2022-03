Résumé des principales informations économiques du mercredi 16 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: UBS s'emploie à réduire les risques dans le cadre de ses activités liées à la Russie, bien que l'exposition à ce pays, frappé de sanctions internationales suite à l'invasion de l'Ukraine, soit "très limitée", a indiqué le directeur général Ralph Hamers. Le patron de la banque zurichoise, qui s'exprimait lors d'une conférence aux analystes à Londres, n'a pas souhaité chiffrer le nombre de clients russes touchés par les sanctions internationales. Leur nombre évolue en permanence, en raison des nouvelles sanctions décrétées par les pays occidentaux.

ENTRÉE EN BOURSE: Trois entreprises chinoises envisagent des cotations en Suisse, afin d'attirer les investisseurs internationaux. Les opérations seront facilitées par un mécanisme de cotation secondaire des valeurs chinoises à la Bourse suisse, à la faveur d'un accord entre les régulateurs des deux pays. La société Gotion High-Tech, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de batteries au lithium, et Lepu Medical, qui fabrique des équipements médicaux et des kits de dépistage du Covid, ont fait part de leur intérêt.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Swisscom a mis en place un filtre SMS pour protéger ses clients, ainsi que ceux des marques tierces, des tentatives de hameçonnage. Le "smishing" est une escroquerie consistant à envoyer des messages trompeurs contenant des liens frauduleux, dont l'objectif est de pirater le smartphone ou de l'infecter avec un virus. "L'hameçonnage par SMS est une véritable nuisance qui affecte de plus en plus de clients. De faux SMS les incitent à consulter des sites web frauduleux afin de leur soutirer de l'argent ou des données", a averti le géant bleu dans un communiqué.

INTÉRIM: Adecco lance un portail gratuit destiné aux réfugiés ukrainiens cherchant un travail dans leur pays d'accueil et aux employeurs cherchant des collaborateurs dans la soixantaine de pays où le spécialiste de l'emploi temporaire est présent. La plateforme www.adeccojobsforukraine.com est disponible en ukrainien et en anglais, précise le communiqué. Le site invite les personnes fuyant la guerre à postuler en détaillant leurs compétences et les entreprises à mettre en ligne leurs postes disponibles. Il donne aussi accès à des conseils pour la rédaction de CV, la recherche d'emploi mais aussi de logement, ainsi qu'à des liens vers les réglementations locales du travail.

CONJONCTURE: Les économistes de Credit Suisse ont revu à la hausse leurs prévisions d'inflation pour 2021. Ils tablent désormais sur un renchérissement de 1,8% en moyenne annuelle, contre 1,0% auparavant. La croissance devrait toutefois rester solide, a indiqué la banque. "La situation conjoncturelle en Europe se dégrade nettement en raison de la guerre en Ukraine, ce qui a également des répercussions sur la Suisse", relèvent les économistes dans leur Moniteur Suisse, publié chaque trimestre. Ils estiment toutefois que la sensibilité à la hausse des prix du gaz et du pétrole y est moindre que dans les pays voisins.

MOBILITÉ: Au cours de l'année 2021, également marquée par la pandémie, la demande en vélo s'est maintenue, quoique légèrement inférieure au niveau inédit enregistré en 2020, a indiqué l'association suisse des fournisseurs de bicyclettes Velosuisse. Les commerçants ont vendu pas loin de 494'000 vélos en 2021, un chiffre en baisse de 1,6% sur un an. Ce repli est à mettre sur le compte uniquement des vélos sans assistance électrique, la catégorie "sport" essuyant même un recul de 10% à 210'000 pièces. Les vélos de loisirs et de tous les jours ont également été moins recherchés, avec 97'000 (-0,7%).

CONFLIT: L'économie russe "va retourner vingt ou trente ans en arrière" et Vladimir Poutine a mis en danger l'avenir de son régime en attaquant l'Ukraine, affirme dans un entretien à l'AFP Sergei Guriev, ancien conseiller économique du gouvernement russe et exilé en France. "Poutine a réussi à détruire l'économie russe en quelques semaines", affirme cet ancien économiste en chef à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), aujourd'hui professeur à Science Po Paris. Il prédit "une énorme récession" à venir et un "probable" défaut de paiement de la Russie en raison des sanctions infligées au pays par les Occidentaux.

ASSURANCES: Plusieurs grands assureurs européens ont annoncé réduire leur présence en Russie, à l'image des nombreuses multinationales ayant pris leurs distances avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Le géant allemand de la réassurance Munich Re a indiqué que ses "contrats existants en Russie et en Biélorussie ne seront pas renouvelés", dans un communiqué publié sur son site.

AUTOMOBILE: Le premier producteur de voitures en Russie, Avtovaz (groupe Renault-Nissan), a envoyé ses employés en congés payés pour trois semaines en raison d'une pénurie de composants importés, liée aux sanctions occidentales dues à l'Ukraine. Le groupe a été contraint d'arrêter deux de ses usines.

BOISSONS: Le directeur général de Starbucks, Kevin Johnson, va prendre sa retraite et être temporairement remplacé par l'emblématique ancien patron Howard Schultz, au moment où de plus en plus de salariés de la chaîne de cafés cherchent à se syndicaliser. En poste depuis cinq ans, M. Johnson, 61 ans, quittera ses fonctions le 4 avril, le groupe prévoyant de nommer un nouveau dirigeant d'ici cet automne, détaille un communiqué.

HYDROCARBURES: Le géant français TotalEnergies a annoncé se retirer de Birmanie sans "aucune compensation financière" et rendre ses parts dans le champs gazier de Yadana et le gazoduc MGTC, qui seront réparties entre les partenaires restants. Le groupe "ne recherche aucune compensation financière du retrait de ses actifs", dit-t-il dans un communiqué de presse, deux mois après l'annonce de son départ de Birmanie, une demande pressante des ONG de défense des droits humains à la suite du coup d'État militaire de l'an dernier.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand BMW a prévenu que la guerre en Ukraine allait peser sur la rentabilité et les ventes en 2022 en raison des interruptions de production provoquées par un manque d'approvisionnement depuis le pays, notamment en câbles. "Sans l'impact de la guerre en Ukraine", le groupe aurait visé une marge entre 8% et 10% sur l'année pour sa branche automobile, mais s'attend désormais à 7-9%, contre 10,3% en 2021. Les ventes de voitures devraient se situer "au niveau de l'année dernière", le conflit amputant la "faible croissance" qui aurait été possible.

HABILLEMENT: Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de la marque Zara, a engrangé un bénéfice en forte hausse l'an dernier, mais néanmoins inférieur aux attentes, en raison d'une baisse d'activité liée au variant Omicron lors du dernier trimestre. Le leader mondial de l'habillement a dégagé 3,24 milliards d'euros de profits sur son exercice décalé, qui s'est achevé le 31 janvier 2022, soit près de trois fois le chiffre de 2020 (1,1 milliard), fortement affecté par l'épidémie de Covid-19.

