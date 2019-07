Résumé des principales informations économiques du mercredi 17 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

LUXE: Swatch Group a enregistré des résultats en baisse au premier semestre, par rapport à la même période l'an dernier qui s'était révélée "forte". Les ventes s'inscrivent en retrait vis à vis du consensus, mais le bénéfice fait mieux qu'attendu. Le chiffre d'affaires du groupe horloger s'élève à 4,078 milliards de francs suisses, en recul de 3,7% par rapport aux six premiers mois de 2018 à cours constant. La baisse atteint -4,4% au cours actuel.

BANQUES: Le groupe bancaire genevois Lombard Odier a réglé la succession de Patrick Odier. L'actuel associé-gérant senior se retirera en 2023 au plus tard et laissera sa place à Hubert Keller, qui siège déjà au collège des associés, a appris AWP. L'associé-gérant senior est un "primus inter pares" au sein du collège des associés de Lombard Odier, la plus haute instance de la banque.

DERMATOLOGIE: La Commission européenne a autorisé le rachat de Nestlé Skin Health, l'unité de soins de la peau du géant agroalimentaire veveysan, par le groupe de fonds de capital-investissement suédois EQT. L'opération envisagée ne pose aucun problème de concurrence, selon une communication des autorités de l'Union Européenne. EQT avait notifié son projet d'acquisition à la Commission européenne le 20 juin. La documentation correspondante signale que la prise de contrôle se fera par l'intermédiaire du fonds EQT VIII, lancé en 2018, pour un montant de 10,75 milliards d'euros.

BANQUES: Raiffeisen conservera sa participation de 29% dans Leonteq, bien que celle-ci ait été acquise sous l'ère Pierin Vincenz. La coopérative bancaire saint-galloise demeurera ainsi l'actionnaire de référence du spécialiste zurichois des produits structurés. Arrivé en février à la présidence de Raiffeisen, Guy Lachapelle avait émis le souhait de réduire l'engagement de la banque saint-galloise dans Leonteq. Ce désinvestissement partiel s'inscrivait dans un processus de liquidation de l'héritage de Pierin Vincenz, ancien directeur général de Raiffeisen tombé en disgrâce et soupçonné de gestion déloyale.

MACHINES AGRICOLES: La Commission de la concurrence (Comco) a conclu un "accord à l'amiable" avec le constructeur de machines agricoles Bucher. Le groupe zurichois se voit infliger une sanction de 150'000 francs suisses pour avoir conclu avec ses revendeurs des accords illicites pour la vente de pièces détachées de tracteurs. Le gendarme de la saine concurrence précise que l'entreprise Bucher Landtechnik a obligé contractuellement ses partenaires à acheter auprès d'elle toutes les pièces détachées des tracteurs de la marque New Holland, une obligation assortie d'un mécanisme incitatif sur les conditions de remise pour les véhicules.

CRYPTOMONNAIES: Le bitcoin s'approchait des 9000 dollars mercredi, après sa chute de la veille alimentée par l'audition d'un responsable de Facebook par le Sénat américain au sujet de sa future cryptomonnaie Libra. Vers 11H50 GMT (13H50 HEC), le bitcoin s'échangeait pour 9083,78 dollar contre 9595,05 mardi à 21H00 GMT, selon des données compilées par Bloomberg. Lundi soir, il valait encore 10'821,99 dollars.

BANQUES: Bank of America a annoncé des résultats en demi-teinte au deuxième trimestre, marqués notamment par une hausse plus faible qu'anticipé de ses revenus en dépit de la bonne tenue de l'activité classique de prêts aux ménages et PME. La deuxième banque américaine en termes d'actifs a dégagé un bénéfice net trimestriel de 7,1 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), en hausse de 11% sur un an, un record, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 74 cents contre 71 cents attendus en moyenne par les analystes.

CONCURRENCE: La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une "enquête approfondie" sur le géant américain du commerce en ligne Amazon, soupçonné d'enfreindre les règles européennes de concurrence en utilisant les données issues des détaillants indépendants qui vendent sur son site. "J'ai décidé d'examiner très attentivement les pratiques commerciales d'Amazon et son double rôle en tant que place de marché et détaillant, afin de vérifier si l'entreprise respecte les règles de concurrence de l'UE", a expliqué la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, dans un communiqué.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen est reparti à la baisse en juin (-7,8%), victime d'un effet calendaire défavorable, après une stabilisation en mai, et s'inscrit en recul de 3,1% sur les six premiers mois de l'année. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a notamment vu ses livraisons de voitures particulières neuves baisser de 8% dans l'Union européenne le mois dernier, tandis que celles de Renault (avec Dacia, Alpine, Lada) ont baissé de 3,6%, d'après les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

