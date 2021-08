Résumé des principales informations économiques du mercredi 18 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Après à peine un peu plus de trois ans passés à ce poste, le banquier Boris Collardi va quitter le collège des associés de Pictet. Cette annonce surprise n'est pas liée au blâme de la Finma qu'avait reçu l'ex-patron de Julius Bär dans un ancien dossier de blanchiment d'argent. L'arrivée en juin 2018 de l'ex-patron de Julius Bär chez Pictet avait suscité l'émoi dans le secteur financier. La nomination du banquier vaudois d'origine, réputé et médiatique, représentait alors un gros coup pour la banque privée mais également pour l'ensemble de la place financière genevoise.

OPHTALMOLOGIE: Le fournisseur de dispositifs chirurgicaux et consommables ophtalmiques Alcon a accéléré entre avril et fin juin sur la voie du rétablissement entamé en fin d'année dernière. La direction relève dans la foulée sa feuille de route pour l'exercice en cours, brossée à l'issue du premier partiel. Le chiffre d'affaires trimestriel a rebondi de 75% à 2,09 milliards de dollars (1,91 milliard de francs suisses), surcompensant l'élagage dont il avait été victime un an plus tôt au moment de l'éclatement de la crise sanitaire.

ALIMENTATION: Le transformateur de produits laitiers Emmi est parvenu à étoffer ses ventes et à améliorer sa rentabilité au cours des six premiers mois de 2021, surpassant les expectatives du marché. Fort de sa performance, le groupe lucernois a revu en légère hausse ses projections de croissance pour l'ensemble de l'exercice. Les recettes semestrielles ont crû de 6,2% à près de 1,89 milliard de francs suisses. En termes organiques, ajustée des effets de change et d'acquisition, la croissance est ramenée à 3,7%, signale Emmi. L'ensemble des divisions a contribué à l'évolution positive, à l'exception du marché de référence helvétique (-3,3% à 802 millions).

ASSURANCES: Zurich Insurance et UBS ont renforcé leur collaboration dans le segment de l'assurance risque, en offrant de nouveaux produits pour les détenteurs d'hypothèques. Le potentiel pour des produits collaboratifs est important en Suisse, a estimé l'assureur. Cette nouvelle assurance offre une protection en cas de décès ou d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident, directement intégrée dans le prêt hypothécaire fourni par la banque, précise le communiqué.

BANQUES: La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) revoit à la hausse ses ambitions pour l'exercice en cours. Partant du principe que le second semestre sera du même tonneau que le premier, l'établissement anticipe désormais une performance 2021 supérieure à celle de l'année précédente. Approvisionnés par des afflux d'argent frais de 2,9 milliards de francs suisses ou quelque 6% du total, les avoirs sous gestion ont enflé à 53,9 milliards entre janvier et fin juin, souligne le compte-rendu à mi-parcours.

CHIMIE: Les industriels allemands de la chimie prévoient des niveaux "records" de chiffre d'affaires en 2021, après un bond de 12% au premier semestre, malgré les pénuries et goulots d'étranglement causés par la pandémie, selon un rapport En dépit de ces incertitudes, le secteur s'attend à un niveau "record" d'investissement à 9 milliards d'euros (9,6 milliards de francs suisses) en 2021 contre 8,4 milliards l'an passé, a indiqué la puissante fédération du secteur VCI, dans ce document.

CONJONCTURE: L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2% sur un an en juillet, sous l'effet de prix plus modérés dans l'habillement et les biens de loisirs, a annoncé le Bureau national des statistiques (ONS). La hausse des prix dans le pays avait atteint 2,5% en juin, ce qui marquait alors un sommet depuis août 2018, rappelle l'ONS dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: Italia Trasporto Aereo (ITA), la nouvelle compagnie aérienne publique née des cendres d'Alitalia, en grande difficulté financière, est autorisée à voler et vendre des billets, a annoncé mercredi l'Autorité italienne de l'Aviation civile (ENAC). "ITA peut décoller", affirme le président de l'ENAC, Pierluigi Di Palma, dans un communiqué, espérant que "la nouvelle compagnie nationale de référence contribuera au redémarrage du secteur", ce qui aiderait "de manière décisive à surmonter les difficultés causées par la crise de la pandémie".

EQUIPEMENTS MÉDICAUX: Le géant américain du tabac Philip Morris a annoncé avoir acquis 22,6% du capital de la société britannique Vectura, spécialisée dans les inhalateurs médicaux, sur laquelle il a lancé une offre de rachat controversée. Philip Morris précise dans un communiqué avoir acheté ces actions sur le marché et prévoit d'en acquérir davantage encore à un prix pouvant aller jusqu'à 165 pence.

SPORT AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Mercedes va se retirer du championnat du monde de Formule électrique, qu'il vient de remporter dimanche à Berlin, à la fin de la saison 2022, a-t-il annoncé. "Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, la marque a décidé de transférer ses ressources dans le cadre d'une électrification accélérée de sa gamme visant à proposer trois plateformes totalement électriques qui seront lancées en 2025", a annoncé Mercedes dans un communiqué.

FINANCES: Le fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a gagné près de 100 milliards d'euros (107,07 milliards de francs suisses) depuis le début de l'année grâce à l'embellie boursière après le creux provoqué par le Covid-19, a annoncé la Banque de Norvège. Le fonds a vu sa valeur atteindre 11.673 milliards de couronnes à la fin juin.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Toujours affecté par la crise du Covid-19, le brasseur danois Carlsberg, numéro 4 mondial du secteur, a publié des résultats encourageants pour le premier semestre, lui permettant de revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Propriétaire notamment des marques Tuborg, Baltika, Kronenbourg et 1664, le groupe table désormais sur une croissance organique du bénéfice d'exploitation de 8-11%, contre une fourchette de 5 à 10% annoncée précédemment.

awp