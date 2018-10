Résumé des principales informations économiques du mercredi 17 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: La dynamique du commerce extérieur de la Suisse s'est essoufflée au 3e trimestre 2018, ce dernier subissant son premier repli depuis sept trimestres. Tant les importations que les exportations se sont tassées, au regard du record établi trois mois auparavant. Sur la période sous revue, la balance commerciale s'est établie à 3,55 milliards de francs suisses, écrit l'Administration fédérale des douanes (AFD). En considérant le seul mois de septembre, le commerce extérieur de la Suisse s'est aussi affaibli, la balance commerciale affichant un solde de 1,45 milliard, contre 1,36 milliard le mois précédent.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont en septembre enregistré leur première baisse mensuelle depuis le mois d'avril 2017. Elles se sont inscrites à 1,7 milliard de francs suisses, soit un repli de 6,9% sur un an, annonce la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Ces chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes. "Il est toutefois trop tôt pour y voir un changement de tendance important", estime la faîtière. Un jour ouvrable en moins explique en partie ce repli. De janvier à septembre, les ventes à l'étranger de l'industrie horlogère se sont étoffées de 7,5% à 15,49 milliards.

CONJONCTURE: Les exportations suisses devraient continuer de progresser. En dépit d'un troisième trimestre souffreteux, l'institut d'études conjoncturelles BAK Economics ne voit pas se dessiner un retournement de tendance. Dès le début du trimestre on a vu se manifester les premiers signes d'un net affaiblissement des exportations, une tendance qui s'est encore renforcée en septembre, a indiqué Alexis Bill-Körber, responsable de la recherche macroéconomique de BAK Economics à l'occasion de la présentation des prévisions automnales de l'institut bâlois.

TRAFIC FERROVIAIRE: Les CFF vont tester l'internet gratuit sur certains tronçons ferroviaires à partir de l'année prochaine, en partenariat avec les opérateurs mobiles. L'objectif est de généraliser l'offre à tous les trains des grandes lignes dès 2020. Dans le courant 2019, les passagers des 44 InterCity pendulaires (ICN) circulant sur les lignes Lausanne-Bienne-St-Gall, Genève-Bienne-Zurich et Bienne-Bâle pourront accéder à Internet via une application mobile développée par les CFF, baptisée "FreeSurf CFF". Le système a été présenté aux médias mercredi à Zurich.

PHARMA: Novartis relève ses ambitions de croissance pour l'année en cours, en dépit d'un ralentissement constaté sur le troisième partiel. Dévoilant sa performance trimestrielle, le laboratoire bâlois annonce aussi d'une part un désagréable imprévu sur la voie d'une extension d'homologation pour un médicament dans le domaine cardiovasculaire et d'autre part le rachat d'un spécialiste américain de la radiopharmaceutique. Sur le plan comptable, le chiffre d'affaires trimestriel en dollars a enflé de 3% à 12,78 milliards (12,57 milliards de francs suisses). Sur les neuf premiers mois de l'année, la progression atteint encore 7% à 38,63 milliards. L'excédent d'exploitation (Ebit) de base - soit hors tout élément jugé exceptionnel par la direction - a gagné 5% à 3,56 milliards.

ALIMENTATION: Le groupe alimentaire Nestlé a vu son chiffre d'affaires progresser après neuf mois et s'estime en bonne voie pour réaliser ses objectifs annuels. La performance reste néanmoins légèrement en deçà des attentes du marché, et les analystes s'inquiètent du ralentissement de la croissance interne réelle (RIG) au 3e trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe mondial s'est établi à 66,4 milliards de francs suisses, en hausse de 2,0% en rythme annuel. La croissance organique s'est montée à 2,8% et celle des volumes à 2,3%.

TRANSPORT: Le logisticien Kühne+Nagel a enregistré des résultats en hausse au 3e trimestre, grâce notamment au dynamisme du fret maritime. Le groupe de Schindellegi anticipe un exercice "réjouissant" pour 2018. Une rentabilité en dessous des attentes du marché a cependant pesé sur le titre. La multinationale schwyzoise a par ailleurs indiqué avoir bien entamé le quatrième trimestre. Malgré les conflits commerciaux, le logisticien ne s'attend pas pour le moment à une baisse des volumes pour les prochains mois, selon le directeur financier Markus Blanka-Graff.

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Le chimiste du bâtiment Sika renforce sa présence en Russie, en ouvrant une nouvelle usine de production d'adjuvants à béton près de Iekaterinbourg, dans l'Oural. Dans ses environs se trouvent cinq villes d'un million d'habitants et des marchés de construction attractifs. Cette région est l'une des plus prospères du pays, avec 90% de la production de gaz naturel et 60% de celle du pétrole.

TRANSPORTS PUBLICS: Un minibus pour des trajets à la demande, de porte à porte: CarPostal teste ce service dans la région de Brugg (AG) en première suisse durant un an. Les clients peuvent y faire appel avec une appli. Le bus peut aussi faire monter d'autres personnes sur le même trajet. Sur l'application pour smartphone, le client choisit le lieu de départ et d'arrivée dans un périmètre de desserte et dans une fenêtre horaire donnée. Il paie la course à l'avance. De la même manière, d'autres personnes peuvent faire appel au même bus, s'ils se trouvent sur son trajet.

PROCÈS: Un procès s'est ouvert au Tribunal du commerce du canton de Berne entre armasuisse et Victorinox. Celui-ci a déposé aux Etats-Unis l'appellation commerciale "Swiss Military", ce que conteste la Confédération. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) demande à Victorinox de renoncer à sa marque "Swiss Military", utilisée aux Etats-Unis. La société produisant le célèbre couteau suisse a déjà enregistré la marque il y a plusieurs années.

