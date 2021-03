Résumé des principales informations économiques du mercredi 17 mars 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

SERVICES FINANCIERS: Le prestataire de services financiers SIX Group a dégagé l'année dernière un bénéfice net presque quadruplé. Dans un communiqué, l'opérateur de la Bourse suisse explique cette performance notamment par l'acquisition récemment finalisée de son homologue espagnol (BME), ainsi que la vente de plus de 10 millions d'actions Worldline. Les actionnaires se verront proposer un relèvement du dividende. Le produit d'exploitation a bondi de près d'un quart (+21,8%) à 1,38 milliard de francs suisses, porté par la hausse de l'activité de négoce de titres (+11,7%) malgré la suspension de l'équivalence boursière par l'Union européenne. Dopés par la volatilité des marchés pendant la pandémie, les volumes échangés à la Bourse suisse ont bondi de 18,6% et le nombre de transactions de 55%, précise le groupe zurichois dans un communiqué.

ASSURANCES: L'assureur Allianz Suisse a vu ses primes se contracter l'année dernière, mais a néanmoins bouclé l'exercice sur une rentabilité en hausse. L'absence d'assurance contre les pandémies et épidémies a limité l'impact de la crise provoquée par le Covid-19 sur les résultats de la filiale helvétique. Les primes brutes encaissées par la société basée à Wallisellen, près de Zurich, ont reculé de 5% à 3,69 milliards de francs suisses, a-t-elle précisé dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss, en pleine tourmente en raison du ralentissement du trafic aérien mondial, va renforcer son programme de vols pour la période de Pâques. La levée des mesures de quarantaine en Espagne et au Portugal a notamment renforcé la demande et le transporteur national a enregistré en une semaine jusqu'à cinq fois plus de réservations pour ces destinations. Swiss a précisé avoir "enregistré une augmentation significative des réservations pour la période de Pâques, liée à l'allègement des restrictions de voyage". "La levée des mesures de quarantaine et la fiabilité des dispositions de voyage se traduisent directement par une forte augmentation des réservations", a estimé le directeur commercial Tamur Goudarzi Pour.

INTÉRIM: La direction du géant de l'intérim Adecco a tenu son engagement en renonçant à une partie de sa rémunération en réponse à la crise de coronavirus. Le patron Alain Dehaze a perçu pendant six mois 80% de son salaire de base, et presque tous les autres membres de la direction générale du groupe 85%. Dans le rapport annuel publié mercredi, il ressort que la rémunération de M. Dehaze s'est montée à 3,43 millions de francs suisses en 2020, contre 3,81 millions un an plus tôt. Celle de l'ensemble de la direction a été ramenée à 18,6 millions, après 22,2 millions.

SERVICES FINANCIERS: Parmi les plus importants centres financiers mondiaux, la place helvétique continue de faire bonne figure en matière de réglementation, estime le Swiss Finance Institute (SFI). Selon son indice global en la matière, la Suisse figurait l'an dernier au 4e rang, derrière la Finlande, la Suède et le Danemark, sur un total de 31 pays. Dans un contexte de vive concurrence, la taille d'une place financière ne représente plus à elle seule un argument décisif et convaincant, indique mercredi le SFI. Une réglementation financière cohérente, basée sur des exigences modernes en matière de transparence et de conformité est beaucoup plus significative, explique le centre national de recherche du secteur bancaire et financier helvétique.

IMMOBILIER: Le secteur immobilier suisse a résisté à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, selon la dernière étude publiée mercredi par la société de conseil Cifi. Si les rendements se sont tout de même érodés l'année dernière, ce domaine d'activité a mieux résisté que d'autres branches économiques. La performance des rendements réalisée par les investisseurs a diminué et s'est établie fin 2020 à 5,8% pour les investissements directs dans le secteur, en repli de 0,4 point de pourcentage sur un an. La baisse est un peu plus marquée pour les surfaces commerciales, touchées de plein fouet par les fermetures ordonnées en raison de la pandémie. Dans ce domaine, la performance a diminué de 0,7 point à 4,5%.

CONJONCTURE: L'inflation pourrait dépasser le cap symbolique des 2% cette année en Allemagne, pour la première fois depuis 2012, sur fond de reprise économique moins forte que prévue, selon un rapport du comité des sages économiques. La hausse des prix devrait atteindre "2,1%" en 2021, dans ce pays traditionnellement allergique à l'inflation, selon ces experts qui conseillent le gouvernement allemand.

RESTRUCTURATION: Le groupe d'électronique japonais Panasonic a annoncé un accord avec le fonds allemand Aurelius pour lui vendre son activité de fabrication et vente de piles en Europe, pour un montant non dévoilé. Les actifs devant être cédés d'ici le 1er juin prochain consistent en deux usines de piles, l'une en Belgique et l'autre en Pologne, ainsi qu'une entité commerciale basée en Belgique, selon un communiqué.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand BMW s'attend en 2021 à une "hausse significative" de son revenu imposable, qui avait chuté de 27% lors de l'exercice précédent en raison du Covid-19, alors qu'il accélère sa transition électrique. Le groupe de Munich "est déterminé à poursuivre sur la voie du rebond" entamé au deuxième semestre dernier et va avancer la sortie d'un modèle électrique clé, l'i4.

TRANSPORT: Uber va octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, avec salaire minimum et congés payés, une première mondiale pour la société américaine et un chamboulement du modèle des plateformes numériques au Royaume-Uni. Le géant américain de réservation de voitures annonce dans un communiqué mardi que l'ensemble de ses plus de 70'000 chauffeurs dans le pays bénéficieront de ces avantages dès mercredi.

awp