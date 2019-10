Résumé des principales informations économiques du mercredi 16 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT: Swiss a remis en service une vingtaine d'avions A220, appelés aussi C-Series, sur les 29 que compte sa flotte. Les appareils avaient été cloués au sol pour inspection en raison de problèmes de moteur survenus précédemment. Les activités devraient reprendre normalement dès jeudi, a indiqué la compagnie aérienne. "Les moteurs sont dans un état impeccable", a assuré l'entreprise, après avoir mené une inspection complète sur les appareils.

PHARMA: Le laboratoire rhénan Roche a largement concrétisé ses propres ambitions de croissance sur les neuf premiers mois de l'année, affichant des recettes en hausse de 9%, ou 10% hors effets de changes, à 46,07 milliards de francs suisses. La direction a resserré son objectif de croissance à court terme dans le haut de la fourchette précédemment articulée. Les revenus des médicaments ont enflé de 12% à 36,66 milliards, tandis que ceux des dispositifs de diagnostic ont grappillé 1% à 9,51 milliards.

CONJONCTURE: L'économie suisse devrait encore manquer d'impulsion l'année prochaine. Le produit intérieur brut (PIB) ne devrait progresser que de 1,3% en 2020, selon les estimations des économistes de Raiffeisen, légèrement plus que pour l'année en cours. Après les chiffres du PIB au deuxième trimestre, la banque a abaissé ses prévisions pour l'année en cours, à 1,0%, au lieu de 1,2%. L'économie suisse a perdu de son entrain, alors qu'en 2018, la croissance avait atteint 2,8%, "une année de boom", a souligné l'économiste en chef Martin Neff.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) devrait avoir profité de l'évolution positive du marché obligataire et du prix de l'or au 3e trimestre, lui permettant de dégager un bénéfice en milliards à deux chiffres. Les prochains résultats financiers risquent cependant de souffrir des soubresauts de l'économie mondiale, préviennent les économistes d'UBS dans leur appréciation. Les experts de la banque aux trois clés estiment à environ 11 milliards de francs suisses le bénéfice de l'institut d'émission entre juillet et septembre, à comparer aux 8 et aux 31 milliards publiés respectivement au 2e et au 1er trimestres. L'excédent réalisé sur les neuf premiers mois de l'année devrait ainsi s'inscrire autour des 50 milliards. Le chiffres officiels seront publiés le 31 octobre.

LUXE: Le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) s'appellera à partir de 2020 "Watches and wonders Geneva" et organisera pour le grand public des activités liées à l'horlogerie dans le centre-ville de Genève parallèlement au salon de Palexpo destiné aux professionnels, se tenant du 25 au 29 avril 2020. Pour les activités horlogères qui seront menées dans le centre-ville de la cité de Calvin, appelées "In the City", les amateurs d'horlogerie pourront découvrir les métiers à travers une palette d'activités et d'animations gratuites conçus pour tous les âges et répartis dans différents lieux de la ville : musées, écoles, manufactures et boutiques seront ainsi de la partie, indiquent les organisateurs de la manifestation dans un communiqué.

LUXE: Le nouveau directeur de la division horlogerie de Bulgari, Antoine Pin, compte dans un premier temps augmenter davantage la visibilité des garde-temps de la marque. Les nouveaux modèles lancés devraient pour leur part permettre à la manufacture de Neuchâtel de terminer l'année sur une note positive, malgré le déclin de Hong Kong. "Nous souhaitons mieux faire connaître nos collections telles qu'Octo, Lucea et Serpenti qui jouissent déjà d'une forte identité", a déclaré à AWP celui qui a repris les rênes du secteur horloger début septembre.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry dispose de trois nouvelles enseignes couvrant une superficie de 1400m2 au terminal 2 du Mexico City International Airport. Grâce à ce contrat, Dufry gère actuellement sur ce site des boutiques couvrant presque 7400 m2 de superficie, annonce l'entreprise. Ce développement a été rendu possible grâce à un contrat signé avec Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), précise le communiqué. Le groupe bâlois est présent à l'aéroport international de Mexico City depuis 1995 dans les terminaux 1 et 2 et y compte maintenant 29 boutiques hors-taxes.

TECHNOLOGIE: Le fabricant de semi-conducteurs AMS a lancé un capteur 3D de nouvelle génération. Baptisé Active Stereo Vision-Modul (ASV), le nouveau capteur permet aux producteurs d'appareils de mettre en place des solutions 3D - comme par exemple la reconnaissance faciale pour déverrouiller un smartphone - plus facilement et à moindre coût. Le nouveau capteur pourrait être utilisé notamment pour des smartphones d'entrée de gamme, mais aussi dans d'autres segments, comme l'informatique ou la domotique.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen a bondi de 14,5% en septembre sur un an, corrigeant partiellement la chute provoquée en septembre 2018 par l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme d'homologation des véhicules. En septembre, environ 1,25 million de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne, contre 1,09 million l'an dernier sur la même période. "Dans une large mesure, cette forte progression résulte d'une faible base de comparaison, car les immatriculations avaient chuté de 23,5% en septembre 2018 à la suite de l'introduction des nouveaux tests d'homologation WLTP", a souligné l'ACEA dans un communiqué.

TOURISME: Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances-Center Parcs a vu progresser son chiffre d'affaires de 13,8% à 1,67 milliard d'euros (1,87 milliard de francs suisses) pour l'exercice 2018/19 clos fin septembre, et a indiqué tabler sur un résultat opérationnel courant "en hausse". Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs ou Adagio, a augmenté de 12,4% à 563,2 millions d'euros, par rapport à la même période de 2017/18 dont les comptes ont été retraités pour être comparables, précise un communiqué.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Le géant chinois des appareils et réseaux de télécommunications Huawei, mis au ban par Washington sur fond de rivalité technologique avec Pékin, a annoncé une hausse de 24,4% de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année, sur un an. Il a atteint 610,8 milliards de yuans (85,8 milliards de francs suisses) sur cette période, a précisé dans un communiqué le groupe chinois, inscrit au printemps sur liste noire par l'administration Trump.

AÉRONAUTIQUE: SpaceX a déposé une demande de fréquences pour 30'000 satellites en plus des 12'000 déjà prévus, ont confirmé la société spatiale américaine et une agence de l'ONU. L'administration des communications américaine (FCC) a transmis le 7 octobre à l'Union internationale des télécommunications (UIT), à Genève, 20 demandes concernant chacune 1500 satellites, a confirmé à l'AFP Alexandre Vallet, chef des services spatiaux à l'UIT.

